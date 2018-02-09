Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву

Нурсултан Назарбаев сделал замечание заместителю премьер-министра Аскару Жумагалиеву, отметив, что тот должен "объяснять все на пальцах", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев рассказал президенту о ходе реализации программы цифровизации в стране.

- Цифровизация государственных услуг приведет к транспарентности, к уменьшению уровня коррупциогенности. Мы сегодня, анализируя все услуги, понимаем, что некоторые ее виды можно оказывать вообще без участия госслужащего, - доложил Аскар Жумагалиев на расширенном заседании правительства.

- Аскар, посчитай, что семинар сейчас здесь проходит. Если ты вот таким языком будешь объяснять..., - заметил Нурсултан Назарбаев.

- Будет сложно, да?, - ответил заместитель премьера.

- Я не говорю, что чабан не поймет или механизатор, но и образованный не поймет. Что такое цифровизация, ты должен объяснять на пальцах, откуда она возникла, ее не было, - отметил президент.

После этого Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении реализации программы цифровизации в стране, отметив ее важность.

- Даже на примере взять Соколовско-Сарыбайский горно-обогатительный комбинат, который отслеживает выемку руды из карьера, погрузка большегрузных автомобилей, вывоз - сразу сократил на 30 процентов расходы. За счет того, что выбрали оптимальный путь, оптимальное место выемки нормы породы, куда идет порода, куда идет руда, сколько человек сидит на этом автомобиле, в последующем водителя не будет. Оптимизирует работу полностью, раз оптимизирует, значит сокращается количество занятых людей. Деньги идут на рост производительности труда, - сказал глава государства.

- В третьих, позволяет просто заставляет внедрять научно-технический прогресс, чтобы поднять производство, иначе он проиграет в конкуренции и он проиграет и его товары никому не будут нужны. Так же по любой отрасли. Например в медицине. Все на бумажных носителях, все, что касается здоровья человека находится в цифрах. В любой момент, в любом месте по всему Казахстану человек может зайти и узнать, чем его лечили, когда лечили, чем болел. Это сколько освобождает от писак, которые сидят. Это просто, - добавил Назарбаев.

Также Нурсултан Назарбаев поручил членам правительства провести ряд семинаров среди госслужащих на тему цифровизации.