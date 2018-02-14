За незаконное хранение оружие костанайца оштрафовали на 45 000 тенге

Дело рассмотрел Специализированный административный суд Костанайской области. Гражданину Л. 1992 года рождения вменялась ч. 1 ст. 482 КРКоАП (незаконное хранение оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуль калибром более 4,5 миллиметра).

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 18 октября 2017 года, около 19.50, в Костанае, в доме на ул. Майлина, у гражданина Л. были изъяты гладкоствольное оружие и патроны калибра 410 мм. Разрешительных документов на хранение и ношение оружие у Л. не оказалось.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину.

Суд постановил привлечь Л. к административной ответственности по вышеуказанной статье и наложить на него административное вазыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (45 380 тенге) в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу.