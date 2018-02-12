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yeti91
Первая премия «Блогер Костаная» вручена в воскресенье ее учредителями
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12.02.18 21:43
yeti91
Сегодня, 12 февраля, последний день приема вопросов населения перед отчетом акима Костанайской области
интересно -прием вопросов-,а в студии слабо напрямую отвечать на вопросы и алау прямой эфир организовать что бы люди из районов,сёл вопросы задавали,узнал бы жизнь народную получше а то эти...
12.02.18 21:41
yeti91
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
уже который раз советую не берите этих староверов-адвокатов,во многих последних делах их оправдание строится на то что их клиент не виноват и всё,где на лицо уголовщина,при этом они палец о палец не...
12.02.18 21:36
Миша
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП
Так она действительно дочь Пархоменко? Того самого, что рулит заведением по ул.Темирбаева? Вот это жесть! Если дети прокуроров начнут безнаказано убивать людей, тогда этой стране вообще конец!...
12.02.18 21:33
Пазл
За зарплатой ходим строем лишь бы не было войны
Хохол: Присяга . Всё поведение и задачи которые требуют от военных , эт задачи для безмозглых роботов которые выражаются в тупом и беспрекословном выполнении приказа Ладно они служат своему...
12.02.18 21:11
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В Костанае при пожаре в частном доме пострадал человек

12 февраля 2018, 11:18 |  Происшествия

Хозяин частного дома по ул. Сьянова, 67 получил ожоги 1 и 2-й степени. Его дом загорелся 10 февраля в субботу. Сгорела постель в спальне, часть кровли и веранда. Если бы пожарные не эвакуировали из дома два газовых баллона,  ЧП могло бы иметь еще более серьезные последствия.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило  в 14.56. Ликвидировать его удалось к 16 часам. Площадь горения составила 35 кв.м.  Газовые баллоны емкостью 27 и 50 литров были вынесены из дома сотрудниками противоподарной службы. Предположительно причина пожара -  непотушенный окурок сигареты. Хозяин дома  госпитализирован в областную больницу.

Фото очевидцев

Пресс-служба ДЧС подтвердила, что 9 февраля во время пожара двухэтажного здания по ул.Промышленная, 53, о котором сообщали читатели "НГ", пострадавших не было. Причина пожара выясняется.


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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: В Костанае при пожаре в частном доме пострадал человек




Отправлено: 12.02.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и горел дом 48 часов ,с 10.02.2018, журналисты вы машину времени купили?

Народный контроль
Re: В Костанае при пожаре в частном доме пострадал человек




Отправлено: 12.02.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итог пьянства и курение в постели привело к трагическим последствиям!

§ Victor Yang
Re: В Костанае при пожаре в частном доме пострадал человек
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10265
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Итог пьянства и курение в постели привело к трагическим последствиям!

Кто тебе давал право судить о потерпевшем без официального заключения?
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