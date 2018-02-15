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drakon
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elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
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Шукеев высказался против монополии "Казгидромета" на прогнозы погоды

15 февраля 2018, 10:56 |  Государство

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев рассказал о законодательной монополии РГП "Казгидромет" на прогнозы погоды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Метеостанция. Фото РИА Новости

Метеостанция. Фото РИА Новости

- В чем теряют наши крестьяне урожай? Потому что не могут точно угадать время сева. Всю жизнь это было - каждый сезон спор идет: сеять в мае или июне. Потом все ищут "гуру", как Валентин Иванович тогда (Двуреченский, первый министр сельского хозяйства независимого Казахстана - прим. автора). Он вынужден сказать срок, но он рискует, потому что не знает точно. Сейчас этот вопрос решен технологиями. Сейчас есть компании в мире, которые на основе анализа мета-данных по всей Земле могут с точностью до 90 процентов на три месяца сказать погоду, - рассказал Шукеев на расширенном заседании коллеги МСХ.

Эти компании, по его словам, могут сказать с точностью до отдельных хозяйств, где, на каких участках и когда надо сеять. Он отметил, что этим в Казахстане занимается "Атамекен-АГРО".

- Что для этого нужно сделать? Оказывается, у нас в законодательстве "зашита" монополия "Казгидромета" на прогноз погоды. Это же анахронизм! Надо это убирать, чтобы каждый фермер мог на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр с помощью этих компаний, - сказал Шукеев.

По его словам, стоимость такой метеостанции - от 500 долларов и выше, в зависимости от ее качества.
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Комментарии к новости

§ Медный
Re: Шукеев высказался против монополии "Казгидромета"...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.02.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забавная глупость :lol:
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