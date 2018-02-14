Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем состоянии
К 2020-2022 годам местные дороги в Казахстане планируют привести в хорошее состояние. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- За годы реализации государственной программы "Нурлы жол" реконструировано две тысячи километров автодорог республиканского значения, - сказал министр на заседании коллегии ведомства.
Он отметил, что для развития дорог в регионах необходимы дополнительные средства.
- Планируем в рамках уточнения (бюджета - прим. автора) этого года, депутатов просим поддержать выделение дополнительных денег на развитие местной сети автомобильных дорог областям в виде трансфертов. Сегодня финансируется примерно от 80 до 90 миллиардов тенге, мы хотим эту сумму в соответствии с поручением Главы государства увеличить до 150 миллиардов, - сказал министр.
По его словам, сейчас министерство совместно с акиматами изыскивает средства в размере 60 миллиардов тенге на паритетной основе.
- Мы планируем, что таким образом сможем ежегодно вести реконструкцию 4 000 километров автодорог местного значения. Мы планируем, что к 2020-2022 годам 85 процентов сети местных дорог будут в хорошем состоянии, - пообещал Женис Касымбек.
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