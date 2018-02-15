Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в торговых центрах Костаная

Сегодня, 15 февраля, Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом совместно с городскими поликлиниками проводит акцию "Узнай свой ВИЧ-статус" в торговых центрах: MART, "Отау Сауда", ЦУМ и Астыкжан.

С 10.00 и до 16.00 любой желающий может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестирина в крови, а также измерить рост, вес и окружность талии.

В ТРЦ "MART" врачи провели акцию с 10.00 до 11.00.

В ЦУМЕ будут принимать с 11.00 до 13.00, в Астыкжане - с 13.00 до 14.00, в "Отау Сауда" на Центральном рынке - с 14.00 до 16.00.

- Мы часто проводим такие акции, как-то проводили ее на железнодорожном вокзале и Центральном рынке, - рассказал "НГ" заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи поликлиники № 1 Марат КУЗЕМБАЕВ. - Наши врачи будут работать сегодня в ТРЦ MART - врач общей практики и две медсестры. Наши сотрудники после проведения тестирования проконсультируют горожан по всем вопросам.