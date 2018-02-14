Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных

Казахстанцы решили основательно подготовиться ко Дню Святого Валентина. В этот день они будут признаваться в любви посредством валентинок, стихов и песен, а самые оригинальные планируют отметить праздник в ванной.

Яндекс провел анализ поисковых запросов казахстанцев ко Дню всех влюбленных.

Накануне 14 февраля пользователи активно искали в интернете подарки и различные способы поздравления. Причем некоторые планируют не ограничиваться своими вторыми половинками, но также поздравить родителей, бабушек, коллег, учителей и даже тренеров.

Итак, что же чаще всего искали казахстанцы:

Валентинки Подарки Поздравления Картинки Стихи Песни Пожелания Поделки Сюрпризы Торты

Во имя любви казахстанцы готовы проявить максимум фантазии и потратить немало сил. Что интересно, в разных городах к вопросу поздравлений подходят по-разному.

Костанайцы пытались выяснить "что можно подарить тренеру на 14 февраля своими руками" и искали "серьезные поздравления с днем святого валентина 14 февраля".

В Алматы выясняли способы как "красиво оформить пиво и рыбу в подарок на 14 февраля" и не забывали о любви прошедшей - "как поздравить бывшего с 14 февраля".

Астана отличилась сюрпризами в ванной и подарками из носков, а также готовилась к возможному провалу: "что делать, если девушка не ответила взаимностью 14 февраля".

В Павлодаре явно еще достаточно тех, кто не встретил свою любовь. "Как отмечать 14 февраля одиноким людям" - задавались вопросом жители этого города. Также их интересовало, как лучше поздравить на расстоянии.

А в Таразе просто поздравляют «мужа и себя 14 февраля».