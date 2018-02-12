В Костанае при пожаре в частном доме пострадал человек
Хозяин частного дома по ул. Сьянова, 67 получил ожоги 1 и 2-й степени. Его дом загорелся 10 февраля в субботу. Сгорела постель в спальне, часть кровли и веранда. Если бы пожарные не эвакуировали из дома два газовых баллона, ЧП могло бы иметь еще более серьезные последствия.
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило в 14.56. Ликвидировать его удалось к 16 часам. Площадь горения составила 35 кв.м. Газовые баллоны емкостью 27 и 50 литров были вынесены из дома сотрудниками противоподарной службы. Предположительно причина пожара - непотушенный окурок сигареты. Хозяин дома госпитализирован в областную больницу.
Фото очевидцев
Пресс-служба ДЧС подтвердила, что 9 февраля во время пожара двухэтажного здания по ул.Промышленная, 53, о котором сообщали читатели "НГ", пострадавших не было. Причина пожара выясняется.
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