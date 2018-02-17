Морис КИМ: Ликвидируем ПКСК, что дальше?
В Казахстане после длительного перерыва вернулись к рассмотрению вопроса о реформировании ЖКХ. В частности, предполагается ликвидировать кооперативы (ПКСК) и трансформировать их в отдельные сервисные организации, а акцент сделать на жилых многоквартирных домах, создав там домовые органы самоуправления. Другими словами, многоквартирные жилые дома превратятся в мини-кооперативы и обретут полную самостоятельность.
По-видимому, чиновники высокого ранга наконец-то поняли, что кооперативы в их сегодняшнем виде, с их нынешними руководителями, на которых они всегда делали ставку и с помощью которых они планировали провести предыдущую реформу ЖКХ, не способны ответственно отнестись к выполнению важнейшей государственной задачи. Более того, чиновники поняли, что кооперативы фактически превратились в кормушку для их руководителей.
Для меня это не просто новость, а нечто большее, потому что еще 5 лет назад я практически в одиночку впервые создал в нашем городе орган общественного самоуправления в жилом многоквартирном доме. Создал в полном соответствии со всеми организационными принципами и правилами, включая разработку и утверждение устава объединения собственников квартир отдельного многоэтажного дома (ОСКОМД). Тогда создание органа управления ОСКОМД одобрили известные в нашей области специалисты, занимающиеся проблемами управления в населенных пунктах - Л. В. Мацупа и Н. Суханов. Но, к сожалению, моя идея не нашла поддержки у руководителя нашего КСК «Надежда» К. К. Крючкова.
Хочется верить, что все то, что сейчас происходит наверху, является началом серьезной работы над ошибками, допущенными ранее. Но возникают сомнения в том, что повторная попытка реформировать ЖКХ увенчается успехом. Почему? Я отвечу.
Во-первых, в реформировании ЖКХ, а тем более в ликвидации ПКСК откровенно не заинтересованы руководители этих кооперативов. С другой стороны, если кооперативы ликвидировать, то кто будет выполнять поставленные задачи?
Во-вторых, сопротивление можно ожидать и со стороны значительной части жильцов, которые не знают реального положения дел в своих кооперативах, не знают истинных причин еще одной попытки реформирования ЖКХ. Конечно, самое большое, что они могут сделать, - это бойкотировать собрания и решения этих собраний. Но и такая деятельность жильцов может создать множество дополнительных проблем. Значит, надо принять превентивные меры, чтобы изменить отношение людей к проводимой реформе. Например, предварительно провести аудиторскую проверку кооперативов на предмет соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины и законодательства РК и опубликовать ее результаты в СМИ.
Ликвидировать кооперативы сейчас нецелесообразно и даже опасно. Их на какое-то время, например, на 2-3 года, надо оставить, проведя проверки и ротацию руководителей, поставив перед новым руководством задачи по созданию органов самоуправления в жилых домах. Может быть, кому-то покажется, что это не такая уж трудная задача. Но в настоящее время, когда большинство людей поражено вирусом пассивности и безразличия, очень трудно собрать людей в одном месте в одно время.
Конечно, можно пойти по наиболее легкому и быстрому пути и создать советы домов из случайных людей с их последующим утверждением на общедомовых собраниях, на этом посчитать свою задачу выполненной. А можно сначала провести выборы общественного актива в подъездах, где люди хорошо знают друг друга, и там же выдвинуть кандидатуры этих активистов в состав совета дома. Можно всю эту работу провести без устава дома, но можно предварительно подготовить такой документ и действовать в строгом соответствии с его положениями.
Более тщательный подход позволит в полной мере учитывать интересы и потребности жильцов подъездов, повысит авторитет создаваемого органа и будет способствовать более заинтересованному и ответственному отношению его членов к выполнению своих обязанностей. Но, самое главное, он необходим для обеспечения самостоятельности и живучести каждого подъезда на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
Конечно, кроме этого, необходимо поработать над поиском стимулов для повышения эффективности и качества работы общественного актива. В кооперативе таким стимулом может быть освобождение от внесения в кассу обязательных платежей. На уровне городского акимата это могут быть индивидуальные льготы по оплате коммунальных платежей, на уровне центральных властей - включение стажа работы в органах общественного самоуправления в общий пенсионный стаж и награждение государственными наградами.
И наконец, нельзя обойтись без внесения дополнений в законодательство РК. Там обязательно должны найти свое место более развернутая и точная формулировка термина «кооператив собственников квартир», не дающая возможности различной интерпретации, а также положения о многоквартирных жилых домах и их подъездах, об обязательной периодической ротации руководителей и членов руководящих органов кооперативов, о недопустимости одновременного занятия одним человеком двух ключевых должностей в одной общественной организации, об установлении внешнего контроля и проведении компетентными органами систематических проверок по соблюдению финансовой дисциплины и законодательства РК, о процедуре ликвидации кооперативов и разделе имущества, об обязательном внедрении видеопротоколирования общих собраний кооператива, об ответственности руководителей кооперативов за фальсификацию протоколов собраний и принимаемых на них постановлений и многое другое.
Реформирование ЖКХ актуально, но требует основательной, хорошо продуманной и целенаправленной работы на всех уровнях госуправления. В противном случае поставленная цель в очередной раз не будет достигнута. И будет очень обидно и грустно за страну, в которой хотят сделать как лучше, а получается как всегда!
Автор - старший по первому подъезду дома № 1 «А» по ул. Чкалова, Костанай
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Наурыз 1 давно уже (4 года) как перешел от ТОО ЖЭС-2 в другую обслуживающую организацию, и не жалеем.
бабки рулят. паводок это другое. бабки все. янг верит что все будет по честному.
///До этого я уже звонила в ЖЭК, // Андрей- имея женское? не знал.
Не надо ничего писать. Пусть прозябают в неизвестности. Фамилия в кормовой ведомости и в списках акимата. Достойная награда для таких симулянтов от большого спорта.
Пишут очко поделили. Это как понимать? Нельзя было заработать каждей команде по одному очку? Время же было. Видел видео. Едут на коньках, друг другу места уступают. Разве тренер не дает установку?...