Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать

С 1 января 2018 года в Костанайской области активно планируется цифровизация больниц, поликлиник и диспансеров в рамках государственного проекта «Безбумажная больница».

О цифровизации говорили много, об оптимизации мало. И обо всем - не конкретно

Ожидается, что цифровизация позволит внедрит онлайн-запись на прием к врачу, регистрировать электронные больничные и электронные паспорта здоровья и даже давать пациентам онлайн-консультации.

- Медицинская помощь в рамках цифровизации станет доступнее, - отметил на брифинге сегодня, 14 февраля, руководитель филиала Республиканского центра развития здравоохранения РК Андрей СОЛОВЬЕВ. - Сейчас практически у всех есть смартфоны, повысится эффективность мобильных приложений. Через смартфон можно будет осуществить запись на прием к врачу в удобное время, зарегистрироваться в личном кабинете и получать онлайн-консультации. Результаты лабораторных исследований пациент также сможет получать в онлайн-режиме. В электронных паспортах будет фиксироваться история о перенесенных заболеваниях, данные об аллергических реакциях больного. Через личный кабинет врач сможет давать консультации и выписывать лекарства.

При этом заместитель руководителя управления здравоохранения Абат ЖАУКОВ признал, что доступ к широкополосному Интернету в регионе имеют 164 медицинских объекта - это 32% от всех медучреждений.

- 366 сельских объекта здравоохранения не имеют интернета, поэтому более 400 млн тенге будет выделено только на проведение Интернета, - сообщил Жауков. - Средства также будут выделены на обучение врачей, которым предстоит освоить Интернет. Либо при них будут статисты, заносящие данные в электронные документы.

В список учреждений, где в ближайшее время планируют открыть доступ к онлайн-регистрации, вошли: три психиатрические больницы области (Костанай, Аркалык, Рудный), центр СПИД, детская стоматологическая поликлиника и областной наркодиспансер. Онкологического диспансера, о проблемах с очередями в котором «НГ» писал неоднократно, в списке нет.

- Свой модуль для онлайн-регистрации в онкодиспансере уже есть, он должен заработать, - ответил на вопрос «НГ» Андрей Соловьев. - Мы, в первую очередь, ведем речь о больницах и поликлиниках, в которых есть прикрепленные пациенты и в которых вообще нулевая база для онлайн-регистрации.

Как возможность онлайн-регистрации сократит очереди, пока не ясно. После уточняющих вопросов чиновникам пришлось признать, что нехватка специалистов в сфере медицины - главная головная боль. Конкретных сроков по внедрению онлайн-регистрации в шести перечисленных медучреждениях, а уже тем более по оформлению электронных больничных спикеры назвать не смогли.

Много вопросов журналисты задали по другой теме - о готовящейся оптимизации больниц и поликлиник. А попросту - слияния. Например, перинатального центра с областной больницей.

- Это правда, что онкологический диспансер потеряет свою самостоятельность? - спросил спецкор газеты «Время» Стас КИСЕЛЕВ. - Что наша область выступает за объединение больниц и поликлиник, в то время, как в других областях выступают против этого? И предусмотрены хотя бы, например, теплые переходы между зданиями разных медучреждений, которые предполагается объединить?

- Есть ли список медучреждений, которые объединятся? - спросила корреспондент «НГ».

По словам Абата Жаукова, список есть, но показать его журналистам смогут «на очередной пресс-конференции, после указания сверху». Когда состоится пресс-конференция, не уточнили. Зато уже известно, что выделены средства на разработку ПСД для теплых переходов между «сливающимися» медучреждениями.

- Мы не можем говорить о других областях, - отреагировал Жауков на вопрос о возмущении медиков по поводу оптимизацией. - Программу разрабатывало министерство, мы - только исполнители. Но все делается для эффективной работы. На качестве медицинских услуг слияние больниц, поликлиник никак не отразится.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА