Прыжки через костер, похиндз и жареная конопля - в Костанае отметили Терендез
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, 13 февраля, армянское этнокультурное объединение «Эребуни» впервые широко отметило национальный праздник Терендез. Он чем-то схож со славянской Масленицей, традиция требует прыжков через костер, поедания сладких блюд и жареных семян пшеницы и конопли. Праздник приурочен к встрече Весны и посвящен Солнцу, которое в Армении в это время года светит уже довольно ярко. Традиционно обряды проводятся для молодоженов, но в Костанае в этот раз через костер прыгали все.
- Терендез всегда проводится 13 февраля и следует за празднованием Дня святого Саркиса и Барикендана, - рассказала "НГ" заместитель председателя «Эребуни» Гаянэ ЧИЧОЯН. - Есть поверье, что на праздник святого Саркиса молодые должны съесть на ночь соленое печенье и не пить воду - кто во сне подаст воды, тот и будет суженым. Во время празднования Барикендана едят рис и рыбу, а в честь Терендеза - жареные семена пшеницы и конопли, смешанными с медом и фруктовым соком.
А еще жареными семенами пшеницы и конопли принято посыпать молодых, пока они прыгают через костер, что и делали сегодня на Терендезе - под армянскую народную музыку и с пожеланиями сладкой и счастливой жизни. По традиции после молодоженов должны прыгать женщины, желающие иметь детей, затем - помолвленные пары, а потом - все, кто пожелает. Сегодня прыгали, конечно, не молодожены, а просто парни и девушки из «Эребуни», а за ними уже все подряд. Под дружные аплодисменты зрителей.
- Было холодно, но здорово! - поделился впечатлениями Феликс САРКИСЯН. - Даже в Армении ни разу не прыгал через костер, а здесь довелось.
- И я в Армении тоже не прыгала, - смеется Асмик АБРАМЯН. - А здесь - прыгнула, понравилось.
После костра стол ломился от армянских яств, а всем присутствующим раздавали пирожные похиндз и жареные семена пшеницы и конопли в подарочных упаковках.
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