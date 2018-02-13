Лыжники-любители совершили поход по Костанайскому району
Татьяна НАЗАРУК
В субботу, 10 февраля, житель п. Садовый Костанайского района Мухамедкали АСКАРОВ отправился в лыжный поход - первый за эту зиму. Вместе с группой школьников и студентов он прошел из Садового через п. Дружба в п. Ждановка. Всего лыжники за 6 часов преодолели 25 км.
В этот поход вместе с Аскаровым пошли 12 ребят - учащиеся Садовой средней школы и Костанайского сельскохозяйственного колледжа. Многие из них - постоянные участники организуемых им спортивных походов: лыжных, водных и пеших.
Стартовали в 9.30 из Садовой школы и на протяжении трех часов двигались в сторону п. Дружба, пройдя через Тобол по льду. Шли медленно - со скоростью около 5 км/час - чтобы новички не отставали. Остановились на привал в Дружбинской СШ, пообедали и двинулись дальше. Через три часа лыжников уже встречали в Ждановке.
Вместе с Мухамедкали Аскаровым в лыжный поход отправились 12 человек
- Нас очень гостеприимно приняли ученики и учителя, ждали чуть ли не с утра, - рассказал «НГ» Мухамедкали Сеилович. - Там мы подкрепились полдником, спасибо за организацию питания отделу образования. Устроили встречу с учениками, рассказали о нашем походе. Сыграли в волейбол и провели мастер-класс по настольному теннису.
Домой лыжники уехали на машине. Сопровождение им тоже обеспечил отдел образования и акимат Костанайского района.
- С собой мы берем аптечку, сухой паек, в пути может остановиться, сделать передышку, - отмечает Мухамедкали Сеилович. - Ребятам нравятся такие походы. Это энергия и живое общение.
Следующий поход 71-летний энтузиаст спорта планирует организовать в конце февраля-начале марта - когда позволит погода.
Фото из личного архива
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 106
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...