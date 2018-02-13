Более 100 пловцов соревновались в открытом первенстве Костанайской области

Турнир среди спортсменов 2000 г. р. и моложе проходил 8-10 февраля в бассейне костанайской ДЮСШ № 1. В нем приняли участие пловцы из Рудного, Лисаковска и Костаная. Для спортсменов 2004 г. р. первенство области стало отбором на чемпионат РК, который пройдет в конце февраля Темиртау.

Екатерина Рудакова из Костаная победила на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем

- Тренировки у нас проходят с понедельника по субботу каждый день, а этот турнир - как экзамены в школе, - рассказал «НГ» главный судья соревнования Геннадий КИСЕЛЕВ. - Только у нас вместо оценок - результаты. Для кого-то положительные, для кого-то - нет. Более старший возраст участников на этих соревнованиях поставлен специально, чтобы спортсмены 2004 г. р. и моложе специально поборолись со старшими перед основными стартами.

В первый день первенства соревновались в заплывах на 50 м вольным стилем, 200 м брассом, 100 м на спине и т.д. Во второй день микс «дистанция и стиль» изменился: 50 м баттерфляем, 200 м на спине и 100 м брассом. Всего каждый день участники делали по 6-7 заплывов. В конце турнира провели эстафету. Такое разнообразие испытаний для пловцов применяют для того, чтобы определить их степень выносливости и умение развивать скорость.

17-летняя Екатерина РУДАКОВА из Костаная занимается плаванием с 11 лет. На первенстве области она заняла первые места в заплывах на 50 м и 100 м вольным стилем.

- На плавание меня когда-то отправила бабушка, а сейчас я имею звание к. м. с., - рассказала «НГ» Екатерина. - Уже близка к мастеру спорта. На республиканских соревнованиях «Дельфин» становилась чемпионкой. Мы часто ездим на турниры вместе со старшими - тянемся за ними и улучшаем свои результаты. На дистанции 100 м вольным стилем у меня было 6 соперниц. Хоть я и стала первой, но это лучший мой результат.

Андрей СМЕТАНИН из Костаная занял в возрастной категории 2001 г.р. сразу три первых места - в заплывах на 200 м, 100 м и 50 м на спине.

Костанаец Андрей Сметанин занял первые места на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине

- Сейчас я показал пока что свой лучший результат на 50 м на спине, улучшил результат и на 200 м, - рассказал он «НГ» после очередного заплыва. - 8 лет назад я начинал плавать в Аквапарке, теперь занимаюсь этим профессионально и дошел до к. м. с. Недавно ездил на международные соревнования в Минск. Призовое место там не занял, зато повысил свои результаты. Чтобы получить звание мастера спорта, нужно еще много работать.

13-летней Камиллы ИСМАИЛОВОЙ из Костаная лучше всего даются длинные дистанции, где она может обойти соперников благодаря выносливости. На дистанции 50 м она не успевает развить скорость, но в заплывах на 200 м равных Камилле нет. На первенстве области она заняла первые места на дистанциях 400 м комплексным плаванием и 200 м баттерфляем.

Победа на двух дистанциях обеспечила Камилле Исмаиловой путевку на республиканский турнир

- Раньше я не так серьезно относилась к плаванию, поэтому и развитие было небольшое, - отмечает Камилла. - Но сейчас все изменилось. Меня дедушка отдал в секцию плавания 7 лет назад. Сейчас на дистанции 200 м баттерфляем я пришла первой, но результат - не тот, ухудшила его на 7 секунд. Может, из-за большой борьбы - была сильная соперница. Скоро еду в Темиртау на соревнования. В принципе, я могу показать хороший результат, но будет тяжело. В республиканских турнирах участвовала много раз, но до первого места пока не дотянула.

Рудничанин Артем ЩЕРБАКОВ занял первые места на всех дистанциях вольным стилем. На соревнования в Темиртау он не едет, так как выступает в группе 2001 г. р., но свою форму он поддерживает постоянно.

Артем Щербаков был первым во всех заплывах вольным стилем

- Я уже выполнил норматив к. м. с., но звание пока еще не присвоили, - сообщил пловец. - У меня лучше всего получается плыть вольным стилем и на скорость.

Сейчас все те спортсмены, которые заняли первые места в группе 2004 г. р. и моложе усиленно готовятся к республиканскому турниру. Настолько серьезно, что тренируются даже по выходным.

В Темиртау от Костанайской области поедут 6 спортсменов: Камилла Исмаилова (Костанай), София Разумова (Рудный), Никита Зеленков (Рудный), Екатерина Бойчук (Лисаковск), Таисия Губарева (Лисаковск) и Арсений Суворов (Костанай).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители первенства