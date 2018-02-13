Турнир по рукопашному бою, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Костанае

Соревнования проходили в спортзале СШ № 15 в эти выходные - 10-11 февраля. Участники выступали в пяти возрастных группах (6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет) и 17 весовых категориях - от 22 кг до +60 кг. Всего - более 160 спортсменов из 15 клубов Костаная, Житикары, Рудного и с. Михайловка Мендыкаринского района.

Девушек на турнире было всего 10. Основная масса участников - мальчишки из разных клубов, как уже вошедших в Федерацию рукопашного боя, так и работающих отдельно.

- Этот турнир - один из промежуточных, чтобы ребята не расслаблялись и тренировались, - рассказал «НГ» руководитель Федерации рукопашного боя Костанайской области и главный судья соревнований Юрий ЩУР. - Им нельзя сидеть на месте, пусть занимаются.

12-летний Глеб СТРЕЛЬЦОВ, представитель костанайского клуба смешанных единоборств «Вершина», занимается и панкратионом, и кикбоксингом, и армейским рукопашным боем. Тренирует бойца Марат Алиппаев. Переход из одного вида единоборств в смежный - обычная практика, помогающая оттачивать общие навыки.

Глеб Стрельцов (в красном) из клуба «Вершина» победил в весе 50 кг среди бойцов 12-13 лет

- Рукопашным боем я занимаюсь немного - 3 месяца, - рассказал Глеб «НГ» после первого поединка. - Это мои третьи соревнования. На бой дают 2 минуты. На ринге стоят рефери и отсчитывают баллы. Думаю, что я победил за счет ударной техники. Впереди еще один бой. На прошлой неделе я участвовал в соревнованиях по кикбоксингу, взял 1 место. По панкратиону недавно занял 2 место, по армейскому рукопашному бою - первое.

В итоге на областном турнире Стрельцов занял 1 место в весовой категории 50 кг.

Матвею САМСОНОВУ из дворового клуба «Буревестник» для победы в своей возрастной группе 12-13 лет в весе +55 кг не хватило совсем немного. Один бой он выиграл, второй проиграл.

Матвею Самсонову (в красном) из «Буревестника» в группе 12-13 лет в весе +55 кг для победы не хватило совсем немного

- Да я всего один день занимаюсь рукопашным боем! - признался Матвей. - Вообще хожу на борьбу и кикбоксинг. Это мои первые мои соревнования по рукопашке. Соперники сильные, было тяжело.

В категории 36 кг в возрастной группе 12-13 лет легко победил Саид САЙДАЕВ из костанайского клуба «Жас Улан». Он уже неоднократно становился чемпионом области и республики.

- Меня родители в 6 лет отдали в секцию, потому что нужно было куда-то девать мою энергию, - смеется Саид. - И там уже пошло-поехало. На соревнования ездил в Караганду, Курган и другие города. У меня дома много медалей.

Команду из 10 бойцов привез на соревнования тренер из с. Михайловка Мендыкаринского района Максим КУТЫРЛО. В местном клубе «Барс» занимаются много ребят, но на областной турнир отобрали только сильнейших.

- Наши ребята выступают на турнирах недавно - с осени, грубо говоря, - рассказал он. - Мы состоим в Костанайском союзе единоборств. Занимаем призовые места, потихоньку, постепенно идем к цели. Мы и на турнире по Номаду ММА выигрываем республиканские соревнования, наш Даниил Варанкин первое место привез.

Даниил Варанкин рукопашным боем занимается всего 3-4 месяца, но уже успел стать лучшим спортсменом союза единоборств. На соревнованиях в Костанае он занял 2 место в группе 14-15 лет в весе 50 кг.

Даниил Варанкин из Мендыкаринского района (в синем) занял 2 место в группе 14-15 лет в весе 50 кг

По итогам соревнований больше всего медалей собрали спортсмены военно-патриотического клуба «Жауынгер» (Костанай), на втором месте - бойцы из клуба «Жас Улан» (Костанай), третьие занял рудненский клуб «Золотой тигр».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА