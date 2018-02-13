6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с Россией
В минувшие выходные на казахстанско-российской границе пресекли несколько случаев незаконного провоза алкоголя, общий объем спиртного составил более 6 тонн.
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК, в пункте пропуска "Кайрак авто" наряд Костанайского пограничного отряда задержал 36-летнего казахстанца, следовавшего в Россию на автомобиле марки ВАЗ 2110. При досмотре в машине нашли 400 бутылок водки объемом по 0,5 литра.
Позднее в том же месте границу пытался пересечь 37-летний гражданин Казахстана на грузовом автомобиле марки "Мерседес", груженном более чем 5 100 литров водки. Документы на право провоза спиртных напитков у обоих водителей отсутствовали.
В пункте пропуска "Сайхин авто" нарядом Жанибекского пограничного отряда был остановлен 41-летний казахстанец на автомобиле "УАЗ", пытавшийся провезти 1 680 бутылок водки и 120 бутылок коньяка. Документов на провоз у него также не оказалось.
По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.
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kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...