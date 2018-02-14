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Общественные слушания по проекту Национального доклада о противодействии коррупции в Костанае прошли без вопросов от общества

Татьяна НАЗАРУК

14 февраля 2018, 15:16 |  Общество

Сотрудники департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области ознакомили госслужащих и общественников с проектом Национального доклада о противодействии коррупции сегодня, 14 февраля.

Этот документ составляется второй год подряд и выступает в роли главного регулятора снижения уровня коррупции в стране. В докладе обычно прописываются основные проблемы, меры и методы решения в борьбе с коррупцией.

На мероприятии, которое организаторы назвали общественными слушаниями, присутствовали представители ОО «Социум и Я», РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр» и ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн». Однако по факту чиновники просто зачитали доклад, после чего из зала не прозвучало ни одного вопроса.

Заместитель руководителя департамента Ерлан САЛЫКБАЕВ рассказал о первом этапе реализации антикоррупционной стратегии в 2016 году и отметил, что он завершен успешно.

- Социальная поддержка антикоррупционной политики в стране выросла, - зачитал он. - В 2015 году уровень доверия населения к ней составлял 57,9%, в 2013-м - 52%. Также существенным итогом стало неприятие коррупции. Как показали исследования, около 70-80% населения относятся к коррупции негативно. Внести свой личный вклад в снижение уровня коррупции готовы почти 44% респондентов.

Как отметил Салыкбаев, борьбе с коррупцией способствуют создание профессионального госаппарата, где госслужащие соблюдают нормы этики, обеспечение верховенства закона, открытость госинститутов и создание сервисного государства.

- В трех регионах, в том числе и в нашем, действуют советы по этике, которые рассматривают случаи нарушения госслужащими их норм, - сообщил представитель департамента. - В Казахстане действуют 229 общественных советов, в их работе участвуют более 4 000 человек. 70% из них - представители гражданского общества. Общественные советы рассматривают нормативно-правовые акты, касающиеся строительства жилья, деятельности КСК, повышения платы за проезд...

Одним из пунктов, касающихся создания сервисного государства, спикер назвал корпорацию «Правительство для граждан», с помощью которого можно получать госуслуги без взаимодействия с госслужащими, что минимизирует уровень коррупции. Сейчас около 47% услуг оказываются в режиме онлайн. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства Казахстан занял 38 место из 190 стран.

В докладе констатируется: чем выше уровень развития страны, тем ниже в нем коррупция. К примеру, индекс восприятия коррупции в Финляндии, Дании, Сингапуре в 2016 году оценивался выше 80 баллов, что означает практически полное ее отсутствие. Эти страны находятся в первой десятке по уровню свободы от коррупции. Казахстан в этом рейтинге набрал 29 баллов, заняв 131 место из 176-ти и обогнав по уровню коррупции Беларусь (79 место), Армению (112 место), Молдову (121 место). Однако остальные спикеры все равно зачитывали доклады о том, что стратегия реализуется успешно.

- Для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся реализуются соответствующие программы воспитания на всех уровня системы образования, - отметил главный специалист управления профилактики коррупции департамента Евгений БЕДЫЧ. - Так, в информационном фокусе реализуемой антикоррупционной политики находятся учреждения дошкольного образования. На регулярной основе проводятся детские конкурсы рисунков, скульптур, композиций во всех регионах Казахстана. Совместно с Альянсом блогеров Казахстана в социальной сети Facebook проведен флэшмоб «#АНТИВЗЯТКА», в ходе которого участники объясняют детям, что такое коррупция, какой вред она наносит обществу и как ей противодействовать.

Проект доклада костанайский департамент направит в Агентство по делам госслужбы, которое потом представит общереспубликанский документ.
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Комментарии к новости

ваще
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...




Отправлено: 14.02.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Как показали исследования, около 70-80% населения относятся к коррупции негативно.///

вывод- около 20-30 процентов населения относятся к коррупции позитивно.

Житель
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...




Отправлено: 14.02.18 - 16:15
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9410
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.02.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
доклада о противодействии коррупции в Костанае прошли без вопросов от общества
Мало наверное флэшмобов с детьми проводили! Нуно было каждый день, вместо занятий! Ещё сплясать нуно было, песни петь, заставить акиматы тройным оцеплением скульптур против коррупции. Главная композиция должна прямо напротив главного входа на трёхэтажной лошади протыкать копьём змия коррупции выползающего из акимата!
Ещё стукнутых на всю голову нациков позвать, чтоб они штук пять улиц переименовали в угаре против коррупции!
Вот тогда да! Коррупция бы испугалась! :lol:
А так это детский лепет!

Кстати у дядьки с трибуны чего-то вещающего против коррупции на фото в статье, за спиной телевизор спёрли!
Одно крепление осталось. На нём инвентарный номер должен стоять. ;-)
Профайл

гость
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...




Отправлено: 14.02.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что за национальный доклад? Ни одного предложения о наличии коррупционных рисков и сферах где они присутствуют. Это что за общественное слушание? Кто заранее предупредил народ? Почему нет ни слова о проблемах? Какие предложения внесены для совершенствования работы? Какие из них прошли, какие нет и почему? Куда будем дальше двигаться? Что с кадрами? Будем повышать их уровень и где? Реальное качество профилактики, какие результаты, сколько фактов предотвратили?

* drakon
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вывод- около 20-30 процентов населения относятся к коррупции позитивно.

Не,Алекс,эти проценты - сами коррупционеры.
А по твоему плучается - коррупционеров нет... :lol:

[Исправлено: drakon, 14.02.2018 - 18:51]
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§ сайлау курманов
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где надо вынести мозг , там вкрадчиво присутствует взятка , поэтому надо все сделать доступно и прозрачно , чтобы пришел и получил любую бумагу
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ваще
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...




Отправлено: 14.02.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не,Алекс,эти проценты - сами коррупционеры.


ну я это и имел ввиду.

ТАНОМИ
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...




Отправлено: 14.02.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С коррупцией всё понятно: это подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей.Но не большую ли опасность представляет разворовывание государственных (читай, народных) средств в офигенных масштабах на всех уровнях власти? Здесь то какие меры будут предприняты? Пока судебные процессы над ворищами не дают результатов...

Читатель 1
Re: Общественные слушания по проекту Национального доклада о...




Отправлено: 14.02.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял...как 131 место?? Успешно же боретесь...уж сколько лет))))

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