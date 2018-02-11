В Костанае впервые прошел турнир по спидкубингу — сборке кубика Рубика на скорость

В турнире приняло участие 39 детей в возрасте от 8-11 лет. По правилам, участники делятся на 5 групп по 6 человек, в каждой группе определятся победитель. На выявление лидера участникам дается 3 попытки. 10-летний Алан КЕНЖЕБЕК собрал кубик за 40 секунд.

- Я не долго учился этому, но здесь сильные участники и в финал я не прошел, - признался спортсмен. - Учу формулы в интернете и потом тренируюсь. Хорошо, если у нас в городе еще пройдет подобный чемпионат.

- Мы увидели, что дети частенько останавливаются около полок с кубиками, могут прямо в магазине стоять и собирать, - рассказал организатор турнира Алмас КАСЫМЖАНОВ. - И возникла идея создать движение для ребят. Этот турнир - пилотный проект, чтобы посмотреть сколько у нас ребят этим увлекается, собрать их вместе. В следующий раз сделаем более профессиональный турнир. Хотим собрать кружок интеллектуалов, чтобы ребята общались. Кубики Рубика - наглядное пособие по комбинаторике, программированию, математике. Очень здорово это прокачивает человека.

В первой группе лучшим стал 10-летний Арман ОМАРОВ, мальчику удалось собрать кубик за 24 секунды.

- Увидел дома кубик и подумал: что он просто так стоит на полке. Решил научиться его собирать. Зашел в интернет, смотрел видео. Я за семь дней научился, за 40 секунд собирал. Медленно сначала, потом увидим метод Джессики Фридрих. Научился собирать кубик по нему, теперь его применяю.

Мама Армана рассказала, что первый кубик стоил 300 тенге. Когда увлечение стало более серьезным, бабушка и дедушка подарили Арману кубик уже за 7 000 тенге. Недавно мальчик получил в подарок от родителей профессиональный кубик.

- Я давно его хотел, показывал родителям в интернете, - поделился Арман. - Недавно получил. Мне нравится собирать кубик Рубика. Еще я хожу в школу технического творчества, там мы работаем с лобзиком, делаем поделки из бумаги.

Побить рекорд Армана и за 20 секунд собрать кубик удалось лишь спортсмену в последней шестерке. Смог это ученик СШ №2 10- летний Григорий КОЧЕРГА.

Григорий Кочерга стал вторым в турнире по спидкубингу

- В одном из сезонов украинского шоу талантов я увидел выступление, сейчас уже достаточно знаменитого, Максима Чечнева, - поделился с "НГ" Григорий. - И решил тоже попробовать. У меня был кубик, я его нашел среди игрушек. По сравнению с другими ребятами на турнире учился собирать кубик я долго. На это ушло три месяца. В интернете, как и все, по другому сейчас не научишься. Существует 24 способа комбинаций и собрать без указаний не получится. До меня кубик Рубика просто хобби для развития и улучшения памяти. Есть коллекция из 35 кубиков, знаю около 300 алгоритмов. Есть кубики формата 27×27, у меня его нет, но хотел бы иметь такой.

Ученики сш №15 Арман Омаров и Асар Толеу

В финал вышло пятеро спортсменов. Последним за стол сел Асар ТОЛЕУ. Спортсмен постарался и собрал кубик за 23 секунды.

- Кубик Рубика я увидел у друга, он сказал что умеет собирать и мне тоже захотелось попробовать, - рассказал победитель турнира. - Я не хуже друга, за четыре дня научился собирать кубик. Мой первый рекорд был 2 минуты. Потом в школе я познакомился с Арманом Омаровым, он учится на класс младше меня, мне захотелось собирать быстрее. Он посоветовал мне способ Джессики Фридрих. Сейчас я могу собрать кубик за 18 секунд.

Победители получили памятные подарки.