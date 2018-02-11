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Медный
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11.02.18 03:03
07Litra
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
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Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников

11 февраля 2018, 09:39 |  Общество

Вечную тему слишком дорогих служебных автомобилей для чиновников "НГ" поднимала не раз. Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.Теперь вот Ratel.kz сопоставил некоторые факты.

Пока начальники гаражей получают дисциплинарные взыскания, те, кому предназначались роскошные машины, спокойно продолжают ими пользоваться.

В своих поручениях президент неоднократно давал указание руководителям госорганов, чтобы те в целях экономии бюджетных средств отказались от приобретения дорогостоящих зарубежных автомобилей. Особенно с учетом того факта, что в стране давно производятся собственные автомашины.

Чиновникам, желающим ездить на престижных импортных тачках, рекомендовали приобретать их за собственные средства.

В послании народу на 2018 год «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» Нурсултан НАЗАРБАЕВ прямо говорит о внедрении принципа прагматизма, который означает достаток без роскоши и скромность без вызова обществу.

Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.

«Отдельные чиновники (руководитель аппарата акима Денисовского района Алия ИСМАГАМБЕТОВА, исполняющий обязанности руководителя аппарата акима Сарыкольского района Ораз  ОТЕТИЛЕУЕВ и другие) оправдывают приобретение дорогих иномарок ужасным состоянием дорог, за качественное строительство и содержание которых сами эти госорганы и отвечают!» - сообщали депутаты фракции ДПК «Ак жол» в своем обращении к премьер-министру.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ в ответе на этот запрос сказал:

«Всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей, и держать данный вопрос на контроле.  При этом имеются факты неисполнения данного поручения…».

Аналитическая служба Ratel.kz проанализировала состоявшиеся покупки автомобилей на сайте государственных закупов РК за прошлый год и предлагает вниманию читателей занимательную инфографику.

Стоит заметить, что расточительство не обошлось без наказаний. К примеру, за покупку самого дорогого автомобиля в нашем «рейтинге» - Mercedes Benz S500 за 55 млн тенге- был подвергнут дисциплинарному взысканию заместитель директора ТОО «Автохозяйство Астаны».

Но пока заместитель начальника гаража получает пистоны, те, кому предназначались роскошные машины, спокойно продолжают ими пользоваться.

Некоторые регионы, кстати, остались безнаказанными, умудрившись обосновать объективную необходимость в их автомобильном парке дорогих внедорожников повышенной комфортности.

Аналитическая служба Ratel.kz постарается выяснить, какие такие существенные обстоятельства оправдывают чиновников, нарушающих указания главы государства и премьер-министра.

 

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