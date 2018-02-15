В Карабалыкском районе взорвался отопительный котел
13 февраля в селе Новотроицк Карабалыкского района взорвался отопительный котел в здании МТМ, сообщает районная газета "Айна". Пострадавших нет.
Комментируя ЧП, аким Новотроицкого сельского округа Берик Бокаев объяснил, что МТМ готовили к запуску рабочие ТОО «Новтроицкое-1». С утра котел затопили, а взрыв произошел после обеда.
К счастью, рабочие в этот момент находились в других помещениях МТМ, что их и спасло. В ином случае могли быть жертвы. ТОО уже расчистило место взрыва от обломков и намерено установить новую железную конструкцию, обшить ее профлистом. При этом обращения в пожарную часть от руководства ТОО не поступало.
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