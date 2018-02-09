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Управление по ЧС Костаная прокомментировало ситуацию с подтоплением частных домов родниковыми водами

Татьяна НАЗАРУК

9 февраля 2018, 12:09 |  Происшествия

Первое сообщение о том, что частные дома по ул. Буденного начинает топить родниковыми водами, было размещено на сайте «НГ» в рубрике «Народные новости» 2 февраля. Пользователь сайта под ником MAZ сообщил, что вода скоро подберется к дому № 30.

http://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2018/02/2/nat_003.jpg

- Наш дом по ул. Будённого, 30, топит родниковой водой: огород во льду, вода подошла к дому, - рассказал он. - В скором времени вода пойдет через дорогу и начнет топить соседние дома. В прошлые годы промывали русло и приезжал щелерез, чтобы отвести воду. Сейчас акимат и МЧС игнорируют. К кому нам обращаться?

Второе сообщение такого же характера мы получили вчера, 8 февраля. На этот раз жители жаловались на подтопление дома № 16 на той же ул. Буденного. Пользователь под ником Жильцы пожаловался, что сотрудники ЧС приезжали, но ничего не сделали.

http://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2018/02/08/bud2.jpg

В управлении по ЧС Костаная опровергли сообщение о том, что меры не были приняты. Как сообщил "НГ" инженер управления по ЧС Костаная, старший лейтенант гражданской защиты Гульнара ЖОЛБАРИСОВА, проблема с подтоплением дома № 30 уже решена. А ситуацию с домами №№ 16 и 18 домом держат под контролем ГКП «Костанай Су» и отдел ЖКХ акимата Костаная.

- Проблему дома № 30 мы решили на месте - я дежурила в субботу, 3 февраля, сама выезжала туда и разговаривала с хозяином, - пояснила Жолбарисова. - Вода у того дома стояла за забором. Дом находится метрах в трехстах от Тобола. В последний раз их топило 5 лет назад. В субботу к дому приезжала спецтехника - грунторез на базе трактора К-700 - и отвела воду в сторону реки. В тот же день этот вопрос был решен. Почему и после стали поступать жалобы на подтопление дома № 30, хозяин не знает. Он утверждает, что после 3 февраля он больше никуда не обращался.

Работы по устранению подтопления домов №№ 16 и 18, по информации городского управления по ЧС, все еще продолжаются. 8 февраля, когда на сайт «НГ» поступила последняя жалоба, на место выехали службы акимата, грунторезом изменяли поток грунтовых вод.

- Грунт прорезали метра на 2-3, очень глубоко, - отмечает Гульнара Жолбарисова. - Вода бурным потоком побежала в сторону Тобола. Сами дома не затопило, вода пока подошла только к огородам. Вчера на место еще привозили песок, чтобы устранить последствия подтопления. Людей никто не бросил, коммунальные службы работают, все в курсе ситуации.

В управлении по ЧС такой ранний паводок объясняют тем, что в этом году выпало мало снега и земля промерзла вплоть до грунтовых вод. Из-за того родник выходит на поверхность.

Сегодня, 9 февраля, сотрудники управления по ЧС проведут рейды по наиболее подверженным паводку районам - вдоль набережной Шагала, микрорайонам Костанай-2 и Аэропорт.


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Комментарии к новости

§ самый умный
Re: Управление по ЧС Костаная прокомментировало ситуацию с...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 09.02.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На первом фото болото такое, что хоть рис сажай...
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