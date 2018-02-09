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Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву

9 февраля 2018, 13:52 |  Государство

Нурсултан Назарбаев сделал замечание заместителю премьер-министра Аскару Жумагалиеву, отметив, что тот должен "объяснять все на пальцах", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев рассказал президенту о ходе реализации программы цифровизации в стране.

- Цифровизация государственных услуг приведет к транспарентности, к уменьшению уровня коррупциогенности. Мы сегодня, анализируя все услуги, понимаем, что некоторые ее виды можно оказывать вообще без участия госслужащего, - доложил Аскар Жумагалиев на расширенном заседании правительства.

- Аскар, посчитай, что семинар сейчас здесь проходит. Если ты вот таким языком будешь объяснять..., - заметил Нурсултан Назарбаев.

- Будет сложно, да?, - ответил заместитель премьера.

- Я не говорю, что чабан не поймет или механизатор, но и образованный не поймет. Что такое цифровизация, ты должен объяснять на пальцах, откуда она возникла, ее не было, - отметил президент.

После этого Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении реализации программы цифровизации в стране, отметив ее важность.

- Даже на примере взять Соколовско-Сарыбайский горно-обогатительный комбинат, который отслеживает выемку руды из карьера, погрузка большегрузных автомобилей, вывоз - сразу сократил на 30 процентов расходы. За счет того, что выбрали оптимальный путь, оптимальное место выемки нормы породы, куда идет порода, куда идет руда, сколько человек сидит на этом автомобиле, в последующем водителя не будет. Оптимизирует работу полностью, раз оптимизирует, значит сокращается количество занятых людей. Деньги идут на рост производительности труда, - сказал глава государства.

- В третьих, позволяет просто заставляет внедрять научно-технический прогресс, чтобы поднять производство, иначе он проиграет в конкуренции и он проиграет и его товары никому не будут нужны. Так же по любой отрасли. Например в медицине. Все на бумажных носителях, все, что касается здоровья человека находится в цифрах. В любой момент, в любом месте по всему Казахстану человек может зайти и узнать, чем его лечили, когда лечили, чем болел. Это сколько освобождает от писак, которые сидят. Это просто, - добавил Назарбаев.

Также Нурсултан Назарбаев поручил членам правительства провести ряд семинаров среди госслужащих на тему цифровизации.
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Комментарии к новости
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1952/доктор СИЗО
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 13:58
Комментарий удален модератором.

Коми
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дешевый популизм

1952/доктор СИЗО
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше объясните простым чабанам и механизаторам, и заодно, нам простым людям. Для чего все это затевается? Прошел летом цифровизацию, клининг и скрининг в ведущей поликлиннике города. Целый месяц ждал, когда отгуляет отпуск профильный специалист. Мозгов у главврача не хватило, что бы сделать ему нормальную замену. Еще полмесяца ждал, когда подойдет моя очередь. После приема врача набрал лекарств на 20 тысяч теньге. 3 дня не болели ноги, зато потом даже встать на них не смог. За 2 месяца дожевал, совершенно не нужные мне лекарства. Только деньги выбросил аптекам. Никаких улучшений не заметил. Не хожу теперь по скринингам и цифровым технологиям. Принимала, между прочим, врач высшей категории. Заглянул на всякий случай, в свою карточку. Были записаны 5 болезней ног и все с вопросительными знаками!!!! Ника к не пойму? Поиздевались, что ли надо мной? :-) :-( ;-) ;-) :lol:

§ Мишаня
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.02.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Для чего все это затевается?

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
После приема врача набрал

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Заглянул на всякий случай, в свою карточку. Были записаны 5 болезней ног

А теперь, внимание - ответ: Цитата:
В любой момент, в любом месте по всему Казахстану человек может зайти и узнать, чем его лечили, когда лечили, чем болел

Все еще непонятно? Теперь все это можно посмотреть онлайн. А вопрос о том, вылечили, или нет не затрагивался.
Профайл

§ 113
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 09.02.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Ника к не пойму? Поиздевались, что ли надо мной?

Доктор СИЗО,хорошо,что живой остался.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 15:41
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
112


(Пользователи)
Сообщений: 9332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поликлиниках конечно хорошо сделали, теперь можно до разных врачей идти и смотреть и спрашивать , что и почему.
У меня костанайские и рудненские врачи по одной и той же болячке по разному лечили.
На Ацтану бы поехать еще..
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1952/доктор СИЗО
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На Ацтану бы поехать еще.

вместе поедем на твоей машине. Когда подсохнет.

§ 112
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
112


(Пользователи)
Сообщений: 9332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
вместе поедем на твоей машине. Когда подсохнет.

Я на поезде..
За авто мне уже тяжело садиться, пока суженная отучится, к апрелю, потом еще ее учить..
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1952/доктор СИЗО
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Доктор СИЗО,хорошо,что живой остался.

Ой, не говорите, самому интересно узнать, в какую графу меня уже определили))))) Ничего, скоро я этому врачу комментарии начну писать. Когда купят в поликлиннику компьютеры. Сразу убежит в нянечки))))) :-) :-( ;-) :lol: 8-) 8-) 8-)

§ 113
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 09.02.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пока суженная отучится, к апрелю, потом еще ее учить..

Когда я за рулём,в машину никто не садится,уже 14 лет.
Профайл

§ 112
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
112


(Пользователи)
Сообщений: 9332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Когда я за рулём,в машину никто не садится,уже 14 лет.

Даже муж?
Профайл

коматозник
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то мыныстры у нас слабенькие, распальцовке не обучены.
Тяжело им будет, с этой, как её...
Цыфровизацыей.

Бомбила 2
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
За авто мне уже тяжело садиться, пока суженная отучится, к апрелю, потом еще ее учить..

Ты сам то уже выучил ПДД? На перекрестке разворачиваться уже научился? Ну ладно -может суженая научит когда экзамены сдаст. Могу посоветовать автодром где никого нет. Там она тебя потренирует :lol:

гость
Re: Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву




Отправлено: 09.02.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Лучше объясните простым чабанам и механизаторам, и заодно, нам простым людям. Для чего все это затевается?

Не знаю для чего. Вчера заехал по пути на ЖД вокзал,билет купить.Ну думаю-мимо же еду, 5 минут не время. Взял талон в терминале,смотрю на табло 11 человек впереди.И в итоге 1 час 40 минут просидел. При совке за это время в 5 раз больше при живой очереди. На кой мне такая цифровизация ? Хоть на пальцах, хоть без пальцев.

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