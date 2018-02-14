Быстрее не бывает

Форум
google
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Andrew: Предлагали реку Тобол переименовать в честь какого-нибудь "героя". " Народный контроль" героев на примете нету, случаем. А чё искать. Они уже тут. ;-) Тобол так и...
14.02.18 21:25
тебе chasikov81
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
chasikov81: Город от их переименований лучше не становится, а вот их карманы тяжелеют... . а тебе что дали обещание, что если переименуют улицу станет лучше? chasikov81: Прежде чем...
14.02.18 21:22
362
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Татьяна: практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов... Про ЦОНы вы то же так говорили,...
14.02.18 21:11
112
Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных
У меня манты.. И то будут через пару часов.. Хороший и практичный подарок..
14.02.18 21:10
Вот так вот
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Дантист: Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому... Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты,...
14.02.18 21:08
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Казгидромет" назвал города РК с высоким уровнем загрязнения воздуха

14 февраля 2018, 12:33 |  Общество

В 2017 году в Казахстане зафиксировали 990 случаев высокого загрязнения и 98 – экстремально высокого загрязнения воздуха, передает Informburo.kz.

"Казгидромет" подвёл итоги экологического мониторинга, проведённого в 49 населённых пунктах в 2017 году, сообщает пресс-служба РГП.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на 146 постах, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 90 – автоматических. В работе задействовали 14 передвижных лабораторий.

По итогам мониторинга:

  • К классу низкого уровня загрязнения воздуха отнесли 32 населённых пункта: города Степногорск, Аксай, Аркалык, Житикара, Зыряновск, Кентау, Лисаковск, Рудный, Сарань, Костанай, Туркестан, Уральск, Кокшетау, Аксу, Кызылорда, Павлодар, Жанаозен, Кульсары, Экибастуз, Талдыкорган, посёлки Берёзовка, Бейнеу, Акай, Сарыбулак, города Атырау, Петропавловск, Торетам, Январцево, Карабалык, Кордай, станцию комплексного фонового мониторинга "Боровое" и Щучинско-Боровскую курортную зону;
  • К классу повышенного уровня загрязнения – 10 населённых пунктов: города Астана, Алматы, Актобе, Жанатас, Семей, Риддер, Тараз, Актау, Балхаш, Шу;
  • К классу высокого уровня загрязнения воздуха – семь населённых пунктов (в 2016 году – 9): Жезказган, Каратау, Караганда, Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск и посёлок Глубокое.

По сравнению с 2016 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в городах Алматы, Астана, Кызылорда, Балхаш и в посёлках Бейнеу и Акай. В городах Актау, Каратау, Усть-Каменогорск и посёлке Глубокое за год ситуация ухудшилась. В остальных населённых пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2016 года.

Специалисты "Казгидромета" отмечают, что высокий и очень высокий уровень загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, сероводороду, взвешенным частицам РМ, фенолу и аммиаку объясняется тремя основными факторами:

  • загруженность автодорог
  • рассеивание эмиссий от промышленных предприятий
  • низкая проветриваемость населённых пунктов.

В течение 2017 года зафиксировали 990 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 98 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в следующих городах:

  • Актобе – 141 случай ВЗ и три случая ЭВЗ по сероводороду;
  • Балхаш – 13 случаев ВЗ и один случай ЭВЗ по сероводороду;
  • Караганда – 45 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5 и оксиду углерода;
  • Атырау – 357 случаев ВЗ и 75 случаев ЭВЗ по сероводороду (также по данным постов AgipKСO и АНПЗ);
  • Житикара – один случай ВЗ по диоксиду азота;
  • Петропавловск – 11 случаев ВЗ и один случай ЭВЗ по сероводороду;
  • Усть-Каменогорск – 419 случаев ВЗ и 18 случаев ЭВЗ по сероводороду;
  • Темиртау – три случая ВЗ по сероводороду.

"Казгидромет" уведомил о каждом случае ЭВЗ и и ВЗ Министерство энергетики РК, Комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК для установления причин и принятия мер.

Радиационный мониторинг показал, что средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населённым пунктам Казахстана не превышали предельно допустимый уровень.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.02.18 19:02 Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
14.02.18 17:04 Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем состоянии
14.02.18 16:17 Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно
14.02.18 15:49 Выходные дни в Костанайской области будут ясными, без осадков
14.02.18 15:16 Общественные слушания по проекту Национального доклада о противодействии коррупции в Костанае прошли без вопросов от общества
14.02.18 14:25 Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных
14.02.18 13:33 Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют упростить в Казахстане
14.02.18 11:10 В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию
14.02.18 10:28 За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45 000 тенге
14.02.18 09:45 В Костанае предложили переименовать еще две улицы

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: "Казгидромет" назвал города РК с высоким уровнем...




Отправлено: 14.02.18 - 17:19
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 2
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх