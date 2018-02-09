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Переменная облачность и умеренные морозы ожидают костанайцев на следующей неделе

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

9 февраля 2018, 16:05 |  Общество

По прогнозам синоптиков первая половина следующей недели в Костанайской области обещает быть стабильной в температурном отношении.

- С 12 по 14 февраля по ночам термометры покажут 15-20, местами 23-27 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем температура будет -7 -12, местами -15 °С. Нас ждет переменная облачность, в понедельник-вторник без осадков, возможен туман. В среду же прогнозируем снег и местами низовую метель.

Ветер по прогнозам синоптиков ожидается восточный и северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, в среду, 14 февраля, местами возможны порывы до 15-20 м/с.
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Комментарии к новости

Снеговик
Re: Переменная облачность и умеренные морозы ожидают костанайцев...




Отправлено: 09.02.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы и на пятницу метель обещали....

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