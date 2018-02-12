Евгений ШИБАРШИН: Способ обезболивания

Проект Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан», поступивший недавно в мажилис, вновь привлек внимание аналитиков к теме «транзита власти».

Казалось бы, рутинное дело: почему бы госструктуре, которой Конституция предписывает «вырабатывать решения и содействовать реализации главой государства полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности страны», не придать более четкие организационные очертания? В мире появились новые риски, а работа Совбеза регламентируется только двумя строчками Закона «О национальной безопасности» от 2012 года, да специальным Указом Президента, подписанным еще в марте 1999-го.

Но внимание привлекла одна примечательная запись: «Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности».

Президент РК по Конституции и сейчас руководит Совбезом, однако данная новелла предполагает, что если Нурсултан Назарбаев свой пост покинет, то руководство СБ все равно останется за ним. При этом президент № 2 тоже будет входить в состав Совета - в числе других 12 членов, включенных по должности. Среди них премьер-министр, руководители палат Парламента, а также всех структур силового блока.

В предполагаемом составе Совбез, как и сейчас, будет выполнять «консультативно-совещательную роль», но ему дополнительно планируется предоставить право согласовывать кандидатуры для назначения на ключевые должности, начиная с областного уровня. То есть, Совет может получить особый статус.

По сути, если этот законопроект примут в первоначальном виде (а корректировать его направленность нет смысла), Совет безопасности встанет над всеми госструктурами. Теоретически он будет выполнять роль арбитра. Что получится на практике – можно только догадываться.

Во всяком случае аналитик Петр СВОИК считает, что этот закон станет «финальным мероприятием в подготовке передачи власти». Сам «транзит», по его мнению, начнется, когда будет избирательная кампания. Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ:

- Когда транзит власти будет проведен – трудно сказать. Я думаю, если учитывать, что в 2020 году будут проведены очередные президентские выборы, это и будет транзит. То есть уже Елбасы, скорее всего, не будет участвовать, будет выдвинута кандидатура его преемника.

Некоторые эксперты ограничились осторожными оценками: давайте подождем, как события будут дальше развиваться. Их можно понять – сценариев «транзита», а также имен потенциальных «приемников» называлось много, но все эти гадания не выдерживали испытания временем. А ведь с принятием данного законопроекта схема передачи власти обретет достаточную степень конкретики. Ранее введенный статус Лидера нации в случае ухода Назарбаева с поста главы государства дает ему только власть «духовника». Но, оставаясь пожизненным председателем Совбеза, он получит инструмент реального влияния на ключевые властные структуры. Находясь на этом посту несколько лет после своего президентства, Назарбаева получит реальную возможность передать свою власть безболезненно.