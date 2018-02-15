Шукеев высказался против монополии "Казгидромета" на прогнозы погоды

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев рассказал о законодательной монополии РГП "Казгидромет" на прогнозы погоды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Метеостанция. Фото РИА Новости

- В чем теряют наши крестьяне урожай? Потому что не могут точно угадать время сева. Всю жизнь это было - каждый сезон спор идет: сеять в мае или июне. Потом все ищут "гуру", как Валентин Иванович тогда (Двуреченский, первый министр сельского хозяйства независимого Казахстана - прим. автора). Он вынужден сказать срок, но он рискует, потому что не знает точно. Сейчас этот вопрос решен технологиями. Сейчас есть компании в мире, которые на основе анализа мета-данных по всей Земле могут с точностью до 90 процентов на три месяца сказать погоду, - рассказал Шукеев на расширенном заседании коллеги МСХ.

Эти компании, по его словам, могут сказать с точностью до отдельных хозяйств, где, на каких участках и когда надо сеять. Он отметил, что этим в Казахстане занимается "Атамекен-АГРО".

- Что для этого нужно сделать? Оказывается, у нас в законодательстве "зашита" монополия "Казгидромета" на прогноз погоды. Это же анахронизм! Надо это убирать, чтобы каждый фермер мог на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр с помощью этих компаний, - сказал Шукеев.

По его словам, стоимость такой метеостанции - от 500 долларов и выше, в зависимости от ее качества.