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drakon
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Гражданин
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13.02.18 21:32
kbkz1980
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13.02.18 21:24
Хохол
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13.02.18 21:05
Хохол
6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с Россией
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...
13.02.18 20:53
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6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с Россией

13 февраля 2018, 15:51 |  Криминал

В минувшие выходные на казахстанско-российской границе пресекли несколько случаев незаконного провоза алкоголя, общий объем спиртного составил более 6 тонн.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК, в пункте пропуска "Кайрак авто" наряд Костанайского пограничного отряда задержал 36-летнего казахстанца, следовавшего в Россию на автомобиле марки ВАЗ 2110. При досмотре в машине нашли 400 бутылок водки объемом по 0,5 литра.

Позднее в том же месте границу пытался пересечь 37-летний гражданин Казахстана на грузовом автомобиле марки "Мерседес", груженном более чем 5 100 литров водки. Документы на право провоза спиртных напитков у обоих водителей отсутствовали.

В пункте пропуска "Сайхин авто" нарядом Жанибекского пограничного отряда был остановлен 41-летний казахстанец на автомобиле "УАЗ", пытавшийся провезти 1 680 бутылок водки и 120 бутылок коньяка. Документов на провоз у него также не оказалось.

По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это походу комбайнеры какие то, на уазе,вазе. Калымнуть хотели.
Нормальные люди стабильно возять обычно на бусах, газелях.
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Сергей
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...




Отправлено: 13.02.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните в чем криминал?

§ Vital
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:

Без разрешительных документов. У них уже как опт идет.
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стан
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...




Отправлено: 13.02.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего это они и правда засобирались? Новогодние праздники уж давно прошли, да и замечаем, что с каждым годом отмечание все тиши и тише проходит. Цитата:
Сергей:
Объясните в чем криминал?

Есть запрещенные к провозу предметы (наркота), или предметы требующие разрешение (оружие, активное средство защиты), или просто счет фактуру для организаций торговли на товары, если ты физ.лицо без права на предприн. деятельность, то эти товары (алкоголь, табак) количественно ограничены (загугли сам чтобы знать) к провозу на 1 человека через границу. Вопрос в другом, кто ж разово выпихнул на рынок паленку, что ребята не в сезон (или к весенним сразу?) поперли ее через границу?

Читатель 1
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...




Отправлено: 13.02.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть нормы провоза алкоголя и сигарет....но здесь уже упиться можно/на 1 чела))) ( а так 2 пузыря положено)

362
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...




Отправлено: 13.02.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что случилось, в России водка вздорожала? чет наши братанам водку поперли.

§ Vital
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

У них она и была дорогая. В два раза. Коньяк ваще в три раза . Наш коньяк там ценится на вес золота. А возят , ну на моей памяти лет 10 точно. В последнее время просто много кто этим стал заниматся, все подряд, вот даже на вазах стали без документов . И то они просто нарвались видимо на проверку.
А так за мзду можно. Без проблем.
Профайл

Хохол
Re: 6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с...




Отправлено: 13.02.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А так за мзду можно. Без проблем.

Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти литров . Так что просто казахстанские погранцы заранее конфискуют , что б российским пограничникам не досталось конфисковать .

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