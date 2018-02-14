В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Как сообщили «НГ» в пресс-службе акимата Костаная, от жителей города в адрес акима поступили письменные предложения о переименовании улиц Авиационной и Казахской.
Фото lada.kz
Первой улице инициативная группа просит присвоить имя Камшат Доненбаевой, вторую предлагают назвать Әбілсай.
- Общественные слушания состоятся 28 февраля в малом зале городского акимата, начало - в 15 часов, - уточнил пресс-секретарь акима Костаная Алмат ДОСЫМХАН.
В обсуждении могут принять участие все желающие.
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Vital: Ну парень дурак, когда появится свои дети до него дойдет наверно, что его поступок был глупый. да может и не дурак. Возраст такой просто. По поводу штрафа согласен на все 100%. Либо тех у...
в акимате наверное есть "решальщики" таких предложений. от "жителей города".
Эти то улицы чем помешали??? Заняться больше нечем ?!
Ну и зачем эта новость? Костанаец что ли? Cколько их всего бежало то? 40? 8-) :-o :oops: :-P :-x :-x :-x :-o :-o
Бессовестный ! С таким призидентом и врагов не надо ! Сам первый враг у нашего народа !