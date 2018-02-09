Нурсултан Назарбаев сделал замечание заместителю премьер-министра Аскару Жумагалиеву, отметив, что тот должен "объяснять все на пальцах", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев рассказал президенту о ходе реализации программы цифровизации в стране.
- Цифровизация государственных услуг приведет к транспарентности, к уменьшению уровня коррупциогенности. Мы сегодня, анализируя все услуги, понимаем, что некоторые ее виды можно оказывать вообще без участия госслужащего, - доложил Аскар Жумагалиев на расширенном заседании правительства.
- Аскар, посчитай, что семинар сейчас здесь проходит. Если ты вот таким языком будешь объяснять..., - заметил Нурсултан Назарбаев.
- Будет сложно, да?, - ответил заместитель премьера.
- Я не говорю, что чабан не поймет или механизатор, но и образованный не поймет. Что такое цифровизация, ты должен объяснять на пальцах, откуда она возникла, ее не было, - отметил президент.
После этого Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении реализации программы цифровизации в стране, отметив ее важность.
- Даже на примере взять Соколовско-Сарыбайский горно-обогатительный комбинат, который отслеживает выемку руды из карьера, погрузка большегрузных автомобилей, вывоз - сразу сократил на 30 процентов расходы. За счет того, что выбрали оптимальный путь, оптимальное место выемки нормы породы, куда идет порода, куда идет руда, сколько человек сидит на этом автомобиле, в последующем водителя не будет. Оптимизирует работу полностью, раз оптимизирует, значит сокращается количество занятых людей. Деньги идут на рост производительности труда, - сказал глава государства.
- В третьих, позволяет просто заставляет внедрять научно-технический прогресс, чтобы поднять производство, иначе он проиграет в конкуренции и он проиграет и его товары никому не будут нужны. Так же по любой отрасли. Например в медицине. Все на бумажных носителях, все, что касается здоровья человека находится в цифрах. В любой момент, в любом месте по всему Казахстану человек может зайти и узнать, чем его лечили, когда лечили, чем болел. Это сколько освобождает от писак, которые сидят. Это просто, - добавил Назарбаев.
Также Нурсултан Назарбаев поручил членам правительства провести ряд семинаров среди госслужащих на тему цифровизации.
Флуд и оффтопик (часть 3)
для 112 www.shram.kiev и от трёх смайликов :lol: :lol: :lol:
Коммунисты предлагают остановить приватизацию
112: Три - памагите! Марик,а я и не знал.Что смайлики - не ставить...
Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
elektron: Ну точно скопировала откуда то ;-) Это наверное -подруга Бывалого... :-x
«Я и моя машина». Без KIA - как без ног
Позитивная девушка,а фотосессию делает -одно удовольствие :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хохол: Лиля то с утра скандинавским бегом занимается . Земеля,подскажите вас контузило или до сих пор кумарите по той тёте с палочками :lol: