Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями

Номинаций в которых определялись победители, было несколько: фото и видео, психология, бизнес, блог мамы, спорт и фитнес, хобби, путешествия, влюбленная пара, мотивация и масс-медиа. В последней категории, которую вообще-то весьма условно можно отнести к блогам, лучшим признан аккаунт "НГ" в Instagram.

Фото из Instagram

Попытка провести такой конкурс итересна, в первую очередь, тем, что это первое в регионе движение, имеющее цель оценить деятельность местных блогеров в сети Instagram, неофициально определить лидеров региона. До сих пор подобные рейтинги проводили лишь официальные структуры.

Организаторы

Премия #blogger_kst учреждена союзом организаторов мероприятий event_profi в составе Ильи Вохмякова, Айжан Жумабаевой, Карины Теклюк. В состав жюри также был приглашен известный российский блогер Виталий Орехов. Оценивались вовлеченность подписчиков, контент, оформление, обратная связь.

Турсынай Кабыл / Фото из Instagram



Несколько слов о победителях, многие из которых известны не только в Instagram.

Турсынай Кабыл признана лучшим блогером в номинации "Спорт". Диана Ким - в номинации "Фото". Анара Сабитова - номинация Fitness. Аня Романова - номинация Psychology blog. В номинации Real moms отметили Екатерину Токть.

Аня Романова / Фото из Instagram



Диана Ким / Фото Ирины Копп

