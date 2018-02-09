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Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег народа

9 февраля 2018, 12:42 |  Государство

Президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства высказался о "воровстве денег у государства и народа", передает корреспондент Tengrinews.kz.

- В "Дельта банк", он лишен лицензии сейчас, почти 100 процентов кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось и выявлено только в результате проверок. 60 процентов обязательств этого банка составляли счета квазигосударственных структур. В "Банк РБК" 90 процентов кредитов выдано четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка либо связанными лицами, - доложил глава Нацбанка Данияр Акишев.

- Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа "БТА Банком" во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли и доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк и теперь туда поверили пошли люди, нацкомпании и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги и Национальный Банк сидит и наблюдает, - сказал Президент Казахстана.

Президент Нурсултан Назарбаев заслушал доклад премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на расширенном заседании правительства и обратил внимание на отсутствие самокритики.

- Хорошо доложил, но самокритики нет, - прокомментировал Президент 20-минутное выступление Сагинтаева.

Отметим, в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13280
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая ещё память. Аблязова - вспомнил... 8-)
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§ сайлау курманов
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2577
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кому верить? главный одно говорит , аблязов другое , голова кругом пошла....
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§ g230735
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
g230735


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 24.05.16
Отправлено: 09.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но ведь начали обворовывать страну и народ вы.И только вы показали пример,как нужно обворовывать народ ,что бы ваши дети стали миллиардерами.Вы лично и ваши дети и родственники должны возвратить все что вы украли в 90-е годы,тогда никто не будет обворовыать народ.Ведь рыба гниёт с головы?
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§ Сергей_я
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2352
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну президент прав. Кроме него никому не позволено воровать деньги у своего населения.
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Читатель 1
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не понял... только в банках деньги воруют??))) (читал, что ещё есть "места золотоносные")

любопытный
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кому верить? главный одно говорит , аблязов другое , голова кругом пошла....

а вы, часто слушаете Аблязова?

§ 113
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 09.02.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любопытный:
вы, часто слушаете Аблязова?

В ютубе - посмотри.
Профайл

362
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
g230735:
Вы лично и ваши дети и родственники должны возвратить все что вы украли в 90-е годы,тогда никто не будет обворовыать народ.Ведь рыба гниёт с головы?

и отдать мне тебе? для чего? уже делили же, я к примеру свой купоны отдал "Апогей инвест" а теперь их нет, они все пр..ли и смотали отсюда, где моя доля имущества?

любопытный
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
В ютубе - посмотри.

у вас с мужем тотальное не въезжание, какой вопрос задают, с каким смыслом задают, и вам ли лично его задают?

FOMA
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег народа

Бедный наш президент! Какой же приходится ему терпеть стыд за чиновников! Сколько же они еще будут его "подводить" в борьбе за светлое будущее Казахстана? Как котят их направляет, направляет а они "несмышленыши"все равно в лес смотрят. Дай бог ему здоровья и моральных сил!

Серж
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все иммитация.Пожурил и забыл.А основное население как было за чертой бедности,так и сидит там.Очень слабый менеджмент по управлениюТОО КЗ, нужны кризис- менкджеры,с чистой репутацией......

§ 112
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я до сих пор спонсирую Аблязова, до 2021го года буду платить ему ипотеку..
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Китаец
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кому он это все говорит? Населению? Так оно от зарплаты до зарплаты живет и нет у него доступа к народно- государственным деньгам. Воруют госслужищие которых он сам и поставил. И только он сам сможет их снять.

Уася
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про воровство бы уже молчал!!!

Народный контроль
Re: Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег...




Отправлено: 09.02.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я до сих пор спонсирую Аблязова, до 2021го года буду платить ему ипотеку..

И не только! Ему принадлежат доля акции KEGOC, лини 360 линий электропередачи общей протяжённостью порядка 25 тыс. км, 78 электрических подстанции с установленной мощностью трансформаторов 36,7 ГВА. часть акции принадлежит государственному холдингу «Самрук-Казына», и физическим лицам достались 7,3% .Так что при оплате тобой за потреблённую электроэнергию в Бельгийском банке на счёту Алязова начинают звенеть монеты.

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