Быстрее не бывает

Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в торговых центрах Костаная

Татьяна НАЗАРУК

15 февраля 2018, 11:18 |  Общество

Сегодня, 15 февраля, Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом совместно с городскими поликлиниками проводит акцию "Узнай свой ВИЧ-статус" в торговых центрах: MART, "Отау Сауда", ЦУМ и Астыкжан. 

С 10.00 и до 16.00 любой желающий может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестирина в крови, а также измерить рост, вес и окружность талии.

В ТРЦ "MART" врачи провели акцию с 10.00 до 11.00.

В ЦУМЕ будут принимать с 11.00 до 13.00, в Астыкжане - с 13.00 до 14.00, в "Отау Сауда" на Центральном рынке - с 14.00 до 16.00.

- Мы часто проводим такие акции, как-то проводили ее на железнодорожном вокзале и Центральном рынке, - рассказал "НГ" заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи поликлиники № 1 Марат КУЗЕМБАЕВ. - Наши врачи будут работать сегодня в ТРЦ MART - врач общей практики и две медсестры. Наши сотрудники после проведения тестирования проконсультируют горожан по всем вопросам.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.02.18 19:57 Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода
15.02.18 18:58 В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
15.02.18 16:21 В Казахстане пересмотрят пакет бесплатной медпомощи
15.02.18 15:40 Как в Костанае отметят Масленицу
15.02.18 15:11 Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в Казахстане
15.02.18 14:34 Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
15.02.18 13:27 За 10 лет внешний долг Казахстана вырос на 74,6 млрд долларов
15.02.18 12:05 Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при задержании спрыгнул с 4 этажа
15.02.18 11:43 В Карабалыкском районе взорвался отопительный котел
15.02.18 10:56 Шукеев высказался против монополии "Казгидромета" на прогнозы погоды

Комментарии к новости

§ Характер
Re: Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в торговых...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 15.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТАК носить маски где учат? (под подбородком) :-P Или в поликлинике врач (даже не медсестра) одевает маску, прикрывая только рот, а нос наружу. Какой смысл в таком ношении маски?
Профайл

Бывалый
Re: Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в торговых...




Отправлено: 15.02.18 - 11:37
Комментарий удален модератором.

Уася
Re: Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти сегодня в торговых...




Отправлено: 15.02.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно какая у них и у проходимого будет реакция если тест покажет положительно?! По моему это же все должно быть конфиденциально?!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 0
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх