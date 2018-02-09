Совет по тарифной политике создадут в Казахстане

О том, что в Казахстане создадут совет по тарифной политике, рассказал вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в ходе презентации проекта Закона "О естественных монополиях" в Мажилисе, передает Informburo.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

- Очень много нареканий в адрес уполномоченного органа по прозрачности тарифообразования. Вводится новая структура. Совет по тарифной политике –консультативно-совещательный орган по выработке предложений по разработке основных направлений тарифной политики в сфере естественных монополий, – сообщил Серик Жумангарин.

Предусматривается, что совет по тарифной политике будет вносить предложения по определению метода тарифного регулирования, обсуждать и вырабатывать рекомендации к проектам инвестиционных программ.

В состав совета по тарифной политике будут входить депутаты Парламента, представители Национальной палаты предпринимателей, общественных организаций и независимые эксперты.

Как сообщает КазТАГ, на повышение или снижение тарифа в Казахстане могут влиять показатели качества регулируемых услуг.

- Недостижение показателей будет влиять на уровень тарифа путём его снижения. Планируется проведение анализа достижения субъектом показателей с привлечением независимых экспертов и независимых источников информации: акиматы, госэнергонадзор, СЭС. Внедрение нового регулирующего метода тарифообразования может привести как к росту тарифов естественных монополий, так и к снижению, – сказал Серик Жумангарин.

Утверждение показателей качества и надёжности регулируемых услуг предусматривается законопроектом.

- Например, в сфере электроэнергетики планируется внедрить такие показатели качества и надёжности, как количество жалоб потребителей на оказание некачественных услуг; количество жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий; среднее число и длительность долговременных внеплановых отключений; среднее число и длительность долговременных плановых отключений, – перечислил спикер.

В сфере теплоснабжения это будет:

число подтверждённых фактов (дней) в году отклонений от допустимых значений температурного графика источниками производства тепловой энергии;

годовое количество технологических нарушений на источниках производства тепловой энергии и тепловых сетях;

количество потребителей либо дней отключения теплоснабжения в течение отопительного сезона.

- В сфере водоснабжения – доля проб питьевой воды в водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; количество перерывов в подаче воды более четырёх часов; доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды, – проинформировал Серик Жумангарин.