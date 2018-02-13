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drakon
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13.02.18 21:44
Гражданин
Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Костанае
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13.02.18 21:32
kbkz1980
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13.02.18 21:24
Хохол
Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
13.02.18 21:05
Хохол
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Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 февраля 2018, 17:34 |  Культура

Сегодня, 13 февраля, армянское этнокультурное объединение «Эребуни» впервые широко отметило национальный праздник Терендез. Он чем-то схож со славянской Масленицей, традиция требует прыжков через костер, поедания сладких блюд и жареных семян пшеницы и конопли. Праздник приурочен к встрече Весны и посвящен Солнцу, которое в Армении в это время года светит уже довольно ярко. Традиционно обряды проводятся для молодоженов, но в Костанае в этот раз через костер прыгали все.

- Терендез всегда проводится 13 февраля и следует за празднованием Дня святого Саркиса и Барикендана, - рассказала "НГ" заместитель председателя «Эребуни» Гаянэ ЧИЧОЯН. - Есть поверье, что на праздник святого Саркиса молодые должны съесть на ночь соленое печенье и не пить воду - кто во сне подаст воды, тот и будет суженым. Во время празднования Барикендана едят рис и рыбу, а в честь Терендеза - жареные семена пшеницы и конопли, смешанными с медом и фруктовым соком.

А еще жареными семенами пшеницы и конопли принято посыпать молодых, пока они прыгают через костер, что и делали сегодня на Терендезе - под армянскую народную музыку и с пожеланиями сладкой и счастливой жизни. По традиции после молодоженов должны прыгать женщины, желающие иметь детей, затем - помолвленные пары, а потом - все, кто пожелает. Сегодня прыгали, конечно, не молодожены, а просто парни и девушки из «Эребуни», а за ними уже все подряд. Под дружные аплодисменты зрителей.

- Было холодно, но здорово! - поделился впечатлениями Феликс САРКИСЯН. - Даже в Армении ни разу не прыгал через костер, а здесь довелось.

- И я в Армении тоже не прыгала, - смеется Асмик АБРАМЯН. - А здесь - прыгнула, понравилось.

После костра стол ломился от армянских яств, а всем присутствующим раздавали пирожные похиндз и жареные семена пшеницы и конопли в подарочных упаковках.
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,да. Жареная сладкая конопля очень интереснное блюдо. Кто пробывал тот поймет. После поедание можно и не только через костер прыгать. :lol:
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юрата
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да,да. Жареная сладкая конопля очень интереснное блюдо. Кто пробывал тот поймет. После поедание можно и не только через костер прыгать.

молодец, знание теории, только это техническая конопля , а как по твоему из чего мужик веревки то вил у салтыкова то щедрина?

Кумар
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы не надо забывать о своей культуре, надо приобщать ей другие народы, у нас толерантный народ, все могут свободно демонстрировать свою культуру свой обычай - Было холодно, но здорово! - поделился впечатлениями Феликс САРКИСЯН. - Даже в Армении ни разу не прыгал через костер, а здесь довелось.
- И я в Армении тоже не прыгала, - смеется Асмик АБРАМЯН. - А здесь - прыгнула, понравилось. Видите как там возможно и забыли эти обычай а в наших диаспорах сохранился обычай, молодцы Армяне как народ, не забывают обычай, еще они содержат свою родину за свой счет, там то у них, ни какого производства и полезных ископаемых.

§ Сыкымы
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 13.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юрата:
а как по твоему из чего мужик веревки то вил у салтыкова то щедрина?

из стеблей, не из семян же 8-)
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§ Добринцофф
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5795
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
После поедание можно и не только через костер прыгать.

Да ломы Виталь через костёр прыгать,вот мантов штук 50 съесть,или музыку хорошую послушать-это да,главное не начинать смеяться,остановиться тяжело :lol:
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Хохол
Re: Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае...




Отправлено: 13.02.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
главное не начинать смеяться,

А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на "измену"(страх) . Всё зависит от индивидуальности и психоэмоционального состояния человека .

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