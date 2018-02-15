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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
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В Карабалыкском районе взорвался отопительный котел

15 февраля 2018, 11:43 |  Происшествия

13 февраля в селе Новотроицк Карабалыкского района взорвался отопительный котел в здании МТМ, сообщает  районная газета "Айна". Пострадавших нет.

Комментируя ЧП, аким Новотроицкого сельского округа Берик Бокаев объяснил, что МТМ готовили к запуску рабочие ТОО «Новтроицкое-1». С утра котел затопили, а взрыв произошел после обеда.

К счастью, рабочие в этот момент находились в других помещениях МТМ, что  их и спасло. В ином случае могли быть жертвы. ТОО уже расчистило место взрыва от обломков и намерено установить новую железную конструкцию, обшить ее профлистом. При этом обращения в пожарную часть от руководства ТОО не поступало.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: В Карабалыкском районе взорвался отопительный котел




Отправлено: 15.02.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно...котёл сам по себе, рабочие сами по себе...котёл ждал, ждал, ну и решил взорваться, чтобы напомнить о себе ))) (всё строго "по Лаврову")

про100так
Re: В Карабалыкском районе взорвался отопительный котел




Отправлено: 15.02.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давайте достоверную информацию и фото ( выставили разваленный саманный дом), будьте корректны и не превращайтесь в бульварную прессу...слишком много комментаторов на кофейной гуще.

мимо ехал...на УАЗе
Re: В Карабалыкском районе взорвался отопительный котел




Отправлено: 15.02.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...слишком много комментаторов на кофейной гуще.
а что комментировать, и так ясно..."шарахнул" по халатности...за котлом нужно следить....порыв в трассе...воду насосами выгнало...а это..."кирдык"...пыхтел...пыхтел котелок..и "шарахнул"... 8-)

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