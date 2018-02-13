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«НГ» наградила школы, победившие в акции «Прощай, ёлка!»

Лика НОВИКОВА

13 февраля 2018, 11:09 |  Общество

В этом году участники экологической акции "НГ", проходящей под девизом «Нашей елке - не место на помойке!», поставили новый рекорд - собрано 6 057 новогодних деревьев! Эти сосны теперь будут обогревать дома костанайцев, ими накормят домашних животных.

В юбилейном, 15-м сезоне в акции "Прощай, ёлка!" участвовали 10 школ. В понедельник, 12 февраля, корреспонденты "НГ" наградили самых активных участников.

Командную победу одержали ученики СШ № 17, из двора этой школы мы вывезли 2 457 сосен. Больше половины - 1 628 деревьев - на счету 2 «А» класса, который и в прошлом году был лидером в своей школе. Как и в прошлом году, родители скидывали фотографии своих детей с ёлками в общую группу WhatsApp. В классе на стенде висит список, в котором каждый ученик отмечал, сколько деревьев он принес. Как и в прошлом году, особенно отличилась Дарья Ермакова - вместе с родителями на ГАЗели она привезла 1 000 сосен.

Вячеслав ИГНАТЬЕВ вместе с родителями привез на школьный двор 25 сосен.

- Если честно, то мы на мусорке елки собирали, - засмущался Слава. - Доставали из сугроба и загружали в прицеп. А один раз у нас они выпали. Пришлось останавливаться и опять все деревья загружать.

- А я собрала 12 деревьев, - рассказала «НГ» ученица 2 "А" класса Дарья ВАХРУШЕВА. - Носила их по три штуки. Мне не тяжело было, я их друг на друга складывала и волокла.

Корреспонденты "НГ" вручили второклассникам коробки с печеньем «Choco Boom» от ТОО «Добрый пекарь», которое в этом году предоставило сладкие призы трем классам, победивших во внутришкольных соревнованиях. Также ребята получили сертификат на бесплатную групповую игру в LAZERTAG.

Дети подбежали к коробкам с печеньем, взяли грамоту и стали позировать фотокорреспонденту "НГ" Николаю Соловьеву, выкрикивая «Сыыыыр!».

- Спасибо! - хором проводили «НГ» второклассники.

А мы направились в СШ № 16, которая заняла 2 место, собрав 1 101 дерево. В этом году в школе об акции специально не объявляли, но ученики по привычке приносили деревья на школьный двор. Рекордсменами стали ученики 4 «В» класса.

- Мы рады, что лучшие в школе, - сказали они корреспондентам "НГ". - А кто стал первым в городе?

Услышав, что лидерами в этом году стала СШ № 17, ребята расстроились, но пообещали:

- Наш класс на следующий год соберет 2 000 елок.

Мы вручили 4 "В" классу сертификат на бесплатное посещение любого дневного сеанса киноцентра «Арман 3D Костанай» в будний день. Такой подарок этот кинотеатр делает самым активным участникам нашей акции уже второй год.

Третье место заняла СШ № 115, на ее счету 529 сосен. В ней лидерами стали два класса, собравшие по 180 деревьев. Награды ученикам 7 «Б» мы вручили на уроке физкультуры, в этот момент они играли в волейбол.

- А подождать нельзя? - отреагировали увлеченные игрой семиклассники на свисток учителя.

Самыми активными в классе стали подруги Мария Ткач и Екатерина Казакова. К сожалению, Катя в этот день в школу не пришла - заболела.

- Мы были уверены, что наш класс станет лучшим, - рассказала «НГ» Мария ТКАЧ. - Мы по всему городу елки собирали. Было весело, так как мы катались на них как на санях

Подарок для семиклассников предоставила сеть пиццерий «Додо Пицца» - сертификат на пять больших пиц. Ребята решили, что пойдут в пиццерию всем классом после выздоровления Кати Казаковой.

Из спортзала мы отправились в кабинет русского языка и литературы - туда на урок пришел 5 «Б» класс. При погрузке елок ребята встречали корреспондентов "НГ" фиренной кричалкой: «Наш девиз - четыре слова: 5 «Б» порвет любого!».

- Где Максим? - спрашивали они друг у друга перед тем вручение наград. - Он у нас главный по елкам!

Максим СЕРЕДЕНКО принес на школьный двор 170 деревьев. За свой труд он получил от школы грамоту и новую куртку.

- Я даже в воскресенье таскал елки, - поделился Максим с "НГ". - Собирал на улице, обвязывал веревкой и тащил. В день по несколько рейсов делал. В позапрошлом году я тоже собирал елки, но принес тогда 39 штук. Сейчас хотел доказать, что я смогу принести много елок и выиграть.

Подарком для класса стало печенье «Choco Boom» от ТОО «Добрый пекарь». В школе строгие правила, поэтому, сфотографировавшись с печеньем, ребята ждали, когда же смогут забрать подарки и пойти в столовую.

В среднюю школу № 8 мы приехали специально, чтобы вручить награду ученику 5 "Б" класса Алану КАЖААХМЕТОВУ, который сам собрал 175 деревьев и подключил к сбору всех своих соседей. Мальчик профессионально занимается баскетболом. Узнав об этом, овцевод Есымхан ТАШЕТОВ купил для него баскетбольный мяч. В школе нам сообщили, что Алан приболел, но за подарком прибежит - живет недалеко, через дорогу. И через несколько минут Алан пришел.

- Я доволен, - сказал он. - Мяч очень хороший, спасибо большое!

А его друг Айдар Жанайдаров получил он нас коробку вкусного печенья. Благодаря Алану и Айдару 5 «Б» стал лучшим в своей школе, собрав 255 сосен. Одноклассники были рады победе и с удовольствием фотографировались. На просьбы фотокорреспондента «НГ» сказать «СЫЫЫР!» ребята кричали: «Сосискииии! Колбасааааа».

Лучшие классы и ученики всех 10 школ, принявших участие в нашем проекте, получили от «НГ» грамоты и фирменные календари. В каждом классе нам сказали спасибо и пообещали, что на следующий год будут вновь очищать наш город.

Напомним, редакция "НГ", подводя итоги юбилейного сезона акции "Прощай, ёлка!", обратилась к акиму Костаная, акиму Костанайской области и управлению внутренней политики с предложением принять участие в большом хорошем деле.

С каждым годом количество собранных сосен увеличивается. Мы считаем, что пришла пора передать вопрос вывоза новогодних деревьев в более мощные руки. Например, разыграть грант среди общественных организаций на проведение акции. Возможно, нужен целевой заказ услуг ТОО, занимающихся очисткой города. Ведь вывезти по известным адресам собранные в одном месте елки в любом случае проще и выгоднее, чем собирать их по всему городу. А мы охотно поддержим акцию своими публикациями,  поучаствуем в поиске спонсоров для награждения победителей. В общем, сделаем все, чтобы лозунг «Нашей елке не место на помойке!» претворялся в жизнь, как это было 15 последних лет в Костанае.

Вторая жизнь елки: новый уровень
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Комментарии к новости

112
Re: «НГ» наградила школы, победившие в акции «Прощай, ёлка!»




Отправлено: 13.02.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
децкий пиар? :lol: :lol: :lol: :lol:

1952/СИЗО
Re: «НГ» наградила школы, победившие в акции «Прощай, ёлка!»




Отправлено: 13.02.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничо так, в лису раздовалься тапор дравасека , я из лису выщел был жуткий морос , глять а оне ужо елки тащют, я прямо так и сел в сугроп. :-P :-P :-P

112
Re: «НГ» наградила школы, победившие в акции «Прощай, ёлка!»




Отправлено: 13.02.18 - 11:53
Комментарий удален модератором.

Персь
Re: «НГ» наградила школы, победившие в акции «Прощай, ёлка!»




Отправлено: 13.02.18 - 14:07
Комментарий удален модератором.

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