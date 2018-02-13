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drakon
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Гражданин
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13.02.18 21:32
kbkz1980
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Хохол
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Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн тенге

13 февраля 2018, 11:16 |  Криминал

Дело в отношении гражданина У. 1966 года рождения рассмотрел Житикаринский районный суд.



Предприниматель работал в форме производственного кооператива и подал заявку на получение денежной субсидии от государства. Для получения денег указал заведомо ложные сведения о том, что на балансе ПК "Аграрий К" числится достаточное количество племенных быков и маточного поголовья КРС.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, предприниматель получил субсидию в размере 22 902 000 тенге, которую начал тратить по личному усмотрению, причинив тем самым государству ущерб в особо крупном размере.

Приговором суда У. признан виновным по ст. 190 ч. 4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 7 лет.
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Комментарии к новости

Юрист
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же этот ЧПэшник сумел в одиночку пройти сквозь игольные ушки всевозможных проверяющих и контролирующих органов, обычно стоящих преградой на пути казенных денег?

§ Сергей_я
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2358
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.02.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Как же этот ЧПэшник сумел в одиночку пройти сквозь игольные ушки всевозможных проверяющих и контролирующих органов, обычно стоящих преградой на пути казенных денег?

Ответ один. Поделился :-)
Профайл

Бывалый
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:

Если бы прошел - не получил бы срок.
Но, как видим - не прошел. )

1952/доктор СИЗО
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если бы прошел - не получил бы срок.
Но, как видим - не прошел.

читайте внимательно. Деньги он успел получить. Начал шиковать. С подельниками.

нюня
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего, один раз не повезло - в другой раз все получится.... 8-)

362
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Как же этот ЧПэшник сумел в одиночку пройти сквозь игольные ушки всевозможных проверяющих и контролирующих органов, обычно стоящих преградой на пути казенных денег?

просто не заметили.

капец капецкий
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
просто не заметили
:lol: :lol: :lol: что на балансе ПК "Аграрий К" числится достаточное количество племенных быков и маточного поголовья КРС... какие линзы на очках...должны быть...у проверяющих...при сверке...что бы...быков не заметить... 8-)

Бывалый
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
капец капецкий:

А ты что - думаешь что тем, кто деньги выделяет, делать больше нечего кроме как кататься по колхозам и пытаться распознать "племенной это бык или просто колхозный породы ноунэйм"?
Деньги выделяют финансисты.
Они в сортах скотов не разбираются и не должны разбираться.
А деньги, ящитаю, должны возвращать также и те, кто ему сварганил справку о наличии у него племенного скота.

Читатель 1
Re: Житикаринский предприниматель осужден за хищение 23 млн...




Отправлено: 13.02.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда...кто подделывал справки и доки - соучастники, что-то про это умолчали..."интересно" и однобоко)))

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