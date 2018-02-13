Более 100 пловцов соревновались в открытом первенстве Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
Турнир среди спортсменов 2000 г. р. и моложе проходил 8-10 февраля в бассейне костанайской ДЮСШ № 1. В нем приняли участие пловцы из Рудного, Лисаковска и Костаная. Для спортсменов 2004 г. р. первенство области стало отбором на чемпионат РК, который пройдет в конце февраля Темиртау.
Екатерина Рудакова из Костаная победила на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем
- Тренировки у нас проходят с понедельника по субботу каждый день, а этот турнир - как экзамены в школе, - рассказал «НГ» главный судья соревнования Геннадий КИСЕЛЕВ. - Только у нас вместо оценок - результаты. Для кого-то положительные, для кого-то - нет. Более старший возраст участников на этих соревнованиях поставлен специально, чтобы спортсмены 2004 г. р. и моложе специально поборолись со старшими перед основными стартами.
В первый день первенства соревновались в заплывах на 50 м вольным стилем, 200 м брассом, 100 м на спине и т.д. Во второй день микс «дистанция и стиль» изменился: 50 м баттерфляем, 200 м на спине и 100 м брассом. Всего каждый день участники делали по 6-7 заплывов. В конце турнира провели эстафету. Такое разнообразие испытаний для пловцов применяют для того, чтобы определить их степень выносливости и умение развивать скорость.
17-летняя Екатерина РУДАКОВА из Костаная занимается плаванием с 11 лет. На первенстве области она заняла первые места в заплывах на 50 м и 100 м вольным стилем.
- На плавание меня когда-то отправила бабушка, а сейчас я имею звание к. м. с., - рассказала «НГ» Екатерина. - Уже близка к мастеру спорта. На республиканских соревнованиях «Дельфин» становилась чемпионкой. Мы часто ездим на турниры вместе со старшими - тянемся за ними и улучшаем свои результаты. На дистанции 100 м вольным стилем у меня было 6 соперниц. Хоть я и стала первой, но это лучший мой результат.
Андрей СМЕТАНИН из Костаная занял в возрастной категории 2001 г.р. сразу три первых места - в заплывах на 200 м, 100 м и 50 м на спине.
Костанаец Андрей Сметанин занял первые места на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине
- Сейчас я показал пока что свой лучший результат на 50 м на спине, улучшил результат и на 200 м, - рассказал он «НГ» после очередного заплыва. - 8 лет назад я начинал плавать в Аквапарке, теперь занимаюсь этим профессионально и дошел до к. м. с. Недавно ездил на международные соревнования в Минск. Призовое место там не занял, зато повысил свои результаты. Чтобы получить звание мастера спорта, нужно еще много работать.
13-летней Камиллы ИСМАИЛОВОЙ из Костаная лучше всего даются длинные дистанции, где она может обойти соперников благодаря выносливости. На дистанции 50 м она не успевает развить скорость, но в заплывах на 200 м равных Камилле нет. На первенстве области она заняла первые места на дистанциях 400 м комплексным плаванием и 200 м баттерфляем.
Победа на двух дистанциях обеспечила Камилле Исмаиловой путевку на республиканский турнир
- Раньше я не так серьезно относилась к плаванию, поэтому и развитие было небольшое, - отмечает Камилла. - Но сейчас все изменилось. Меня дедушка отдал в секцию плавания 7 лет назад. Сейчас на дистанции 200 м баттерфляем я пришла первой, но результат - не тот, ухудшила его на 7 секунд. Может, из-за большой борьбы - была сильная соперница. Скоро еду в Темиртау на соревнования. В принципе, я могу показать хороший результат, но будет тяжело. В республиканских турнирах участвовала много раз, но до первого места пока не дотянула.
Рудничанин Артем ЩЕРБАКОВ занял первые места на всех дистанциях вольным стилем. На соревнования в Темиртау он не едет, так как выступает в группе 2001 г. р., но свою форму он поддерживает постоянно.
Артем Щербаков был первым во всех заплывах вольным стилем
- Я уже выполнил норматив к. м. с., но звание пока еще не присвоили, - сообщил пловец. - У меня лучше всего получается плыть вольным стилем и на скорость.
Сейчас все те спортсмены, которые заняли первые места в группе 2004 г. р. и моложе усиленно готовятся к республиканскому турниру. Настолько серьезно, что тренируются даже по выходным.
В Темиртау от Костанайской области поедут 6 спортсменов: Камилла Исмаилова (Костанай), София Разумова (Рудный), Никита Зеленков (Рудный), Екатерина Бойчук (Лисаковск), Таисия Губарева (Лисаковск) и Арсений Суворов (Костанай).
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Победители первенства
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Победитель
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Дистанция
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Екатерина Рудакова, 2001 г. р., Костанай
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50 м и 100 м вольный стиль
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Артем Щербаков, 2001 г. р., Рудный
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50 м, 100 м и 200 м вольный стиль
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Таисия Губарева, 2006 г. р., Лисаковск
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50 м, 100 м и 200 м брасс
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Александр Степанов, 2000 г.р, Рудный
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50 м, 100 м и 200 м брасс
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София Разумова, 2004 г.р., Рудный
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50 м, 100 м и 200 м на спине
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Андрей Сметанин, 2001 г.р, Костанай
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50 м, 100 м и 200 м на спине
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Екатерина Бойчук, 2004 г.р, Лисаковск
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200 м, 400 м и 800 м вольный стиль
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Злата Залесская, 2003 г.р., Костанай
|50 м и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание
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Евгений Горицын, 2002 г. р., Костанай
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50 м, 100 м и 200 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание
|
Камилла Исмаилова, 2004 г. р., Костанай
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400 м комплексное плавание, 200 м баттерфляй
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Арсений Суворов, 2004 г. р, Костанай
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400 м комплексное плавание
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Никита Зеленков, 2004 г. р., Рудный
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400 и 1 500 м вольный стиль
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Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...