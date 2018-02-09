Президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства высказался о "воровстве денег у государства и народа", передает корреспондент Tengrinews.kz.
- В "Дельта банк", он лишен лицензии сейчас, почти 100 процентов кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось и выявлено только в результате проверок. 60 процентов обязательств этого банка составляли счета квазигосударственных структур. В "Банк РБК" 90 процентов кредитов выдано четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка либо связанными лицами, - доложил глава Нацбанка Данияр Акишев.
- Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа "БТА Банком" во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли и доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк и теперь туда поверили пошли люди, нацкомпании и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги и Национальный Банк сидит и наблюдает, - сказал Президент Казахстана.
Президент Нурсултан Назарбаев заслушал доклад премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на расширенном заседании правительства и обратил внимание на отсутствие самокритики.
- Хорошо доложил, но самокритики нет, - прокомментировал Президент 20-минутное выступление Сагинтаева.
Отметим, в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства.
Флуд и оффтопик (часть 3)
для 112 www.shram.kiev и от трёх смайликов :lol: :lol: :lol:
Коммунисты предлагают остановить приватизацию
112: Три - памагите! Марик,а я и не знал.Что смайлики - не ставить...
Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
elektron: Ну точно скопировала откуда то ;-) Это наверное -подруга Бывалого... :-x
«Я и моя машина». Без KIA - как без ног
Позитивная девушка,а фотосессию делает -одно удовольствие :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хохол: Лиля то с утра скандинавским бегом занимается . Земеля,подскажите вас контузило или до сих пор кумарите по той тёте с палочками :lol: