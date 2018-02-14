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14.02.18 10:03
городской
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
в акимате наверное есть "решальщики" таких предложений. от "жителей города".
14.02.18 09:56
Инженер
В Костанае предложили переименовать еще две улицы
Эти то улицы чем помешали??? Заняться больше нечем ?!
14.02.18 09:54
1952/доктор СИЗО
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Ну и зачем эта новость? Костанаец что ли? Cколько их всего бежало то? 40? 8-) :-o :oops: :-P :-x :-x :-x :-o :-o
14.02.18 09:29
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В Костанае предложили переименовать еще две улицы

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

14 февраля 2018, 09:45 |  Общество

Как сообщили «НГ» в пресс-службе акимата Костаная, от жителей города в адрес акима поступили письменные предложения о переименовании улиц Авиационной и Казахской.

Фото lada.kz

Первой улице инициативная группа просит присвоить имя Камшат Доненбаевой, вторую предлагают назвать Әбілсай.

- Общественные слушания состоятся 28 февраля в малом зале городского акимата, начало - в 15 часов, - уточнил пресс-секретарь акима Костаная Алмат ДОСЫМХАН.

В обсуждении могут принять участие все желающие.
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Комментарии к новости

Инженер
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти то улицы чем помешали?!!? Заняться больше нечем ?!

городской
Re: В Костанае предложили переименовать еще две улицы




Отправлено: 14.02.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в акимате наверное есть "решальщики" таких предложений.
от "жителей города".

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