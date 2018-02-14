Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют упростить в Казахстане

Решение об оптимизации госуслуги по линии Комитета государственных доходов было принято на заседании Межведомственной комиссии по отбору государственных услуг для их оказания через госкорпорацию «Правительство для граждан». Как сообщает пресс-служба корпорации, до конца 2018 года предпринимателям будет гораздо легче получать лицензии на хранение, а также оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции.

Сейчас для того, чтобы получить лицензию, предприниматель должен предоставить пакет из четырех документов.

"В будущем достаточно заполнить будет форму сведений на портале электронного правительства. Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпошлину и подписать заявление своей ЭЦП", - пояснили в пресс-службе.

Также будут значительно сокращены сроки получения лицензии - с 15-ти рабочих дней до одного рабочего дня.

Кроме того, с 15-ти до 10-ти рабочих дней сократится срок выдачи лицензий на производство этилового спирта и табачных изделий.

Стоимость лицензии на хранение и розничную реализации в столице и городах республиканского значения составляет 100 МРП, в городах районного значения и поселках – 70 МРП, в сельских населенных пунктах – 30 МРП. Стоимость лицензии на хранение и оптовую реализацию составляет 200 МРП, переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии, дубликат лицензии – 100% от ставки.