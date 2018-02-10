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07
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
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В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"

10 февраля 2018, 11:24 |  Культура

9 февраля на сцене Костанайского русского драматического театра прошла премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана" по пьесе Петра Гладилина. 

По сюжету на юбилей матери собираются два ее сына со своими семьями. Старший - научный работник, младший - миллионер, из властной верхушки. Как оказалось, братья уже три года не общаются. Взаимная неприязнь быстро вызывает ссору, которая сводит старую женщину с ума.

Однако, Екатерина Кондратьевна умело разыгрывает помутнение рассудка.  Дети решают притвориться, что помирились и сочиняют историю. Вокруг этого и разворачиватся действие спектакля. На сцене появляется Архангел Гавриил - не то ангел, не то бомж. Ангел, оказавшийся лишенным сана священником из Новосибирска, изгоняет из души братьев черную собаку ненависти и забирает успокоенную душу матери на небо.

От происходящего на сцене отвлекал холод в зале. Второе действие многие смотрели в верхней одежде. 

- У нас замечательный зритель, - поделилась после спектакля исполнительница главной роли Антонина ОЛЕЙНИКОВА. - Он всегда все правильно понимает. Не без трудностей, но я  давно на сцене и волнения нет. Просто надо проживать каждую роль, чтобы она выходила из тебя. Мы ко всем работам относимся серьезно. Премьерой я довольна. 

- Мне каждая роль нравится, - рассказал после спектакля исполнитель роли старшего брата Ильи Виталий ОДИНЕЦ. - Премьера прошла отлично, поддержка зрителей была необыкновенной. Мы даже не ожидали. Обычно мы предполагаем, где будут смеяться. А тут открылись и неожиданные места в пьесе. Обычно, с первого спектакля зритель уходит в тишине, а здесь все по-другому получилось. После премьеры ко мне в гримерку зашел коллега из кукольного театра. Он сказал, что хочет прийти домой, обнять маму и сказать как сильно ее любит. Вот этого и хотели, значит получилось.

Премьерные показы пройдут 10 и 11 февраля, начало 17.00
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Комментарии к новости

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не расскажете о постановке, Казахского театра драмы им. Омарова, А.Шаяхмет «Еңбек ер атандырады» вот это было действительно событие наверное не года, а всей истории возникновении истории театров в нашей области, написано нашим земляком Ақылбек Шаяхмет о реальных живых людях, о Князеве, Буканове и других, о нашей Кашат -Апа, на эту постановку аншлаг, некоторые сходили по два раза, я никогда не ходил в театры кроме как в Советское время по принуждению, не думал что в Казахском театре такой уровень был очень удивлен, играли так реально что мне казалось они воплотились в этих героев, так как многих знаю лично, с других городов собираются приехать люди посмотреть на постановку, а вы об этом ни слова, эх вы..

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
извиняюсь описка Камшат - апа

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
, играли так реально что мне казалось они воплотились в этих героев, так как многих знаю лично, с других городов собираются приехать люди посмотреть на постановку, а вы об этом ни слова, эх вы..

в театре-то тепло было? ...а-то в Русском-драматическом дубак был...
Цитата:
От происходящего на сцене отвлекал холод в зале. Второе действие многие смотрели в верхней одежде.

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
а вы об этом ни слова, эх вы..

газета (любая) всё сообщает постфактум... если Казахский театр ни словом не обмолвился,в отличии от Русского,то это вина Казахского театра.а не газеты... кста,Театры могли бы и заранее сообщить о своих постановках,но за ЭТО уже нужно бы было заплатить,так как ЭТО была бы уже РЕКЛАМА... а РЕКЛАМА,это товар за который нужно платить... в Русском,похоже,нет бабла,а в Казахском (как мы знаем из прошлых публикаций) оно (бабло) растворяетца в эфирах воздушных... :lol:

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:45
Комментарий удален модератором.

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 19:47
Комментарий удален модератором.

362
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас мало в народе детей из миллионеров или старших научных сотрудников, даже наверное процента не наберется, конечно нашему народу тяжело понять их переживания из за этого наверное и не ходит народ в театры, а вот проехали бы они по стойбищам чабанов, по бывшим совхозам, как раньше при СССР у каждого был план посетить народ с концертами, даже как рассказывала Алла Пугачева даже ей спустили план сколько целинных совхозов, стоянок чукчей и заводов должна была она в год посетить, получить от них отзывы, что бы получить народного, а сейчас сидят без выездно, два три раза в неделю что то отыграть родителей миллионеров, и получать гранты, финансирование от государства и ждать народного или заслуженного согласно стажа работы, в отличии от Русского в Казахский театр ходит именно простой народ, и все постановки только о народе.

07
Re: В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел...




Отправлено: 10.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
У нас мало в народе детей из миллионеров или старших научных сотрудников, даже наверное процента не наберется, конечно нашему народу тяжело понять их переживания из за этого наверное и не ходит народ в театры

Цитата:
362:
, А.Шаяхмет «Еңбек ер атандырады» вот это было действительно событие наверное не года, а всей истории возникновении истории театров в нашей области, написано нашим земляком Ақылбек Шаяхмет о реальных живых людях, о Князеве, Буканове и других, о нашей Кашат -Апа, на эту постановку аншлаг, некоторые сходили по два раза,

чёт мысль с писаниной не срастаеца... :lol:

Гость
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"




Отправлено: 10.02.18 - 21:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"




Отправлено: 10.02.18 - 21:37
Комментарий проходит проверку.

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