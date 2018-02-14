Выходные дни в Костанайской области будут ясными, без осадков
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В четверг и пятницу синоптики прогнозируют на территории Костанайской области снег, местами низовую метель, но уже с субботы осадков не ожидается.
- По ночам 15-16 февраля темпеература воздуха будет от 15 до 20, местами до 25 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет чуть теплее - 10-15, местами 18 градусов мороза. В субботу-воскресенье, осадков не ожидается, будет ясно, температура воздуха не намного будет отличаться от предыдущих дней. Ночью ждем минус 20-25 градусов, днем - 8-13 градусов ниже нуля.
Во второй половине недели будет преобладать западный ветер скоростью 9-14 м/сек. Возможно, к выходным он начнет ослабевать.
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