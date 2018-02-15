Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в торговых центрах Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Сегодня, 15 февраля, Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом совместно с городскими поликлиниками проводит акцию "Узнай свой ВИЧ-статус" в торговых центрах: MART, "Отау Сауда", ЦУМ и Астыкжан.
С 10.00 и до 16.00 любой желающий может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестирина в крови, а также измерить рост, вес и окружность талии.
В ТРЦ "MART" врачи провели акцию с 10.00 до 11.00.
В ЦУМЕ будут принимать с 11.00 до 13.00, в Астыкжане - с 13.00 до 14.00, в "Отау Сауда" на Центральном рынке - с 14.00 до 16.00.
- Мы часто проводим такие акции, как-то проводили ее на железнодорожном вокзале и Центральном рынке, - рассказал "НГ" заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи поликлиники № 1 Марат КУЗЕМБАЕВ. - Наши врачи будут работать сегодня в ТРЦ MART - врач общей практики и две медсестры. Наши сотрудники после проведения тестирования проконсультируют горожан по всем вопросам.
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 167
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...