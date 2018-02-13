6 тонн водки пытались провезти казахстанцы через границу с Россией

В минувшие выходные на казахстанско-российской границе пресекли несколько случаев незаконного провоза алкоголя, общий объем спиртного составил более 6 тонн.

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Как сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК, в пункте пропуска "Кайрак авто" наряд Костанайского пограничного отряда задержал 36-летнего казахстанца, следовавшего в Россию на автомобиле марки ВАЗ 2110. При досмотре в машине нашли 400 бутылок водки объемом по 0,5 литра.

Позднее в том же месте границу пытался пересечь 37-летний гражданин Казахстана на грузовом автомобиле марки "Мерседес", груженном более чем 5 100 литров водки. Документы на право провоза спиртных напитков у обоих водителей отсутствовали.

В пункте пропуска "Сайхин авто" нарядом Жанибекского пограничного отряда был остановлен 41-летний казахстанец на автомобиле "УАЗ", пытавшийся провезти 1 680 бутылок водки и 120 бутылок коньяка. Документов на провоз у него также не оказалось.

По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.