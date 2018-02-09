Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег народа

Президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства высказался о "воровстве денег у государства и народа", передает корреспондент Tengrinews.kz.

- В "Дельта банк", он лишен лицензии сейчас, почти 100 процентов кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось и выявлено только в результате проверок. 60 процентов обязательств этого банка составляли счета квазигосударственных структур. В "Банк РБК" 90 процентов кредитов выдано четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка либо связанными лицами, - доложил глава Нацбанка Данияр Акишев.

- Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа "БТА Банком" во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли и доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк и теперь туда поверили пошли люди, нацкомпании и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги и Национальный Банк сидит и наблюдает, - сказал Президент Казахстана.

Президент Нурсултан Назарбаев заслушал доклад премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на расширенном заседании правительства и обратил внимание на отсутствие самокритики.

- Хорошо доложил, но самокритики нет, - прокомментировал Президент 20-минутное выступление Сагинтаева.

Отметим, в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства.



