В Рудном на пустыре в центре города появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и рынок

За 2017 год в Рудном выросли все социально-экономические показатели. Заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ назвал горняцкий город «законодателем мод в экономике региона».

В таком позитивном ключе сегодня, 8 февраля, прошла отчетная встреча акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Даже жалобы горожан начинались со слова «спасибо».

Аким области на встрече не присутствовал. Как пояснил Гауез Нурмухамбетов, Архимед Мухамбетов находится в командировке в Астане.

- Промышленность города - важнейший сектор экономики, определяющий экономическое развитие не только Рудного, но и всей области, - поприветствовав горожан, начал доклад Гаязов. - В 2017 году объем промышленного производства составил 272 млрд тенге, что на 22% выше производственных показателей за 2016 год. Индекс физического объема - 110,7%. Более 80% выпуска промышленной продукции обеспечивает градообразующее предприятие АО «ССГПО». За отчетный период предприятие добилось увеличения объемов производства на 23%.

Судя по озвученным цифрам, в инвестиционном плане у Рудного тоже все хорошо. С начала реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития на промышленных предприятиях города реализовано 8 инвестиционных проектов на сумму 19 млрд тенге.

За 2017 год они произвели продукцию на 9,8 млрд тенге. По словам Бахытжана Гаязова, программой развития Рудного до 2020 года предусмотрена реализация еще 45 инвестиционных проектов на сумму 14 млрд тенге. В 2017 году ввели в эксплуатацию 5 проектов с объемом инвестиций 394 млн тенге.

Ложкой дегтя в это бочке меда стал многострадальный Рудненский цементный завод. Предприятие, которое строят уже 6 лет, наконец-то будет запущено в июне 2018 года. Интересно, что в ноябре прошлого года инициатор проекта Мухамеджан Турдахунов сообщал, что объект готов на 97% и вводить в эксплуатацию его будут в марте 2018-го.

С особой осторожностью коснулся рудненский аким еще одного проблемного объекта - канализационного коллектора, из-за которого за решеткой оказался заместитель Гаязова Максут Дуспулов. Коллектор должны были сдать еще в ноябре 2017 года, но из-за того, что подрядчик тоже оказался на скамье подсудимых, строительство сильно тормозило. Судя по всему, объект будет сдан в этом году. Вот только затраты на него возросли с 1,2 млрд до 1,4 млрд тенге...

Очень часто в своей речи Гаязов употреблял слово «умный», которое с легкой подачи правительства применяется теперь ко всему. И, если раньше у Рудного был только «Умный карьер», то в этом году появится еще и «Умное пиво».

- В декабре 2017 года на Качарском карьере в ходе общенационального телемоста запущен проект «Умный карьер», - пояснил аким Рудного. - Его реализация позволит повысить производительность оборудования на 10% за счет увеличения скорости движения и распределения техники. В 2018 году аналогичные технологии будут внедрены на Сарбайском, Соколовском и Куржункульском карьерах. Умные технологии используются и в рудненском филиале ТОО «Арасан», где в 2018 году планируют установить автоматизированные линии розлива.

Между тем, в поселке Качар, который также назвали «умным», на 12 500 населения - всего одна машина скорой помощи. На вопрос, когда парк неотложек пополнится, Бахытжан Гаязов ответил, что ситуация всецело зависит от областного бюджета - акимат Рудного обратился в управление здравоохранения, вопрос пообещали рассмотреть.

В 2017 году план по доходам рудненского городского бюджета был выполнен на 105,5% и составил 13,3 млрд тенге. Выросло и благосостояние горожан. По итогам года среднемесячная зарплата в Рудном составляет 149 161 тенге.

Особой гордостью акима является лифтовое хозяйство, которое восстановили практически с нуля. Гаязов наспомнил, что 6 лет назад, когда он только возглавил город, работали 43 лифта из 147. На сегодня функционируют все лифты - где-то кабины отремонтировали, где-то - заменили. На ремонт потратили 1 млрд тенге. Хотелось бы, чтобы и в этом плане Рудный стал «законодателем мод», так как в Костанае ситуация с лифтами совершенно плачевная.

Несмотря на то, что перед призывом задавать вопросы Бахытжан Гаязов назвал себя «покорным слугой» собравшихся в зале, рудничане были не слишком активны. Всего прозвучало 9 вопросов, один из которых перекочевал с прошлогодней встречи с акимом.

- Я живу на улице Кирпичной, поселок Алексеевка. У нас до сих пор печное отопление. Мы не один раз были у вас на приеме и у вас на приеме, Гауез Торсанович, - обратилась к представителям власти Валентина ЗЛОБИНА. - Очень большая просьба: пожалуйста, помогите нам провести газовое отопление!

Гаязов согласился, что проблема есть - в Рудном и относящихся к нему поселках не газифицировано 8 000 жилых объектов. Все упирается в деньги и документацию. Аким подчеркнул, что ПСД на газификацию поселка Алексеевка готова и находится на стадии экспертизы.

Интересовались горожане и дорогами. В 2017 году в Рудном был проведен средний ремонт 12 улиц на сумму 918 млн тенге. Благодаря этому доля автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличена до 87%. Внутриквартальные, которые составляют оставшиеся 13%, продолжают нервировать рудничан. Раиса ШАПОВАЛОВА, например, сообщила, как 5 лет борется за то, чтобы была отремонтирована улица Калинина.

- Мы постараемся в этом году отремонтировать максимальное количество внутриквартальных дорог и подъезды, подходы к социальным объектам, - ответил аким. - Уважаемая Раиса Васильевна, вы удовлетворены? В этом году мы обязательно поставим точку.

С неожиданным предложениям к местным властям обратилась жительница Рудного Татьяна ГОНЧАРУК.

После бурных изъявлений благодарности по поводу грандиозного празднования 60-летнего юбилея города в прошлом году пенсионерка посетовала на то, что центральная площадь стала слишком маленькой для рудничан. И обратила внимание на то, что прямо посреди города простирается огромный пустырь, который вполне возможно приспособить под массовые гуляния.

- По сведениям КНБ, наша площадь вмещает до 40 000 человек, - ответил аким. - А про пустующую площадь... Когда-то Мухамеджан Мамаджанович (Турдахунов - "НГ") оформил там документы на постройку 48-коттеджного городка. Потом произошла смена, возможности другие финансовые... И теперь этот вопрос актуальность утерял. Сейчас группа ENRC будет там строить большой теннисный корт и физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже те старые спортзалы, где не помыться, где салона красоты нету, они себя изжили. Сейчас по типу Fitnation будет строиться там ФОК. Мы потихонечку будем этот пустырь застраивать. К тому же в Рудном нет рынка под овощи, под рыбу, под мясные продукты. И его на перспективу мы там планируем.

И еще одна хорошая новость для рудничан. Этим летом в парке «Достык» появится новое колесо обозрения стоимостью за 422 млн тенге.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА