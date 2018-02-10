В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
9 февраля на сцене Костанайского русского драматического театра прошла премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана" по пьесе Петра Гладилина.
По сюжету на юбилей матери собираются два ее сына со своими семьями. Старший - научный работник, младший - миллионер, из властной верхушки. Как оказалось, братья уже три года не общаются. Взаимная неприязнь быстро вызывает ссору, которая сводит старую женщину с ума.
Однако, Екатерина Кондратьевна умело разыгрывает помутнение рассудка. Дети решают притвориться, что помирились и сочиняют историю. Вокруг этого и разворачиватся действие спектакля. На сцене появляется Архангел Гавриил - не то ангел, не то бомж. Ангел, оказавшийся лишенным сана священником из Новосибирска, изгоняет из души братьев черную собаку ненависти и забирает успокоенную душу матери на небо.
От происходящего на сцене отвлекал холод в зале. Второе действие многие смотрели в верхней одежде.
- У нас замечательный зритель, - поделилась после спектакля исполнительница главной роли Антонина ОЛЕЙНИКОВА. - Он всегда все правильно понимает. Не без трудностей, но я давно на сцене и волнения нет. Просто надо проживать каждую роль, чтобы она выходила из тебя. Мы ко всем работам относимся серьезно. Премьерой я довольна.
- Мне каждая роль нравится, - рассказал после спектакля исполнитель роли старшего брата Ильи Виталий ОДИНЕЦ. - Премьера прошла отлично, поддержка зрителей была необыкновенной. Мы даже не ожидали. Обычно мы предполагаем, где будут смеяться. А тут открылись и неожиданные места в пьесе. Обычно, с первого спектакля зритель уходит в тишине, а здесь все по-другому получилось. После премьеры ко мне в гримерку зашел коллега из кукольного театра. Он сказал, что хочет прийти домой, обнять маму и сказать как сильно ее любит. Вот этого и хотели, значит получилось.
Премьерные показы пройдут 10 и 11 февраля, начало 17.00
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