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14.02.18 21:25
тебе chasikov81
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
chasikov81: Город от их переименований лучше не становится, а вот их карманы тяжелеют... . а тебе что дали обещание, что если переименуют улицу станет лучше? chasikov81: Прежде чем...
14.02.18 21:22
362
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Татьяна: практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов... Про ЦОНы вы то же так говорили,...
14.02.18 21:11
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У меня манты.. И то будут через пару часов.. Хороший и практичный подарок..
14.02.18 21:10
Вот так вот
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Дантист: Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому... Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты,...
14.02.18 21:08
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Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 февраля 2018, 19:02 |  Государство

С 1 января 2018 года в Костанайской области активно планируется цифровизация больниц, поликлиник и диспансеров в рамках государственного проекта «Безбумажная больница».

О цифровизации говорили много, об оптимизации мало. И обо всем - не конкретно

Ожидается, что цифровизация позволит внедрит онлайн-запись на прием к врачу, регистрировать электронные больничные и электронные паспорта здоровья и даже давать пациентам онлайн-консультации.

- Медицинская помощь в рамках цифровизации станет доступнее, - отметил на брифинге сегодня, 14 февраля, руководитель филиала Республиканского центра развития здравоохранения РК Андрей СОЛОВЬЕВ. - Сейчас практически у всех есть смартфоны, повысится эффективность мобильных приложений. Через смартфон можно будет осуществить запись на прием к врачу в удобное время, зарегистрироваться в личном кабинете и получать онлайн-консультации. Результаты лабораторных исследований пациент также сможет получать в онлайн-режиме. В электронных паспортах будет фиксироваться история о перенесенных заболеваниях, данные об аллергических реакциях больного. Через личный кабинет врач сможет давать консультации и выписывать лекарства.

При этом заместитель руководителя управления здравоохранения Абат ЖАУКОВ признал, что доступ к широкополосному Интернету в регионе имеют 164 медицинских объекта - это 32% от всех медучреждений.

- 366 сельских объекта здравоохранения не имеют интернета, поэтому более 400 млн тенге будет выделено только на проведение Интернета, - сообщил Жауков. - Средства также будут выделены на обучение врачей, которым предстоит освоить Интернет. Либо при них будут статисты, заносящие данные в электронные документы.

В список учреждений, где в ближайшее время планируют открыть доступ к онлайн-регистрации, вошли: три психиатрические больницы области (Костанай, Аркалык, Рудный), центр СПИД, детская стоматологическая поликлиника и областной наркодиспансер. Онкологического диспансера, о проблемах с очередями в котором «НГ» писал неоднократно, в списке нет.

- Свой модуль для онлайн-регистрации в онкодиспансере уже есть, он должен заработать, - ответил на вопрос «НГ» Андрей Соловьев. - Мы, в первую очередь, ведем речь о больницах и поликлиниках, в которых есть прикрепленные пациенты и в которых вообще нулевая база для онлайн-регистрации.

Как возможность онлайн-регистрации сократит очереди, пока не ясно. После уточняющих вопросов чиновникам пришлось признать, что нехватка специалистов в сфере медицины - главная головная боль. Конкретных сроков по внедрению онлайн-регистрации в шести перечисленных медучреждениях, а уже тем более по оформлению электронных больничных спикеры назвать не смогли.

Много вопросов журналисты задали по другой теме - о готовящейся оптимизации больниц и поликлиник. А попросту - слияния. Например, перинатального центра с областной больницей.

- Это правда, что онкологический диспансер потеряет свою самостоятельность? - спросил спецкор газеты «Время» Стас КИСЕЛЕВ. - Что наша область выступает за объединение больниц и поликлиник, в то время, как в других областях выступают против этого? И предусмотрены хотя бы, например, теплые переходы между зданиями разных медучреждений, которые предполагается объединить?

- Есть ли список медучреждений, которые объединятся? - спросила корреспондент «НГ».

По словам Абата Жаукова, список есть, но показать его журналистам смогут «на очередной пресс-конференции, после указания сверху». Когда состоится пресс-конференция, не уточнили. Зато уже известно, что выделены средства на разработку ПСД для теплых переходов между «сливающимися» медучреждениями.

- Мы не можем говорить о других областях, - отреагировал Жауков на вопрос о возмущении медиков по поводу оптимизацией. - Программу разрабатывало министерство, мы - только исполнители. Но все делается для эффективной работы. На качестве медицинских услуг слияние больниц, поликлиник никак не отразится.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА


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Комментарии к новости

Оля
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 19:37
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал и "ржал"))) Может и лечить начнём по смартфону?? после "слияния" ....(какой-то термин нецензурный))) А то что интернета нет ... да и ... с ним, в телевизор как кашпировский)) (цифровизация, оптимизация....откуда терминология?? ("из леса вестимо"- стих.))

§ Дантист
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому...
Профайл

Татьяна
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов...

Вот так вот
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому...

Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты, потом начали выяснять девушка до замужества сделала 7 абортов, а он болел сифилисом, а теперь это не пройдет, с самого рождения, будет заводиться электронная карточка, куда бы ты не обратился в медучрждение все будет вноситься туда, и никуда от туда ничего не выкинешь, откроет врач твою карточку и вся картина будет у него как на ладони, с момента обрезания пупка, до констатации смерти, причем в той же базе все аптеки РК сколько чего есть там уже забивается, в поликлиниках уже забивают истории болезни, база общая на весь РК, на счет технологии программа уже разработана, попробовал купить антибиотик без рецепта прошел 7 аптек не дали говорят нас по базе секут без рецепта не можем, раньше месяц назад можно было взять везде, сын перевелся в район и нужно было закрепиться там ЦРБ закрепили без проблем, только удостоверение личности понадобилось, истории болезни не нужно она уже в базе.

362
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 14.02.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов...

Про ЦОНы вы то же так говорили, что это невозможно, а теперь что скажете? у нашего народа есть одно свойство доводить все до конца, за это нас не любили.

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