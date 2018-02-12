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Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить проблему

12 февраля 2018, 15:19 |  Государство

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов пообещал, что министерство в 2018 году решит вопрос по урегулированию разницы между богатой и бедной частями населения страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

- Что касается распределения богатства, действительно, такая проблема есть. Недавно на общественном совете Министерства национальной экономики мы в повестку этот вопрос поставили, будем прорабатывать в течение года. Это очень масштабный вопрос, это касается и вопросов инфляции, справедливости налогообложения. Этот комплексный вопрос мы рассмотрим, - сказал Даленов, отвечая на вопрос разрыве между богатыми и бедными гражданами в Казахстане.

Вице-министр согласился, что в прошлом году зарплаты граждан сократились.

- В 2017 году реальные заработные платы по стране сократились. (...) Важно посмотреть структуру, в сельском хозяйстве заработная плата превысила инфляцию в 2017 году, в промышленности была выше (зарплата - прим.автора), чем инфляция, реальный рост был, - сказал Руслан Даленов.

Кроме того, заработные платы повысились в отраслях торговли, информации и связи, в операциях недвижимого имущества, в обслуживании.

- Естественно, финансовый сектор подкачал, но там уровень, я думаю, достаточно хороший и небольшое замедление в зарплатах на благо финсектору идет, - отметил Даленов.

- О том, как изменить пропорции между богатой и бедной частью населения - это задача, которую мы ставим, мы проработаем в этом году, - заключил первый вице-министр.
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Комментарии к новости
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Житель
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ты решишь?Точно болеют ребята,в стане где добывают уголь нет угля,где нефть нет бензина и т.д. т.п,цены растут с каждым днём,государство содержат на налоги граждан,вся прибыль от природных ресурсов неизвестно где и у кого, но после твоих слов уже все стали богаче.Признайте что Вы бесполезные и лукавые и уйдите все.

гость
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"урегулировать разницу .. изменить пропорции" что за этими фразами ???

Маркос
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сытый голодного не урузумеет!!! Сначала боролись, чтобы не было богатых!! Теперь боремся чтобы не было бедных!!

§ tissot
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
tissot


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 14.07.13
Отправлено: 12.02.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
решат на бумаге)
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serg
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отнять и поделить !

001
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 17:19
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи..
Предлагаю начать с с нашего коллектива..
Кто за?
На повестке дня самые богатые из нас это 43й и Добринцофф.
Выношу на голосование!
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Народный контроль
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как решит? Розинов, Мошкевич поделится с нами своими деньгами ? И мы все чуточку станем богаче?

ЮКА
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему на предприятиях скрывают размеры зарплат, кто придумал коммерческую тайну, тот кому стыдно получать не оправдано большую сумму?
У нас даже это в договоре оговаривается. Но мы ведь все равно знаем, но говорить об этом запрещается, служба безопасности строго следит. И почему у высококвалифицированных специалистов( которые выполняют работу)оклад 100-120 тыс, а у их руководителей 500-600 тыс (которые только отчитываются за выполненную работу или отмазываются за невыполненную, иногда становятся "мальчиками для битья"), они что, в 5 раз умнее, у них рабочий день в 5 раз больше? Да нет же, за такую зарплату( а у многих она и более), они душу вытрясут из рабочего, потому что столько другим способом таких денег нигде не заработают. Высшему руководству(кому стекается вся прибыль) выгодно держать таких овчарок, и не важно что в какой-то момент горе-руководители оказываются не удел, на их место всегда найдутся более "верные". А не проще ли снять гриф секретности, глядишь, совесть подтолкнет поделиться с тем, кто это зарабатывает?

Китайский эксперт
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Они нищие по сравнению с дедушкой и его семьи. У казмунгаз сколько ярдов в обшоре лежат? Около 12 вроде. Нехило , да? Мертвым грузом лежат. Нехотят чето в экономику вкладывать.

Китайский эксперт
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Так вроде ты не нищий. Раз такое придложение внес то готовь хаты.

§ Victor Yang
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10265
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.02.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как решит? Розинов, Мошкевич поделится с нами своими деньгами ?

Скорее всего, введут налог "на роскошь". Или просто дифференцированный налог.
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Народный контроль
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"на роскошь"

Глупость! У них у всех счета за рубежом и в офшорах. Просто запретить иметь счета за рубежом крупным бизнесменам.

§ 112
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.02.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайский эксперт:
Так вроде ты не нищий. Ра

По сравнению с ними я нищий..
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Товарищ Ын
Re: Разрыв между богатыми и бедными: МНЭ пообещало решить...




Отправлено: 12.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего, введут налог "на роскошь". Или просто дифференцированный налог.



Хе-хе!
НаивняК

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