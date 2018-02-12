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yeti91
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12.02.18 21:43
yeti91
Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти...
12.02.18 21:41
yeti91
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
уже который раз советую не берите этих староверов-адвокатов,во многих последних делах их оправдание строится на то что их клиент не виноват и всё,где на лицо уголовщина,при этом они палец о палец не...
12.02.18 21:36
Миша
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
Так она действительно дочь Пархоменко? Того самого, что рулит заведением по ул.Темирбаева? Вот это жесть! Если дети прокуроров начнут безнаказано убивать людей, тогда этой стране вообще конец!...
12.02.18 21:33
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За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
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12.02.18 21:11
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Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

12 февраля 2018, 16:53 |  Государство

Вопросы и предложения принимаются на блог акима blog.kostanay.gov.kz по телефону 8 (7142) 575-057, а также посредством SMS-сообщений на бесплатный номер 917 (оператор связи Beeline).

Сообщение об этом размещено на сайте областного акимата. Там же говорится о том, что отчетная встреча главы региона будет проходить не там, где обычно. Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Пока этот объект еще даже не сдан в эксплуатацию.

Начало встречи - в 15.00.
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Комментарии к новости

Товарищ Ын
Re: Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов...




Отправлено: 12.02.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, вопросов к акиму нет?
Ну на нет - и суда нет ;-)

§ yeti91
Re: Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.02.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти акимоугодные вопросы мало кому интересны
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