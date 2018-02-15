Чтобы полностью финансировать установленный сейчас пакет услуг в рамках ГОБПМ, необходимо еще порядка 800 миллиардов тенге. Об этом заявила председатель правления Фонда социального медстрахования Елена Бахмутова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотоколлаж Tengrinews.kz
- Мы говорим об оптимизации гарантированного объема бесплатной медпомощи. Наполнение этого пакета вызывает большие вопросы, поскольку существует несбалансированность между перечнем услуг и финансированием, которое отпущено на эти цели. Сейчас поставлена задача: привести перечень услуг к выделенным деньгам. По нашей предварительной оценке, недостаток денег для того, чтобы полностью финансировать декларированные в пакете услуги, составляет порядка 800 миллиардов тенге, - сообщила Бахмутова на брифинге СЦК.
По ее словам, необходимость изменений назрела давно. Пересмотр пакета услуг позволит перейти от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения.
- Перечень бесплатной медпомощи не уменьшался, а, наоборот, за последние несколько лет только дополнялся. И, к сожалению, зачастую без учета финансовой возможности. Именно поэтому поставлена задача еще раз посмотреть перечень услуг в рамках ГОБМП и отобрать те, которые наиболее востребованы населением и необходимы населению. В частности, у нас есть набор из 300 услуг, которые в обязательном порядке должны присутствовать в этом перечне медпомощи, - уточнила она.
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elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
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шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...