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yeti91
Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями
707 -улыбнуло
12.02.18 21:43
yeti91
Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти...
12.02.18 21:41
yeti91
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
уже который раз советую не берите этих староверов-адвокатов,во многих последних делах их оправдание строится на то что их клиент не виноват и всё,где на лицо уголовщина,при этом они палец о палец не...
12.02.18 21:36
Миша
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
Так она действительно дочь Пархоменко? Того самого, что рулит заведением по ул.Темирбаева? Вот это жесть! Если дети прокуроров начнут безнаказано убивать людей, тогда этой стране вообще конец!...
12.02.18 21:33
Пазл
За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
Хохол: Присяга . Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа Ладно они служат своему...
12.02.18 21:11
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Читательский рейтинг

Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями

12 февраля 2018, 17:06 |  Общество

Номинаций в которых определялись победители, было несколько: фото и видео, психология, бизнес, блог мамы, спорт и фитнес, хобби, путешествия, влюбленная пара, мотивация и масс-медиа. В последней категории, которую вообще-то весьма условно можно отнести к блогам,  лучшим признан аккаунт "НГ" в Instagram.

Фото из Instagram

Попытка провести такой конкурс итересна, в первую очередь, тем, что это первое в регионе движение, имеющее цель оценить деятельность местных блогеров в сети Instagram, неофициально определить лидеров региона. До сих пор подобные  рейтинги проводили лишь официальные структуры.

Организаторы

Премия #blogger_kst учреждена союзом организаторов мероприятий event_profi в составе Ильи Вохмякова, Айжан Жумабаевой, Карины Теклюк. В состав жюри также был приглашен известный российский блогер Виталий Орехов. Оценивались вовлеченность подписчиков, контент, оформление, обратная связь. 

Турсынай Кабыл / Фото из Instagram

Несколько слов о победителях, многие из которых известны не только в Instagram.

Турсынай Кабыл признана лучшим блогером в номинации "Спорт". Диана Ким - в номинации "Фото".  Анара Сабитова - номинация Fitness. Аня Романова - номинация Psychology blog. В номинации Real moms отметили Екатерину Токть.

Аня Романова / Фото из Instagram

Диана Ким / Фото Ирины Копп
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Комментарии к новости

707
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 12.02.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Костанайский ютубер Кадырхан Утин в номинации "Камера 3,5 пикселя"?

петр
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 12.02.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
А где Костанайский ютубер Кадырхан Утин в номинации "Камера 3,5 пикселя"?

А кадырхану признание ни к чему, он и так известен

гость
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 12.02.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
случайно это не авторы ников 112 итп

§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.02.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессиональные комментаторы..
А где наш Уважаемый, который создал тут свой блог и копипастит чужие статейки?
Где награда профессиональному сотруднику из нашей банды комментаторов?
Почему никого с нашего форума не наградили?
Профайл

§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, рекламировать американский сайт от Фасебока как то не совсем разумно..
Вы там что себя, амъериканцами прочувствовали?
Вот так всегда, сами же клеймим запад и Америку, и.. тут же к ним идем на поклон, отписываясь у них в сайтах..
Зачем клеймим то, тов. журналисты?
Профайл

ордынец
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 12.02.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Зудит, что тебя не пригласили?

nik58
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 12.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эй а мне,у меня в блоге на праздники по пять тысяч посетителей 8-) правда известность на родине даром не нужна ! 8-)

§ 112
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.02.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Зудит, что тебя не пригласили?

Во первых, я как и ты и как все тут профессиональный комментатор..
Во вторых да, у нас должно иметь место профессиональная зависть, почему не Я.
И если не я, то почему ни один профессионал, хотя бы блатной, так и не получил премии, тем более наши Уважаемые преданы делу Фасебука и Ютьюба, и постоянно копипастят оттуда то видео, то чужие профессиональные комментарии, выдавая их за свои..
И они как ни странно выражают амьериканцам свое почтение и признательность, так почему не они?
То что они ругают постоянно капитализм и америки, не стоит на эти понты обращать внимание конечно, просто отрабатывают деньги, которые им тут проплатили..
Нормальный человек, любящий Фасебук и Ютьюб, а значит и Истаграмм или килограмм, никогда, никогда в жизни не откусит руку, которая дает ему Это..
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блогер
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...




Отправлено: 12.02.18 - 21:36
Комментарий удален модератором.

§ yeti91
Re: Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.02.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
707 -улыбнуло
Профайл

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