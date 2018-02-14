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В Костанае предложили переименовать еще две улицы
тебе chasikov81: а тебе что дали обещание, что если переименуют улицу станет лучше? А ты Хохлик себе не задавался вопросом, а зачем переименовывать, что изменится то? Может лучше направить...
14.02.18 21:48
ТАНОМИ
Музыкальные "страдания" чиновников от культуры
362: а это и есть настоящая клевета, дискредитация гос органов РК. "Дискредитация гос органов РК, клевета..." Чем-то знакомым повеяло... Может, не стоит так размашисто?
14.02.18 21:42
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В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Andrew: Предлагали реку Тобол переименовать в честь какого-нибудь "героя". " Народный контроль" героев на примете нету, случаем. А чё искать. Они уже тут. ;-) Тобол так и...
14.02.18 21:25
тебе chasikov81
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
chasikov81: Город от их переименований лучше не становится, а вот их карманы тяжелеют... . а тебе что дали обещание, что если переименуют улицу станет лучше? chasikov81: Прежде чем...
14.02.18 21:22
362
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Татьяна: практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов... Про ЦОНы вы то же так говорили,...
14.02.18 21:11
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Выходные дни в Костанайской области будут ясными, без осадков

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 февраля 2018, 15:49 |  Общество

В четверг и пятницу синоптики прогнозируют на территории Костанайской области снег, местами низовую метель, но уже с субботы осадков не ожидается.

- По ночам 15-16 февраля темпеература воздуха будет от 15 до 20, местами до 25 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет чуть теплее - 10-15, местами 18 градусов мороза. В субботу-воскресенье, осадков не ожидается, будет ясно, температура воздуха не намного будет отличаться от предыдущих дней. Ночью ждем минус 20-25 градусов, днем - 8-13 градусов ниже нуля.

Во второй половине недели будет преобладать западный ветер скоростью 9-14 м/сек. Возможно, к выходным он начнет ослабевать.
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