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14.02.18 21:11
112
Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных
У меня манты.. И то будут через пару часов.. Хороший и практичный подарок..
14.02.18 21:10
Вот так вот
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
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14.02.18 21:08
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Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных

14 февраля 2018, 14:25 |  Общество

Казахстанцы решили основательно подготовиться ко Дню Святого Валентина. В этот день они будут признаваться в любви посредством валентинок, стихов и песен, а самые оригинальные планируют отметить праздник в ванной.

Яндекс провел анализ поисковых запросов казахстанцев ко Дню всех влюбленных.

Накануне 14 февраля пользователи активно искали в интернете подарки и различные способы поздравления. Причем некоторые планируют не ограничиваться своими вторыми половинками, но также поздравить родителей, бабушек, коллег, учителей и даже тренеров.

Итак, что же чаще всего искали казахстанцы:

  1. Валентинки
  2. Подарки
  3. Поздравления
  4. Картинки
  5. Стихи
  6. Песни
  7. Пожелания
  8. Поделки
  9. Сюрпризы
  10. Торты

Во имя любви казахстанцы готовы проявить максимум фантазии и потратить немало сил. Что интересно, в разных городах к вопросу поздравлений подходят по-разному.

Костанайцы пытались выяснить "что можно подарить тренеру на 14 февраля своими руками" и искали "серьезные поздравления с днем святого валентина 14 февраля".

В Алматы выясняли способы как "красиво оформить пиво и рыбу в подарок на 14 февраля" и не забывали о любви прошедшей - "как поздравить бывшего с 14 февраля".

Астана отличилась сюрпризами в ванной и подарками из носков, а также готовилась к возможному провалу: "что делать, если девушка не ответила взаимностью 14 февраля".

В Павлодаре явно еще достаточно тех, кто не встретил свою любовь. "Как отмечать 14 февраля одиноким людям" - задавались вопросом жители этого города. Также их интересовало, как лучше поздравить на расстоянии.

А в Таразе просто поздравляют «мужа и себя 14 февраля».
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Комментарии к новости

у6
Re: Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как...




Отправлено: 14.02.18 - 14:49
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень давно когда работал бригадиром в разливочном цехе гормолзавода , увидел как у нашего грузчика всегда были натерты коленки , на вопрос - как он умудрился их намазолить? ответ просто убил! . из-за стесненных условии проживания с предками в малогабаритной квартире , практиковался секс в ванной
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§ 112
Re: Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.02.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня манты..
И то будут через пару часов..
Хороший и практичный подарок..
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