Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить проблему

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов пообещал, что министерство в 2018 году решит вопрос по урегулированию разницы между богатой и бедной частями населения страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Что касается распределения богатства, действительно, такая проблема есть. Недавно на общественном совете Министерства национальной экономики мы в повестку этот вопрос поставили, будем прорабатывать в течение года. Это очень масштабный вопрос, это касается и вопросов инфляции, справедливости налогообложения. Этот комплексный вопрос мы рассмотрим, - сказал Даленов, отвечая на вопрос разрыве между богатыми и бедными гражданами в Казахстане.

Вице-министр согласился, что в прошлом году зарплаты граждан сократились.

- В 2017 году реальные заработные платы по стране сократились. (...) Важно посмотреть структуру, в сельском хозяйстве заработная плата превысила инфляцию в 2017 году, в промышленности была выше (зарплата - прим.автора), чем инфляция, реальный рост был, - сказал Руслан Даленов.

Кроме того, заработные платы повысились в отраслях торговли, информации и связи, в операциях недвижимого имущества, в обслуживании.

- Естественно, финансовый сектор подкачал, но там уровень, я думаю, достаточно хороший и небольшое замедление в зарплатах на благо финсектору идет, - отметил Даленов.

- О том, как изменить пропорции между богатой и бедной частью населения - это задача, которую мы ставим, мы проработаем в этом году, - заключил первый вице-министр.