«НГ» наградила школы, победившие в акции «Прощай, ёлка!»
Лика НОВИКОВА
В этом году участники экологической акции "НГ", проходящей под девизом «Нашей елке - не место на помойке!», поставили новый рекорд - собрано 6 057 новогодних деревьев! Эти сосны теперь будут обогревать дома костанайцев, ими накормят домашних животных.
В юбилейном, 15-м сезоне в акции "Прощай, ёлка!" участвовали 10 школ. В понедельник, 12 февраля, корреспонденты "НГ" наградили самых активных участников.
Командную победу одержали ученики СШ № 17, из двора этой школы мы вывезли 2 457 сосен. Больше половины - 1 628 деревьев - на счету 2 «А» класса, который и в прошлом году был лидером в своей школе. Как и в прошлом году, родители скидывали фотографии своих детей с ёлками в общую группу WhatsApp. В классе на стенде висит список, в котором каждый ученик отмечал, сколько деревьев он принес. Как и в прошлом году, особенно отличилась Дарья Ермакова - вместе с родителями на ГАЗели она привезла 1 000 сосен.
Вячеслав ИГНАТЬЕВ вместе с родителями привез на школьный двор 25 сосен.
- Если честно, то мы на мусорке елки собирали, - засмущался Слава. - Доставали из сугроба и загружали в прицеп. А один раз у нас они выпали. Пришлось останавливаться и опять все деревья загружать.
- А я собрала 12 деревьев, - рассказала «НГ» ученица 2 "А" класса Дарья ВАХРУШЕВА. - Носила их по три штуки. Мне не тяжело было, я их друг на друга складывала и волокла.
Корреспонденты "НГ" вручили второклассникам коробки с печеньем «Choco Boom» от ТОО «Добрый пекарь», которое в этом году предоставило сладкие призы трем классам, победивших во внутришкольных соревнованиях. Также ребята получили сертификат на бесплатную групповую игру в LAZERTAG.
Дети подбежали к коробкам с печеньем, взяли грамоту и стали позировать фотокорреспонденту "НГ" Николаю Соловьеву, выкрикивая «Сыыыыр!».
- Спасибо! - хором проводили «НГ» второклассники.
А мы направились в СШ № 16, которая заняла 2 место, собрав 1 101 дерево. В этом году в школе об акции специально не объявляли, но ученики по привычке приносили деревья на школьный двор. Рекордсменами стали ученики 4 «В» класса.
- Мы рады, что лучшие в школе, - сказали они корреспондентам "НГ". - А кто стал первым в городе?
Услышав, что лидерами в этом году стала СШ № 17, ребята расстроились, но пообещали:
- Наш класс на следующий год соберет 2 000 елок.
Мы вручили 4 "В" классу сертификат на бесплатное посещение любого дневного сеанса киноцентра «Арман 3D Костанай» в будний день. Такой подарок этот кинотеатр делает самым активным участникам нашей акции уже второй год.
Третье место заняла СШ № 115, на ее счету 529 сосен. В ней лидерами стали два класса, собравшие по 180 деревьев. Награды ученикам 7 «Б» мы вручили на уроке физкультуры, в этот момент они играли в волейбол.
- А подождать нельзя? - отреагировали увлеченные игрой семиклассники на свисток учителя.
Самыми активными в классе стали подруги Мария Ткач и Екатерина Казакова. К сожалению, Катя в этот день в школу не пришла - заболела.
- Мы были уверены, что наш класс станет лучшим, - рассказала «НГ» Мария ТКАЧ. - Мы по всему городу елки собирали. Было весело, так как мы катались на них как на санях
Подарок для семиклассников предоставила сеть пиццерий «Додо Пицца» - сертификат на пять больших пиц. Ребята решили, что пойдут в пиццерию всем классом после выздоровления Кати Казаковой.
Из спортзала мы отправились в кабинет русского языка и литературы - туда на урок пришел 5 «Б» класс. При погрузке елок ребята встречали корреспондентов "НГ" фиренной кричалкой: «Наш девиз - четыре слова: 5 «Б» порвет любого!».
- Где Максим? - спрашивали они друг у друга перед тем вручение наград. - Он у нас главный по елкам!
Максим СЕРЕДЕНКО принес на школьный двор 170 деревьев. За свой труд он получил от школы грамоту и новую куртку.
- Я даже в воскресенье таскал елки, - поделился Максим с "НГ". - Собирал на улице, обвязывал веревкой и тащил. В день по несколько рейсов делал. В позапрошлом году я тоже собирал елки, но принес тогда 39 штук. Сейчас хотел доказать, что я смогу принести много елок и выиграть.
Подарком для класса стало печенье «Choco Boom» от ТОО «Добрый пекарь». В школе строгие правила, поэтому, сфотографировавшись с печеньем, ребята ждали, когда же смогут забрать подарки и пойти в столовую.
В среднюю школу № 8 мы приехали специально, чтобы вручить награду ученику 5 "Б" класса Алану КАЖААХМЕТОВУ, который сам собрал 175 деревьев и подключил к сбору всех своих соседей. Мальчик профессионально занимается баскетболом. Узнав об этом, овцевод Есымхан ТАШЕТОВ купил для него баскетбольный мяч. В школе нам сообщили, что Алан приболел, но за подарком прибежит - живет недалеко, через дорогу. И через несколько минут Алан пришел.
- Я доволен, - сказал он. - Мяч очень хороший, спасибо большое!
А его друг Айдар Жанайдаров получил он нас коробку вкусного печенья. Благодаря Алану и Айдару 5 «Б» стал лучшим в своей школе, собрав 255 сосен. Одноклассники были рады победе и с удовольствием фотографировались. На просьбы фотокорреспондента «НГ» сказать «СЫЫЫР!» ребята кричали: «Сосискииии! Колбасааааа».
Лучшие классы и ученики всех 10 школ, принявших участие в нашем проекте, получили от «НГ» грамоты и фирменные календари. В каждом классе нам сказали спасибо и пообещали, что на следующий год будут вновь очищать наш город.
Напомним, редакция "НГ", подводя итоги юбилейного сезона акции "Прощай, ёлка!", обратилась к акиму Костаная, акиму Костанайской области и управлению внутренней политики с предложением принять участие в большом хорошем деле.
С каждым годом количество собранных сосен увеличивается. Мы считаем, что пришла пора передать вопрос вывоза новогодних деревьев в более мощные руки. Например, разыграть грант среди общественных организаций на проведение акции. Возможно, нужен целевой заказ услуг ТОО, занимающихся очисткой города. Ведь вывезти по известным адресам собранные в одном месте елки в любом случае проще и выгоднее, чем собирать их по всему городу. А мы охотно поддержим акцию своими публикациями, поучаствуем в поиске спонсоров для награждения победителей. В общем, сделаем все, чтобы лозунг «Нашей елке не место на помойке!» претворялся в жизнь, как это было 15 последних лет в Костанае.
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kbkz1980: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа Так его,уже и нет - давно,только фото то и - осталось... :lol: :lol:
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drakon: Приз - от меня... Ой мерси :oops: Правда гербарий подзасохший,смотрю стоит в вазоне аж с 5 числа :-P
Добринцофф: главное не начинать смеяться, А это смотря на что "пробьёт " , и не обязательно может пробить на "хи-хи" . Может и на "хавчик" (голод) , а может и на...
Vital: А так за мзду можно. Без проблем. Ты просто не в курсе , проблемы начались как мне сказали те кто возил , после нового года . Вроде как Путин разрешил к провозу в Россию не более 10-ти...