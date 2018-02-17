Морис КИМ: Ликвидируем ПКСК, что дальше?

"Будет очень обидно за страну, в которой хотят сделать как лучше, а получается как всегда"

В Казахстане после длительного перерыва вернулись к рассмотрению вопроса о реформировании ЖКХ. В частности, предполагается ликвидировать кооперативы (ПКСК) и трансформировать их в отдельные сервисные организации, а акцент сделать на жилых многоквартирных домах, создав там домовые органы самоуправления. Другими словами, многоквартирные жилые дома превратятся в мини-кооперативы и обретут полную самостоятельность.

По-видимому, чиновники высокого ранга наконец-то поняли, что кооперативы в их сегодняшнем виде, с их нынешними руководителями, на которых они всегда делали ставку и с помощью которых они планировали провести предыдущую реформу ЖКХ, не способны ответственно отнестись к выполнению важнейшей государственной задачи. Более того, чиновники поняли, что кооперативы фактически превратились в кормушку для их руководителей.

Для меня это не просто новость, а нечто большее, потому что еще 5 лет назад я практически в одиночку впервые создал в нашем городе орган общественного самоуправления в жилом многоквартирном доме. Создал в полном соответствии со всеми организационными принципами и правилами, включая разработку и утверждение устава объединения собственников квартир отдельного многоэтажного дома (ОСКОМД). Тогда создание органа управления ОСКОМД одобрили известные в нашей области специалисты, занимающиеся проблемами управления в населенных пунктах - Л. В. Мацупа и Н. Суханов. Но, к сожалению, моя идея не нашла поддержки у руководителя нашего КСК «Надежда» К. К. Крючкова.

Хочется верить, что все то, что сейчас происходит наверху, является началом серьезной работы над ошибками, допущенными ранее. Но возникают сомнения в том, что повторная попытка реформировать ЖКХ увенчается успехом. Почему? Я отвечу.

Во-первых, в реформировании ЖКХ, а тем более в ликвидации ПКСК откровенно не заинтересованы руководители этих кооперативов. С другой стороны, если кооперативы ликвидировать, то кто будет выполнять поставленные задачи?

Во-вторых, сопротивление можно ожидать и со стороны значительной части жильцов, которые не знают реального положения дел в своих кооперативах, не знают истинных причин еще одной попытки реформирования ЖКХ. Конечно, самое большое, что они могут сделать, - это бойкотировать собрания и решения этих собраний. Но и такая деятельность жильцов может создать множество дополнительных проблем. Значит, надо принять превентивные меры, чтобы изменить отношение людей к проводимой реформе. Например, предварительно провести аудиторскую проверку кооперативов на предмет соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины и законодательства РК и опубликовать ее результаты в СМИ.

Ликвидировать кооперативы сейчас нецелесообразно и даже опасно. Их на какое-то время, например, на 2-3 года, надо оставить, проведя проверки и ротацию руководителей, поставив перед новым руководством задачи по созданию органов самоуправления в жилых домах. Может быть, кому-то покажется, что это не такая уж трудная задача. Но в настоящее время, когда большинство людей поражено вирусом пассивности и безразличия, очень трудно собрать людей в одном месте в одно время.

Конечно, можно пойти по наиболее легкому и быстрому пути и создать советы домов из случайных людей с их последующим утверждением на общедомовых собраниях, на этом посчитать свою задачу выполненной. А можно сначала провести выборы общественного актива в подъездах, где люди хорошо знают друг друга, и там же выдвинуть кандидатуры этих активистов в состав совета дома. Можно всю эту работу провести без устава дома, но можно предварительно подготовить такой документ и действовать в строгом соответствии с его положениями.

Более тщательный подход позволит в полной мере учитывать интересы и потребности жильцов подъездов, повысит авторитет создаваемого органа и будет способствовать более заинтересованному и ответственному отношению его членов к выполнению своих обязанностей. Но, самое главное, он необходим для обеспечения самостоятельности и живучести каждого подъезда на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.

Конечно, кроме этого, необходимо поработать над поиском стимулов для повышения эффективности и качества работы общественного актива. В кооперативе таким стимулом может быть освобождение от внесения в кассу обязательных платежей. На уровне городского акимата это могут быть индивидуальные льготы по оплате коммунальных платежей, на уровне центральных властей - включение стажа работы в органах общественного самоуправления в общий пенсионный стаж и награждение государственными наградами.

И наконец, нельзя обойтись без внесения дополнений в законодательство РК. Там обязательно должны найти свое место более развернутая и точная формулировка термина «кооператив собственников квартир», не дающая возможности различной интерпретации, а также положения о многоквартирных жилых домах и их подъездах, об обязательной периодической ротации руководителей и членов руководящих органов кооперативов, о недопустимости одновременного занятия одним человеком двух ключевых должностей в одной общественной организации, об установлении внешнего контроля и проведении компетентными органами систематических проверок по соблюдению финансовой дисциплины и законодательства РК, о процедуре ликвидации кооперативов и разделе имущества, об обязательном внедрении видеопротоколирования общих собраний кооператива, об ответственности руководителей кооперативов за фальсификацию протоколов собраний и принимаемых на них постановлений и многое другое.

Реформирование ЖКХ актуально, но требует основательной, хорошо продуманной и целенаправленной работы на всех уровнях госуправления. В противном случае поставленная цель в очередной раз не будет достигнута. И будет очень обидно и грустно за страну, в которой хотят сделать как лучше, а получается как всегда!

Автор - старший по первому подъезду дома № 1 «А» по ул. Чкалова, Костанай