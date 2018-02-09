Переменная облачность и умеренные морозы ожидают костанайцев на следующей неделе
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков первая половина следующей недели в Костанайской области обещает быть стабильной в температурном отношении.
- С 12 по 14 февраля по ночам термометры покажут 15-20, местами 23-27 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем температура будет -7 -12, местами -15 °С. Нас ждет переменная облачность, в понедельник-вторник без осадков, возможен туман. В среду же прогнозируем снег и местами низовую метель.
Ветер по прогнозам синоптиков ожидается восточный и северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, в среду, 14 февраля, местами возможны порывы до 15-20 м/с.
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