Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области

Вопросы и предложения принимаются на блог акима blog.kostanay.gov.kz по телефону 8 (7142) 575-057, а также посредством SMS-сообщений на бесплатный номер 917 (оператор связи Beeline).

Сообщение об этом размещено на сайте областного акимата. Там же говорится о том, что отчетная встреча главы региона будет проходить не там, где обычно. Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Пока этот объект еще даже не сдан в эксплуатацию.

Начало встречи - в 15.00.