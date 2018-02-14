Быстрее не бывает

Форум
google
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Andrew: Предлагали реку Тобол переименовать в честь какого-нибудь "героя". " Народный контроль" героев на примете нету, случаем. А чё искать. Они уже тут. ;-) Тобол так и...
14.02.18 21:25
тебе chasikov81
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
chasikov81: Город от их переименований лучше не становится, а вот их карманы тяжелеют... . а тебе что дали обещание, что если переименуют улицу станет лучше? chasikov81: Прежде чем...
14.02.18 21:22
362
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Татьяна: практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов... Про ЦОНы вы то же так говорили,...
14.02.18 21:11
112
Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных
У меня манты.. И то будут через пару часов.. Хороший и практичный подарок..
14.02.18 21:10
Вот так вот
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
Дантист: Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому... Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты,...
14.02.18 21:08
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45 000 тенге

14 февраля 2018, 10:28 |  Криминал

Дело рассмотрел Специализированный административный суд Костанайской области. Гражданину Л. 1992 года рождения вменялась ч. 1 ст. 482 КРКоАП (незаконное хранение оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуль калибром более 4,5 миллиметра).

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 18 октября 2017 года, около 19.50,  в Костанае, в доме на ул. Майлина, у гражданина Л. были изъяты гладкоствольное оружие и патроны калибра 410 мм. Разрешительных документов на хранение и ношение оружие у Л. не оказалось.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину.

Суд постановил привлечь Л. к административной ответственности по вышеуказанной статье и наложить на него административное вазыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (45 380 тенге) в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.02.18 19:02 Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
14.02.18 17:04 Министр рассказал, когда местные дороги будут в хорошем состоянии
14.02.18 16:17 Пропавший 12 февраля костанайский школьник доехал до Есиля и вернулся домой самостоятельно
14.02.18 15:49 Выходные дни в Костанайской области будут ясными, без осадков
14.02.18 15:16 Общественные слушания по проекту Национального доклада о противодействии коррупции в Костанае прошли без вопросов от общества
14.02.18 14:25 Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных
14.02.18 13:33 Процедуру получения лицензии на продажу алкоголя планируют упростить в Казахстане
14.02.18 12:33 "Казгидромет" назвал города РК с высоким уровнем загрязнения воздуха
14.02.18 11:10 В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию
14.02.18 09:45 В Костанае предложили переименовать еще две улицы

Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
суды обеспечили себя работой на квартал вперед, в рудном идет целая волна по лишению или приостановлении лицензии на продажу спиртного , попутно не хилый штраф
для попавшихся на продаже онной продукции подросткам или не по времени.
Профайл Посетить вебсайт

§ Дантист
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патрон от Царь пушки что ль? 410мм!
Профайл

Аргынтинец
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...




Отправлено: 14.02.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у гражданина Л. были изъяты гладкоствольное оружие и патроны калибра 410 мм

НГ!
410 мм, это 41 см. Это уже орудие получается! Гаубица!
А .410 калибр, это другое дело. Это где то 10 мм

1952/Доктор СИЗО
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...




Отправлено: 14.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Патрон от Царь пушки что ль? 410мм!

Есть 410 калибр. Про него пишут.

охотник
Re: За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45...




Отправлено: 14.02.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
410 калибр.скорей всего "Сайга". Пишут некорректно просто.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 2
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх