Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников
Вечную тему слишком дорогих служебных автомобилей для чиновников "НГ" поднимала не раз. Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.Теперь вот Ratel.kz сопоставил некоторые факты.
Пока начальники гаражей получают дисциплинарные взыскания, те, кому предназначались роскошные машины, спокойно продолжают ими пользоваться.
В своих поручениях президент неоднократно давал указание руководителям госорганов, чтобы те в целях экономии бюджетных средств отказались от приобретения дорогостоящих зарубежных автомобилей. Особенно с учетом того факта, что в стране давно производятся собственные автомашины.
Чиновникам, желающим ездить на престижных импортных тачках, рекомендовали приобретать их за собственные средства.
В послании народу на 2018 год «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» Нурсултан НАЗАРБАЕВ прямо говорит о внедрении принципа прагматизма, который означает достаток без роскоши и скромность без вызова обществу.
Депутаты мажилиса неоднократно отмечали, что государственные органы продолжают шиковать за счёт налогоплательщиков, обновляя автопарк иномарками, при том, что в Казахстане налажен серийный выпуск автомобилей аналогичных классов.
«Отдельные чиновники (руководитель аппарата акима Денисовского района Алия ИСМАГАМБЕТОВА, исполняющий обязанности руководителя аппарата акима Сарыкольского района Ораз ОТЕТИЛЕУЕВ и другие) оправдывают приобретение дорогих иномарок ужасным состоянием дорог, за качественное строительство и содержание которых сами эти госорганы и отвечают!» - сообщали депутаты фракции ДПК «Ак жол» в своем обращении к премьер-министру.
В свою очередь премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ в ответе на этот запрос сказал:
«Всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей, и держать данный вопрос на контроле. При этом имеются факты неисполнения данного поручения…».
Аналитическая служба Ratel.kz проанализировала состоявшиеся покупки автомобилей на сайте государственных закупов РК за прошлый год и предлагает вниманию читателей занимательную инфографику.
Стоит заметить, что расточительство не обошлось без наказаний. К примеру, за покупку самого дорогого автомобиля в нашем «рейтинге» - Mercedes Benz S500 за 55 млн тенге- был подвергнут дисциплинарному взысканию заместитель директора ТОО «Автохозяйство Астаны».
Некоторые регионы, кстати, остались безнаказанными, умудрившись обосновать объективную необходимость в их автомобильном парке дорогих внедорожников повышенной комфортности.
Аналитическая служба Ratel.kz постарается выяснить, какие такие существенные обстоятельства оправдывают чиновников, нарушающих указания главы государства и премьер-министра.
Также этой теме посвящены следующие наши статьи:
Крепче за кроссовер держись, акимат...
Почему акимы предпочитают машины иностранного производства?
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 95
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
как в Советское время по принуждению Кто ж тебя "принуждал" к театру, к литературной (по Шаяхмету) постановке которой, ты прикипел(а) сегодня? А мама в детстве тебя тоже...
Печалько. Вчера наши бразильцы отдали бронзу ЧЕ по футзалу бразильцам России.
Хохол: А ведь ты не местный . Ты даже не из Казахстана пишешь . Ух ты, у тебя кроме звезданутости еще и чакры экстрасенса открылись? А можно об этом по подробнее? 8-) Ты это как по айпи...
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: хоть бы что нибудь угадал, всё мимо шапочку не забудь смастрячить ;-)
В Костанае состоялась премьера спектакля "Вышел Ангел из тумана"
362: не весь простой народ может писать грамотно, 99% и этого не может, я имею ввиду простой народ, чабаны, рабочие заводов, сантехники , шофера. а чо случилось с "простым" народом? ...