Переменная облачность и умеренные морозы ожидают костанайцев на следующей неделе

По прогнозам синоптиков первая половина следующей недели в Костанайской области обещает быть стабильной в температурном отношении.

- С 12 по 14 февраля по ночам термометры покажут 15-20, местами 23-27 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем температура будет -7 -12, местами -15 °С. Нас ждет переменная облачность, в понедельник-вторник без осадков, возможен туман. В среду же прогнозируем снег и местами низовую метель.

Ветер по прогнозам синоптиков ожидается восточный и северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, в среду, 14 февраля, местами возможны порывы до 15-20 м/с.