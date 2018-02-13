Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн тенге

Дело в отношении гражданина У. 1966 года рождения рассмотрел Житикаринский районный суд.







Предприниматель работал в форме производственного кооператива и подал заявку на получение денежной субсидии от государства. Для получения денег указал заведомо ложные сведения о том, что на балансе ПК "Аграрий К" числится достаточное количество племенных быков и маточного поголовья КРС.



Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, предприниматель получил субсидию в размере 22 902 000 тенге, которую начал тратить по личному усмотрению, причинив тем самым государству ущерб в особо крупном размере.



Приговором суда У. признан виновным по ст. 190 ч. 4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 7 лет.