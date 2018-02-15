В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи

Чтобы полностью финансировать установленный сейчас пакет услуг в рамках ГОБПМ, необходимо еще порядка 800 миллиардов тенге. Об этом заявила председатель правления Фонда социального медстрахования Елена Бахмутова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Мы говорим об оптимизации гарантированного объема бесплатной медпомощи. Наполнение этого пакета вызывает большие вопросы, поскольку существует несбалансированность между перечнем услуг и финансированием, которое отпущено на эти цели. Сейчас поставлена задача: привести перечень услуг к выделенным деньгам. По нашей предварительной оценке, недостаток денег для того, чтобы полностью финансировать декларированные в пакете услуги, составляет порядка 800 миллиардов тенге, - сообщила Бахмутова на брифинге СЦК.

По ее словам, необходимость изменений назрела давно. Пересмотр пакета услуг позволит перейти от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения.

- Перечень бесплатной медпомощи не уменьшался, а, наоборот, за последние несколько лет только дополнялся. И, к сожалению, зачастую без учета финансовой возможности. Именно поэтому поставлена задача еще раз посмотреть перечень услуг в рамках ГОБМП и отобрать те, которые наиболее востребованы населением и необходимы населению. В частности, у нас есть набор из 300 услуг, которые в обязательном порядке должны присутствовать в этом перечне медпомощи, - уточнила она.