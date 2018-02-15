Рост внешнего долга произошёл за счёт увеличения межфирменной задолженности, связанного с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний в РК, передает Informburo.kz.

Внешний долг Казахстана за последние 10 лет увеличился на 74,6 млрд долларов. На 1 октября 2017 года он составил 168,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Рост внешнего долга произошёл за счёт увеличения межфирменной задолженности ( на 76,7 млрд долларов), связанного в основном с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний на территории страны. Внешний долг нефинансового сектора экономики вырос на 26,2 млрд долларов, Правительства – на 10,8 млрд долларов. Это объясняется выпуском еврооблигаций и привлечением кредитов и займов.

Данные Нацбанка РК о внешнем долге

Внешние обязательства Национального банка практически не изменились. Они составляют в среднем 0,6% от объёма внешнего долга страны.

Внешняя задолженность финансового сектора сократилась на 39,1 млрд долларов, в основном за счёт уменьшения задолженности банковского сектора (включая АО "Банк развития Казахстана") по кредитам и займам на 37,4 млрд долларов. Такое сокращение произошло благодаря действию механизма минимальных резервных требований, пруденциальных нормативов, правилу достаточной капитализации.

В октябре 2017 года аналитики сообщили, что внешний долг Казахстана растёт, но его соотношение с ВВП сокращается. За II квартал 2017 года оно уменьшилось до 112,4%.

По прогнозу Правительства Казахстана, размер госдолга к 2020 году составит 11,9 трлн тенге. Министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что в сравнении с текущим периодом долг в предстоящие три года увеличивается в 1,3 раза.