Быстрее не бывает

Форум
kbkz1980
«Я и моя машина». Без KIA - как без ног
112: Выставю ее тут, новичков принимают? Выставляй сейчас во флуде,а то до мая 5 раз сдрефишь и заднюю включишь :lol:
11.02.18 21:11
123
В Костанае впервые прошел турнир по спидкубингу — сборке кубика Рубика на скорость
Организаторы молодцы!!!
11.02.18 20:47
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: дело в стойкости духа. Слышь,стойкость бздюха ты наша, Радуйся,шо не я в твоём доме живу А то бывать тебе дежурным мойдодыром по подъезду :lol:
11.02.18 20:40
Бывалый
Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения
google: шахтёры то значит должны в программисты Каким боком это сюда? Ты с чем не согласен? С тем что труд медработников не бесплатен? Или тебе просто слава кривых аналогий электрона покою не...
11.02.18 20:33
Хохол
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: Тупость я увидел в твоем этом вбросе. Ни тебе мне указывать, где и как писать, чем увлекаться. Ну зачем так волноваться и выходить из себя ? Я всего лишь спросил почему у тебя...
11.02.18 20:33
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался турами в Боровое

11 февраля 2018, 10:14 |  Общество

Компания будет формировать туры для российских туристов, которых привлекает отдых в Боровом из-за низких цен и отсутствия языкового барьера. Об этом informburo.kz рассказал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма Марат Игали.

- Компания Pegas Touristik сама выразила заинтересованность в формировании туров для туристов из России в Боровое. Это говорит о том, что есть спрос на отдых в Акмолинской области. Планируется подготовить туристические пакеты, которые будут включать проживание, перелёт по выгодным ценам, – рассказал Марат Игали.

По его словам, для российских туристов отдых в Боровом кажется привлекательным.

- В первую очередь, высокая заинтересованность объясняется тем, что туристам нравится наш менталитет, нет языкового барьера, их устраивают наши цены, – прокомментировал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма.

Марат Игали при этом отметил, что давить на бизнес и требовать от них низких цен никто не имеет права. Снижать цены на отдых предлагают иначе.

- Мы намерены разгрузить Боровое. Открывать для туристов другие озёра. К примеру, в этом году мы заканчиваем строительство дороги на Зеренду, где есть чистые озёра и шикарная природа. Предприниматели будут бороться за клиента. Таким образом, можно будет надеяться на снижение цен, – отметил Марат Игали.

Конкретной цены на турпакеты в Боровое ещё нет. По словам Марата Игали, специалисты Pegas Touristik приехали изучить Казахстан, чтобы установить цены и договориться с местными бизнесменами о сотрудничестве.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.02.18 10:33 В Костанае впервые прошел турнир по спидкубингу — сборке кубика Рубика на скорость
11.02.18 09:39 Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников
10.02.18 11:24 В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
10.02.18 10:15 Снег и усиление ветра ожидаются в Костанайский области 10 февраля
10.02.18 09:59 Очередного полицейского судят за содействие ОПГ в Костанае
10.02.18 09:34 Елжан Биртанов: Люди не хотят работать в государственной системе здравоохранения
09.02.18 23:40 Как костанайцы отметили открытие Олимпийских игр - репортаж "НГ"
09.02.18 17:37 В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок жизни" художника-прикладника Леонида Игошина
09.02.18 17:05 Некоторые районы Костаная останутся без света в связи с ремонтом на подстанциях
09.02.18 16:05 Переменная облачность и умеренные морозы ожидают костанайцев на следующей неделе

Комментарии к новости

§ Дантист
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 11.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..."Таким образом, можно будет надеяться на снижение цен, – отметил Марат Игали".
Такой большой, а в сказки верит.
Профайл

Читатель 1
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...




Отправлено: 11.02.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, какой курорт? Какая "ценность"? ( бесплатно - ещё можно подумать)))

Химик
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...




Отправлено: 11.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Странно, какой курорт? Какая "ценность"? ( бесплатно - ещё можно подумать)))

так там дороже чем в египт или тайланд, интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор наш толпами делегации из России поперлись, договора подписывают, своячниться работает там.

* 07Litra
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9273
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 11.02.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Химик:
интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор наш толпами делегации из России поперлись, договора подписывают, своячниться работает там.

обычная практика... когда появляется на рынке товаров новый объект,почти все турконторы считают своим долгом этот объект посмотреть... якобы, чтобы знать,что предлагать клиенту... на самом деле,смотрины происходят за деньги турконторы... те деньги,которые контора заработала и не хотела бы расставаться с ними в виде налогов или прочих каких отчислений...
Профайл

§ 112
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9379
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Места там неплохие конечно, сколько я там то в тубзоне везде перебывал..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Химик:
так там дороже чем в египт или тайланд, интересно чо так Россиян так туда потянуло, так и в сосновы бор

Это же разные вещи,в Египте на всё включено объедаются,а потом в сосновый бор едут подлечится.
Немцы и поляки сейчас в санатории Белоруссии ездят,в 8 утра зарядка,а в 21.00 приём кисломолочных продуктов и спать.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 1
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх