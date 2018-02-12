Акимат Аркалыка «провалил работу» по борьбе с бруцеллезом и туберкулезом

Об этом сегодня, 12 февраля, на совещании в областном акимате заявил руководитель управления ветеринарии Берикжан КАЙЫПБАЙ.

По данным управления, зараженность бруцеллезом животных в поселках, относящихся к Аркалыку, втрое больше, чем в среднем по области.

Руководитель управления ветеринарии доложил, что за последние три года в области устойчиво снижается заболеваемость бруцеллезом сельскохозяйственных животных: с 0,87% в 2015 году до 0,59% в 2017-м. Ситуация с туберкулезом, по статистике, приблизилась к «абсолютному благополучию». За 2015-2016 годы в области было зафиксировано 72 головы больного скота, зараженность - 0,01%, в 2017 году - 34 головы КРС, зараженность - 0,005%. Продолжаются - с улучшением результатов - оздоровительные мероприятия в Житикаринском районе. В Аулиекольском районе за это время оздоровлены 12 неблагополучных пунктов, уровень зараженности снижен в 2,5 раза и составляет 0,9%.

- Учитывая опыт оздоровления Аулиекольского района и напряженную эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу на территории Аркалыка, мы рекомендовали акимату города организовать проведение дополнительных исследований на бруцеллез в пяти рисковых населенных пунктах: селах Фурманово, Жалгызтыл, Екидин, Коктау, Жанакала. Сначала в ноябре-декабре 2017 года, повторно - в январе-феврале 2018 года. Однако, эта работа акиматом города провалена, - сказал руководитель управления ветеринарии, - инфекция прогрессирует из-за непроведения рекомендованных дополнительных исследований.

Кроме того, в конце прошлого года управление выявило факт хронического туберкулезва крупного рогатого скота в ТОО «Аркалыкская СХОС». Сразу же по инициативе управления была проведена туберкулинизация всего поголовья КРС в ТОО и среди 417 животных выявили еще 26 голов больных, зараженность составила 6,2%. В январе 2018 года диагноз подтвержден Национальным референтным центром ветеринарии.

- Высокий процент и выявление генерализованной формы зараженности свидетельствуют о запущенности туберкулеза, о длительности течения болезни вследствие укрывательства инфекции, - заявил Берикжан Кайыпбай. - Факт указывает на неисполнение акиматом Аркалыка утвержденных задач в части проведения туберкулинизации в крупных животноводческих хозяйствах.

Более того, отметил он, хотя диагноз подтвержден еще 20 дней назад, хозяйство так и не объявлено неблагополучным и оздоровительные мероприятия в нем не начаты.

Бруцеллез и туберкулез КРС относятся к инфекциям, которыми от больных животных легко могут заразиться люди.