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Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем состоянии

14 февраля 2018, 17:04 |  Государство

К 2020-2022 годам местные дороги в Казахстане планируют привести в хорошее состояние. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- За годы реализации государственной программы "Нурлы жол" реконструировано две тысячи километров автодорог республиканского значения, - сказал министр на заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что для развития дорог в регионах необходимы дополнительные средства.

- Планируем в рамках уточнения (бюджета - прим. автора) этого года, депутатов просим поддержать выделение дополнительных денег на развитие местной сети автомобильных дорог областям в виде трансфертов. Сегодня финансируется примерно от 80 до 90 миллиардов тенге, мы хотим эту сумму в соответствии с поручением Главы государства увеличить до 150 миллиардов, - сказал министр.

По его словам, сейчас министерство совместно с акиматами изыскивает средства в размере 60 миллиардов тенге на паритетной основе.

- Мы планируем, что таким образом сможем ежегодно вести реконструкцию 4 000 километров автодорог местного значения. Мы планируем, что к 2020-2022 годам 85 процентов сети местных дорог будут в хорошем состоянии, - пообещал Женис Касымбек.
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Комментарии к новости

§ Серый волк
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9410
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разворуют! :lol:
Профайл

362
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Разворуют!

не сумеют, слишком много денег выделено.

§ Серый волк
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9410
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.02.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
не сумеют, слишком много денег выделено.

Квалификации не хватит? Или иностранные банки уже столько без справки не принимают?
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362
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
362:
не сумеют, слишком много денег выделено.

Квалификации не хватит? Или иностранные банки уже столько без справки не принимают?

С Российскими компаниями можно было украсть, а эти не подписываются, да и спецов почти не осталось, все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли.

Житель
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 25 лет такого стремительного развития Казахстан превратился в цветущий рай,какие дороги,нафиг они в раю?

Бывалый
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
все на ПМЖ повыезжали, таких спецов потеряли.

Ничего страшного.
Им же тоже надо спецов:
http :// www. dubna.ru/article/2018/02/nachnetsya-kapitalnyy-remont-avtodorogi-dubna-savelovo

Читатель 1
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...




Отправлено: 14.02.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять всё "в пропасть"...хотя верно заметил Житель #5))))

§ chasikov81
Re: Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем...
chasikov81


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 14.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, дороги! Пыль да туман. Холода, тревоги, да степной бурьян! :-( :-( :-(
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