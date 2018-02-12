Тренеры ХК "Горняк" подали в отставку между матчами рудненского клуба с "Бейбарысом"
В рамках чемпионата РК по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги ХК "Горняк" 8-9 февраля принимал в Ледовом дворце Рудного соседа по таблице - "Бейбарыс" из Атырау.
В первом матче подопечные Алексея Фетисова уступили - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
0:1 - Зубков (Швецов, Малюшкин) - 23:40
0:2 - Швецов (Селуянов) - 33:08
0:3 - Малюшкин (Зубков) - 40:37
0:4 - Зубков (Малюшкин, Швецов) -46:34
Вратари: Румянцев (00:00-43:36), Бруев (43:36-60:00) - Микушин
Броски: 21-36 (5-14, 7-9, 9-13)
Штраф: 4-6 (2-0, 2-4, 0-2)
Во втором матче «Горняк» взял реванш, одержав трудовую победу - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
1:0 - Репкин (Титов, Иванов) - 00:26
1:1 - Швецов (Вишняков, Степанов) - 05:40
1:2 - Хамматов (Севостьянов, Степаненко) - 42:14
2:2 - Герасимов (Иванов, Ханьжин) - 44:35 ГБ
3:2 - Жилин (Гурьев, Волгин) - 51:09 ГБ
Вратари: Румянцев - Микушин (00:00-58:15)
Броски: 24-36 (5-14, 11-12, 8-10)
Штраф: 8-6 (4-0, 2-0, 2-6)
Как стало известно на пресс-конференции по итогам двух матчей, руководство клуба расторгло контракты с тренером "Горняка" Алексеем Фетисовым и тренером по вратарям Борисом Тортуновым по обоюдному согласию.
Фото Сергея ПЕТРЕНКО ("Хорошее дело", Рудный)
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