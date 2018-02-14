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Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют упростить в Казахстане

14 февраля 2018, 13:33 |  Государство

Решение об оптимизации госуслуги по линии Комитета государственных доходов было принято на заседании Межведомственной комиссии по отбору государственных услуг для их оказания через госкорпорацию «Правительство для граждан». Как сообщает пресс-служба корпорации, до конца 2018 года предпринимателям будет гораздо легче получать лицензии на хранение, а также оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции.

Сейчас для того, чтобы получить лицензию, предприниматель должен предоставить пакет из четырех документов.

"В будущем достаточно заполнить будет форму сведений на портале электронного правительства. Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпошлину и подписать заявление своей ЭЦП", - пояснили в пресс-службе.

Также будут значительно сокращены сроки получения лицензии - с 15-ти рабочих дней до одного рабочего дня.

Кроме того, с 15-ти до 10-ти рабочих дней сократится срок выдачи лицензий на производство этилового спирта и табачных изделий.

Стоимость лицензии на хранение и розничную реализации в столице и городах республиканского значения составляет 100 МРП, в городах районного значения и поселках – 70 МРП, в сельских населенных пунктах – 30 МРП. Стоимость лицензии на хранение и оптовую реализацию составляет 200 МРП, переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии, дубликат лицензии – 100% от ставки.
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Комментарии к новости

§ Серый волк
Re: Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9410
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.02.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Население очень медленно спивается!
Некоторые всё ещё позволяют себе иметь интернет, коммуникатор, планшет и их мозг даже в состоянии писать на форумах! Ощущается явная нехватка алкоголя! Нуно срочно упростить его продажу! :lol:
Профайл

§ Добринцофф
Re: Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5799
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.02.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то я её за 10000 получал.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
те методы что были совсем недавно погубил бы этот бизнес , теперь чиновники хотят как бы извиниться за перегибы и дают преференции , только вот не поздновато ли ?
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Григорий
Re: Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют...




Отправлено: 14.02.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодцы какие ребята ! Делают все в точности, да на оборот)))) скоро реалити шоу запускать можно будет. Выживший.

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