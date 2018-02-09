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В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок жизни" художника-прикладника Леонида Игошина

Татьяна НАЗАРУК

9 февраля 2018, 17:37 |  Культура

В экспозицию включили изделия, хранящиеся в фонде музея и работы из личной коллекции художника-ювелира, которому исполнилось 85 лет. На вернисаже представлены ювелирные украшения, вазы, подносы, шкатулки, панно.

Леонид Александрович Игошин, член Союза художников РК и известный ювелир, отметил также 61 год с начала своей творческой деятельности.

В честь его юбилея сегодня, 9 февраля, в картинной галерее в торжественной обстановке открыли выставку под названием "Филигранный рисунок жизни", где представили хранящиеся в фонде музея и работы из личной коллекции художника-ювелира.

Изделия Игошина разместили на первом этаже галереи, где уже неделю выставляются работы художника Георгия Сокова.

Витрины, в которых выставлено творчество мастера,  подробно рассказывают об умениях и творческих предпочтениях ювелира.

Леонид Игошин учился в Красносельском художественном училище в Костромской области, где выбрал для себя технику - филигрань.

Изделия из металла, выполненные в этом стиле, получаются похожими на тонкое воздушное кружево. Мастера при помощи горелки накаляют и растягивают проволоку, делая из нее причудливые узоры.  Работа в такой технике не подвластна машинам - она выполняется только вручную.

Сам художник одной из исторически значимых своих работ считает  ларец под названием "Утро в джайляу". Его Игошин изготовил в 1970 году. Два года спустя эта работа прокатилась по всем штатам Америки в рамках первой и единственной выставки изобразительного искусства СССР в США.

Сегодня работы Игошина хранят фонды не только костанайского, но и Музея изобразительного искусств им. А. Кастеева (Алматы), Государственного исторического музея Казахстана, Музея народного творчества в Москве и других.

Поздравить коллегу, товарища и наставника Леонида Игошина пришли коллеги и любители искусства. Женщины, кому когда-то посчастливилось приобрести или получить в подарок украшения Игошина, сегодня надели их и с удовольствием демонстрировали автору.

- У меня вообще полный комплект - ожерелье и кольцо - но сегодня я надела только кольцо, - показала корреспонденту "НГ" авторское украшение Галина Михайловна РУСИНА. - Этот комплект приобрел для меня мой муж, обменял украшения на книгу, в которой был материал про Игошина. Серьги я не ношу, поэтому мы попросили ювелира не делать их. Кольцо я ношу часто. Вообще я люблю такие изделия. Я надеваю его на каждое крупное мероприятие.

Заказал для своей жены украшения ручной работы от знаменитого ювелира Игошина и художник Вадим Быков. Алла Быкова призналась, что комплект с янтарем, она надела впервые.

- Я не находила места, куда бы я могла такую красоту надеть, - рассказала Алла Быкова. - Очень красивый и праздничный комплект.

Забавную историю о том, как женщины любят украшения ручной работы, во время своей поздравительной речи рассказала директор костанайского филиала Ассоциации деловых женщин Римма БЕКТУРГАНОВА.

- Не забуду ярмарку "Окрыленная женщина", которая проходила в 2000 году в Алматы, - вспоминала Бектурганова. - Там на выставке товаров можно было не только посмотреть на украшения, но и приобрести их. Я помню, как на сделанные Леонидом Александровичем украшения налетели женщины, стали их скупать. Мы тогда с ужасом думали, что нам нечего будет показать на выставке. С тех пор каждая женщина в нашей ассоциации имеет  ваше ювелирное украшение.

Сам Леонид Игошин рассказал "НГ", что последние три года уже не занимается творчеством. Возраст, здоровье и, главное, плохое зрение делать это уже не позволяют.

- Уже и руки не те, и глаза уже не видят, - смеется Леонид Александрович. - Мастерскую дома уже потихоньку разбираю, потому что возможности там работать больше нет. Последователи у меня есть, я обучал ребят на дому. Но преподавать в художественной школе, куда меня звали, я не смог. Туда нужно было оборудование, потому что на пальцах все это не объяснишь. Но средства на приобретение всех этих станков школа не нашла.

Подробнее о выставке читайте в ближайшем номере "НГ".    
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Комментарии к новости

Том
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...




Отправлено: 09.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастерскую дома уже потихоньку разбираю, потому что возможности там работать больше нет. Последователи у меня есть, я обучал ребят на дому. Но преподавать в художественной школе, куда меня звали, я не смог. Туда нужно было оборудование, потому что на пальцах все это не объяснишь. Но средства на приобретение всех этих станков школа не нашла.
так перенес бы свою мастерскую, туда в художественную школу, да и учил бы детей, что ее зря выбрасывать на мусорку, а там постепенно и приобрели бы оборудование и шпарили бы с детками на продажу ювелирные изделия, вот у нас народ все стоит с протянутой рукой требует чего то, от государства, когда уже будет так, на возьми государство мои вклад мое имущество?

§ 112
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, в нашем провинциальном и забытом Богом гаратке, движуха художников и писателей профессионалов началась..
Профайл

Garik A.
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...




Отправлено: 09.02.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Леонид Александрович Игошин, поздравляем Вас с юбилеем! Мастер высшей категории! Браво!!!

Жора
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...




Отправлено: 09.02.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изя, вот возьми и отдай своё. Думой головой что пишешь!

ЗКл
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...




Отправлено: 09.02.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помолчал бы ты уже. далёкий!

Серик
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...




Отправлено: 09.02.18 - 19:40
Комментарий удален модератором.

Рома
Re: В Костанае открылась выставка "Филигранный рисунок...




Отправлено: 09.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, в нашем провинциальном и забытом Богом гаратке, движуха художников и писателей профессионалов началась..

Так весна же скоро. начнутся всякие праздники, акимат начнет грузить меценатов, и начнут составлять списки на гранты, да и сам закупит в виде сувениров не считаясь с ценами, для подарков всяких, зря ничего не делается, зал для выставки бесплатно, заметь молодых там нет все те же лица.

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