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А на деревню денег нет
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Снег и усиление ветра ожидаются в Костанайский области 10 февраля

10 февраля 2018, 10:15 |  Общество

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики на сайте РГП "Казгидромет" сообщают, что в регионе ожидается низовая метель, туман и сильный ветер.

Прогноз на день обещает переменную облачность, ночью и днём снег, низовую метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днём 7-12 мороза.
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