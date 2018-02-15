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drakon
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15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
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За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд долларов

15 февраля 2018, 13:27 |  Государство

Рост внешнего долга произошёл за счёт увеличения межфирменной задолженности, связанного с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний в РК, передает Informburo.kz.

Внешний долг Казахстана за последние 10 лет увеличился на 74,6 млрд долларов. На 1 октября 2017 года он составил 168,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Рост внешнего долга произошёл за счёт увеличения межфирменной задолженности ( на 76,7 млрд долларов), связанного в основном с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний на территории страны. Внешний долг нефинансового сектора экономики вырос на 26,2 млрд долларов, Правительства – на 10,8 млрд долларов. Это объясняется выпуском еврооблигаций и привлечением кредитов и займов.

Данные Нацбанка РК

Данные Нацбанка РК о внешнем долге

Внешние обязательства Национального банка практически не изменились. Они составляют в среднем 0,6% от объёма внешнего долга страны.

Внешняя задолженность финансового сектора сократилась на 39,1 млрд долларов, в основном за счёт уменьшения задолженности банковского сектора (включая АО "Банк развития Казахстана") по кредитам и займам на 37,4 млрд долларов. Такое сокращение произошло благодаря действию механизма минимальных резервных требований, пруденциальных нормативов, правилу достаточной капитализации.

В октябре 2017 года аналитики сообщили, что внешний долг Казахстана растёт, но его соотношение с ВВП сокращается. За II квартал 2017 года оно уменьшилось до 112,4%.

По прогнозу Правительства Казахстана, размер госдолга к 2020 году составит 11,9 трлн тенге. Министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что в сравнении с текущим периодом долг в предстоящие три года увеличивается в 1,3 раза.
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Комментарии к новости

гость
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не экономист, но все же, как с такими долгами экономику страны будем развивать? Это вообще нормальное явление когда внешний долг растет из года в год? Получается что богатство страны в виде нефти, газа наоборот загоняют страну в страшные долги?

Читатель 1
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом и почитаем (в 2020 году)...как там?? ...жизнь "в петле мышеловки")))

§ Медный
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.02.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Не экономист, но все же, как с такими долгами экономику страны будем развивать? Это вообще нормальное явление когда внешний долг растет из года в год? Получается что богатство страны в виде нефти, газа наоборот загоняют страну в страшные долги?

отдал всё ещё и должен... что это за экономика? ЭФФЕКТИВНАЯ - надо полагать :lol: :lol: :lol:
Инвесторы пришли... взяли ресурсы, а ты как искатель инвесторов ещё и должен.

Кому то ещё надо объяснять как работает капиталистическая экономика по Казахстански? Что то Казахстан у нас не капиталистическая страна, а чисто меценат :-x
Профайл

Желтый
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В шоке. Еще и должны... а к 2020 будем должны еще больше...Пойду погуглю, ОАЭ комунить должны?

Желтый
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кыргызстан -4млрд. долларов, Россия -500 млрд.дол., а Беларусия круче всех! всего 30 млн.долларов! Батько молодец! ОАЭ-60 млрд.долларов

Рихард
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и аукается инвестиционная политика. Заманиваем их сюда на их же условиях, без всяких просчетов перспектив. Деятели, блин.

Аноним
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...




Отправлено: 15.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная практика. И мы должны, и нам - тоже должны, но этих цифр не видно.

§ сайлау курманов
Re: За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2586
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нельзя мне расстраиваться , не пишите такие вещи
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