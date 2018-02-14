Общественные слушания по проекту Национального доклада о противодействии коррупции в Костанае прошли без вопросов от общества
Татьяна НАЗАРУК
Сотрудники департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области ознакомили госслужащих и общественников с проектом Национального доклада о противодействии коррупции сегодня, 14 февраля.
Этот документ составляется второй год подряд и выступает в роли главного регулятора снижения уровня коррупции в стране. В докладе обычно прописываются основные проблемы, меры и методы решения в борьбе с коррупцией.
На мероприятии, которое организаторы назвали общественными слушаниями, присутствовали представители ОО «Социум и Я», РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр» и ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн». Однако по факту чиновники просто зачитали доклад, после чего из зала не прозвучало ни одного вопроса.
Заместитель руководителя департамента Ерлан САЛЫКБАЕВ рассказал о первом этапе реализации антикоррупционной стратегии в 2016 году и отметил, что он завершен успешно.
- Социальная поддержка антикоррупционной политики в стране выросла, - зачитал он. - В 2015 году уровень доверия населения к ней составлял 57,9%, в 2013-м - 52%. Также существенным итогом стало неприятие коррупции. Как показали исследования, около 70-80% населения относятся к коррупции негативно. Внести свой личный вклад в снижение уровня коррупции готовы почти 44% респондентов.
Как отметил Салыкбаев, борьбе с коррупцией способствуют создание профессионального госаппарата, где госслужащие соблюдают нормы этики, обеспечение верховенства закона, открытость госинститутов и создание сервисного государства.
- В трех регионах, в том числе и в нашем, действуют советы по этике, которые рассматривают случаи нарушения госслужащими их норм, - сообщил представитель департамента. - В Казахстане действуют 229 общественных советов, в их работе участвуют более 4 000 человек. 70% из них - представители гражданского общества. Общественные советы рассматривают нормативно-правовые акты, касающиеся строительства жилья, деятельности КСК, повышения платы за проезд...
Одним из пунктов, касающихся создания сервисного государства, спикер назвал корпорацию «Правительство для граждан», с помощью которого можно получать госуслуги без взаимодействия с госслужащими, что минимизирует уровень коррупции. Сейчас около 47% услуг оказываются в режиме онлайн. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства Казахстан занял 38 место из 190 стран.
В докладе констатируется: чем выше уровень развития страны, тем ниже в нем коррупция. К примеру, индекс восприятия коррупции в Финляндии, Дании, Сингапуре в 2016 году оценивался выше 80 баллов, что означает практически полное ее отсутствие. Эти страны находятся в первой десятке по уровню свободы от коррупции. Казахстан в этом рейтинге набрал 29 баллов, заняв 131 место из 176-ти и обогнав по уровню коррупции Беларусь (79 место), Армению (112 место), Молдову (121 место). Однако остальные спикеры все равно зачитывали доклады о том, что стратегия реализуется успешно.
- Для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся реализуются соответствующие программы воспитания на всех уровня системы образования, - отметил главный специалист управления профилактики коррупции департамента Евгений БЕДЫЧ. - Так, в информационном фокусе реализуемой антикоррупционной политики находятся учреждения дошкольного образования. На регулярной основе проводятся детские конкурсы рисунков, скульптур, композиций во всех регионах Казахстана. Совместно с Альянсом блогеров Казахстана в социальной сети Facebook проведен флэшмоб «#АНТИВЗЯТКА», в ходе которого участники объясняют детям, что такое коррупция, какой вред она наносит обществу и как ей противодействовать.
Проект доклада костанайский департамент направит в Агентство по делам госслужбы, которое потом представит общереспубликанский документ.
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