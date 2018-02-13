Лыжники-любители совершили поход по Костанайскому району

В субботу, 10 февраля, житель п. Садовый Костанайского района Мухамедкали АСКАРОВ отправился в лыжный поход - первый за эту зиму. Вместе с группой школьников и студентов он прошел из Садового через п. Дружба в п. Ждановка. Всего лыжники за 6 часов преодолели 25 км.

В этот поход вместе с Аскаровым пошли 12 ребят - учащиеся Садовой средней школы и Костанайского сельскохозяйственного колледжа. Многие из них - постоянные участники организуемых им спортивных походов: лыжных, водных и пеших.

Стартовали в 9.30 из Садовой школы и на протяжении трех часов двигались в сторону п. Дружба, пройдя через Тобол по льду. Шли медленно - со скоростью около 5 км/час - чтобы новички не отставали. Остановились на привал в Дружбинской СШ, пообедали и двинулись дальше. Через три часа лыжников уже встречали в Ждановке.

Вместе с Мухамедкали Аскаровым в лыжный поход отправились 12 человек

- Нас очень гостеприимно приняли ученики и учителя, ждали чуть ли не с утра, - рассказал «НГ» Мухамедкали Сеилович. - Там мы подкрепились полдником, спасибо за организацию питания отделу образования. Устроили встречу с учениками, рассказали о нашем походе. Сыграли в волейбол и провели мастер-класс по настольному теннису.

Домой лыжники уехали на машине. Сопровождение им тоже обеспечил отдел образования и акимат Костанайского района.

- С собой мы берем аптечку, сухой паек, в пути может остановиться, сделать передышку, - отмечает Мухамедкали Сеилович. - Ребятам нравятся такие походы. Это энергия и живое общение.

Следующий поход 71-летний энтузиаст спорта планирует организовать в конце февраля-начале марта - когда позволит погода.

Фото из личного архива