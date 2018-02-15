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В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи

15 февраля 2018, 16:21 |  Государство

Чтобы полностью финансировать установленный сейчас пакет услуг в рамках ГОБПМ, необходимо еще порядка 800 миллиардов тенге. Об этом заявила председатель правления Фонда социального медстрахования Елена Бахмутова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

- Мы говорим об оптимизации гарантированного объема бесплатной медпомощи. Наполнение этого пакета вызывает большие вопросы, поскольку существует несбалансированность между перечнем услуг и финансированием, которое отпущено на эти цели. Сейчас поставлена задача: привести перечень услуг к выделенным деньгам. По нашей предварительной оценке, недостаток денег для того, чтобы полностью финансировать декларированные в пакете услуги, составляет порядка 800 миллиардов тенге, - сообщила Бахмутова на брифинге СЦК.

По ее словам, необходимость изменений назрела давно. Пересмотр пакета услуг позволит перейти от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения.

- Перечень бесплатной медпомощи не уменьшался, а, наоборот, за последние несколько лет только дополнялся. И, к сожалению, зачастую без учета финансовой возможности. Именно поэтому поставлена задача еще раз посмотреть перечень услуг в рамках ГОБМП и отобрать те, которые наиболее востребованы населением и необходимы населению. В частности, у нас есть набор из 300 услуг, которые в обязательном порядке должны присутствовать в этом перечне медпомощи, - уточнила она.
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Комментарии к новости

Пациент
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нету у нас бесплатной услуги. Я закреплен в одной из нашей поликлиник затоб црб, в ней безполезно проходить врачей. Запись по месяцу. Что б пройти полностью осмотр нужно брать отпуск месяца на два. Потому я решил пройти в жемчужине, все прошел за неделю и назначили курс лечения. Да платно , но быстро. Вывод: государство платит за меня в црб, но я не пользуюсь этим. И не только я. Деньги в не куда уходят и вобще там по мойму черная дыра.

§ Дантист
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 555
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 15.02.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пересмотр пакета услуг позволит перейти от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики"
А ведь кто-то из форумчан был прав. Будут лечить по приложениям в мобильнике. Дешевле.
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§ Медный
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.02.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы говорим об оптимизации гарантированного объема бесплатной медпомощи.

помните когда говорят "оптимизация" - это не что-то хорошее, это обычное сокращение расходов на медицину и рабочих мест врачей :-(

Развелось оптимизаторов, надо бы их оптимизировать

[Исправлено: Медный, 15.02.2018 - 17:03]
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§ Солнышко
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.02.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша эта "бесплатная" медицина уже реально достала. Я всю свою жизнь плачу кучу налогов, в т.ч. и в 2017 делала отчисления на медстрахование. В итоге, воспользовалась медицинскими "бесплатными" услугами только в роддоме. И то, лекарства сами покупали. Когда возникает проблема со здоровьем всегда иду к частному специалисту, а чаще даже еду в другое государство за свой счет, разумеется. В другом государстве я могла бы уже на пластическую операцию накопить.
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Я
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикреплена к Жемчужине на Уральской. Так получилось, что приходится сейчас пользоваться так называемой бесплатной медициной. И я в шоке от врачей.. Терапевт что бы послушал, надо просить. Окулист зрение неверно определила. Вот мне интересно, если будет страховая медицина,я смогу лечиться например в Жемчужине на Наримановке? или опять придется с зп отчислять и еще по-прежнему платить частным врачам?

Бывалый
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Наша эта "бесплатная" медицина уже реально достала. Я всю свою жизнь плачу кучу налогов, в т.ч. и в 2017 делала отчисления на медстрахование. В итоге, воспользовалась медицинскими "бесплатными" услугами только в роддоме. И то, лекарства сами покупали. Когда возникает проблема со здоровьем всегда иду к частному специалисту, а чаще даже еду в другое государство за свой счет, разумеется.

Кроилово ведёт к попадалову, да.
Бахмутова именно про это и говорит.
Продолжайте и дальше кричать что налоги непомерны - еще и за образование начнете в полном объеме платить, и за услуги охраны правопорядка и за проезд по дорогам и за проход по тротуарам и т.д. и т.п.

ошибочкис
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в рамках ГОБПМ ошибка))) буквы местами поменяли)))) правильно ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медпомощи)

§ Добринцофф
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.02.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пациент:
Нету у нас бесплатной услуги. Я закреплен в одной из нашей поликлиник затоб црб, в ней безполезно проходить врачей. Запись по месяцу. Что б пройти полностью осмотр нужно брать отпуск месяца на два. Потому я решил пройти в жемчужине, все прошел за неделю и назначили курс лечения.

был прикреплён к поликлинике в ЗТБ,потом перевёлся в Жемчужину,а когда приболел то лечился в той же Жемчужине только платно.
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декаданс
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
"Пересмотр пакета услуг позволит перейти от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики"
А ведь кто-то из форумчан был прав. Будут лечить по приложениям в мобильнике. Дешевле.

..да не...наверно по скайпу будут лечить...как Кашпировский и Чумак... :lol:

112
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 18:45
Комментарий удален модератором.

казахстанец
Re: В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 18:59
Комментарий удален модератором.

Гость
В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи




Отправлено: 15.02.18 - 21:40
Комментарий проходит проверку.

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