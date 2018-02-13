Дело в отношении гражданина У. 1966 года рождения рассмотрел Житикаринский районный суд.
Предприниматель работал в форме производственного кооператива и подал заявку на получение денежной субсидии от государства. Для получения денег указал заведомо ложные сведения о том, что на балансе ПК "Аграрий К" числится достаточное количество племенных быков и маточного поголовья КРС.
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, предприниматель получил субсидию в размере 22 902 000 тенге, которую начал тратить по личному усмотрению, причинив тем самым государству ущерб в особо крупном размере.
Приговором суда У. признан виновным по ст. 190 ч. 4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 7 лет.
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
По итогам турнира 11 первых, 3 вторых и 4 третьих мест занял клуб Вершина!!!
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...