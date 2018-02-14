В Костанае предложили переименовать еще две улицы

Как сообщили «НГ» в пресс-службе акимата Костаная, от жителей города в адрес акима поступили письменные предложения о переименовании улиц Авиационной и Казахской.

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Первой улице инициативная группа просит присвоить имя Камшат Доненбаевой, вторую предлагают назвать Әбілсай.

- Общественные слушания состоятся 28 февраля в малом зале городского акимата, начало - в 15 часов, - уточнил пресс-секретарь акима Костаная Алмат ДОСЫМХАН.

В обсуждении могут принять участие все желающие.