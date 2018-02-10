Снег и усиление ветра ожидаются в Костанайский области 10 февраля
В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики на сайте РГП "Казгидромет" сообщают, что в регионе ожидается низовая метель, туман и сильный ветер.
Прогноз на день обещает переменную облачность, ночью и днём снег, низовую метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днём 7-12 мороза.
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Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
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я всегда говорил, надо вводить звание враг народа для граждан некоторой категории, подробности не буду описывать, времена нынче суровые
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