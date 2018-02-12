Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
Галина ПЕТРЕНКО
Вопросы и предложения принимаются на блог акима blog.kostanay.gov.kz по телефону 8 (7142) 575-057, а также посредством SMS-сообщений на бесплатный номер 917 (оператор связи Beeline).
Сообщение об этом размещено на сайте областного акимата. Там же говорится о том, что отчетная встреча главы региона будет проходить не там, где обычно. Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Пока этот объект еще даже не сдан в эксплуатацию.
Начало встречи - в 15.00.
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Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
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