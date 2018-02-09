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amduscias
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yudjin: о, сёдня вчкушка - баба... а учёра от мужского имени писала... не определилась еще, однако... А это, смотря какое полушарие включается. А так, чтоб оба в один день работали, не бывает.
09.02.18 09:33
yudjin
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вчкушка, пошла бы ты... в бухгалтерию какое твое собачье дело, что они там делали? В Беларуси помнят и чтят историю, в отличие от тебя ... неблагодарная.
09.02.18 09:29
amduscias
Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области
Народный контроль: Беларусию Пишите или Беларусь, или Белоруссия, если уж чего-то там уважаете, как говорите.
09.02.18 09:26
счм
В Рудном на пустыре в центре города появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и рынок
парень в пиджаке "свидетель" :-)
09.02.18 09:23
amduscias
Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае
Народный контроль: Каждый день там прохожу,ну НИ РАЗУ не встречал мальчика с лопатой! Притом что снега и нет во дворе! Если бы он убирал снег КАЖДЫЙ ДЕНЬ,там и снежинку невозможно было бы...
09.02.18 09:22
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Совет по тарифной политике создадут в Казахстане

9 февраля 2018, 09:12 |  Государство

О том, что в Казахстане создадут совет по тарифной политике, рассказал вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в ходе презентации проекта Закона "О естественных монополиях" в Мажилисе, передает Informburo.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

- Очень много нареканий в адрес уполномоченного органа по прозрачности тарифообразования. Вводится новая структура. Совет по тарифной политике –консультативно-совещательный орган по выработке предложений по разработке основных направлений тарифной политики в сфере естественных монополий, – сообщил Серик Жумангарин.

Предусматривается, что совет по тарифной политике будет вносить предложения по определению метода тарифного регулирования, обсуждать и вырабатывать рекомендации к проектам инвестиционных программ.

В состав совета по тарифной политике будут входить депутаты Парламента, представители Национальной палаты предпринимателей, общественных организаций и независимые эксперты.

Как сообщает КазТАГ, на повышение или снижение тарифа в Казахстане могут влиять показатели качества регулируемых услуг.

- Недостижение показателей будет влиять на уровень тарифа путём его снижения. Планируется проведение анализа достижения субъектом показателей с привлечением независимых экспертов и независимых источников информации: акиматы, госэнергонадзор, СЭС. Внедрение нового регулирующего метода тарифообразования может привести как к росту тарифов естественных монополий, так и к снижению, – сказал Серик Жумангарин.

Утверждение показателей качества и надёжности регулируемых услуг предусматривается законопроектом.

- Например, в сфере электроэнергетики планируется внедрить такие показатели качества и надёжности, как количество жалоб потребителей на оказание некачественных услуг; количество жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий; среднее число и длительность долговременных внеплановых отключений; среднее число и длительность долговременных плановых отключений, – перечислил спикер.

В сфере теплоснабжения это будет:

  • число подтверждённых фактов (дней) в году отклонений от допустимых значений температурного графика источниками производства тепловой энергии;
  • годовое количество технологических нарушений на источниках производства тепловой энергии и тепловых сетях;
  • количество потребителей либо дней отключения теплоснабжения в течение отопительного сезона.

- В сфере водоснабжения – доля проб питьевой воды в водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; количество перерывов в подаче воды более четырёх часов; доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды, – проинформировал Серик Жумангарин.
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Комментарии к новости

каково
Re: Совет по тарифной политике создадут в Казахстане




Отправлено: 09.02.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет, я так понимаю будет советывать
как назвать надо орган, чтобы он управлял ценообразованием? :lol:

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