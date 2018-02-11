Крупнейший туроператор Pegas Touristik заинтересовался турами в Боровое
Компания будет формировать туры для российских туристов, которых привлекает отдых в Боровом из-за низких цен и отсутствия языкового барьера. Об этом informburo.kz рассказал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма Марат Игали.
- Компания Pegas Touristik сама выразила заинтересованность в формировании туров для туристов из России в Боровое. Это говорит о том, что есть спрос на отдых в Акмолинской области. Планируется подготовить туристические пакеты, которые будут включать проживание, перелёт по выгодным ценам, – рассказал Марат Игали.
По его словам, для российских туристов отдых в Боровом кажется привлекательным.
- В первую очередь, высокая заинтересованность объясняется тем, что туристам нравится наш менталитет, нет языкового барьера, их устраивают наши цены, – прокомментировал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма.
Марат Игали при этом отметил, что давить на бизнес и требовать от них низких цен никто не имеет права. Снижать цены на отдых предлагают иначе.
- Мы намерены разгрузить Боровое. Открывать для туристов другие озёра. К примеру, в этом году мы заканчиваем строительство дороги на Зеренду, где есть чистые озёра и шикарная природа. Предприниматели будут бороться за клиента. Таким образом, можно будет надеяться на снижение цен, – отметил Марат Игали.
Конкретной цены на турпакеты в Боровое ещё нет. По словам Марата Игали, специалисты Pegas Touristik приехали изучить Казахстан, чтобы установить цены и договориться с местными бизнесменами о сотрудничестве.
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