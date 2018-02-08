Двукратное увеличение числа пожаров прокомментировал департамент по ЧС Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
В Костанайской области зимой 2017-2018 г. г. количество пожаров увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 г.г. Также увеличилось число погибших при пожарах.
Статистику озвучил на брифинге в областном-пресс-клубе сегодня, 8 февраля, заместитель начальника департамента по ЧС МВД РК Азамат ОРИМБАЕВ.
Фото побластного пресс-клуба
- В зимний период 2017-2018 года в области произошел 91 пожар - на 54% больше, чем в прошлый, - сообщил он. - Погибли 3 человека (в Аулиекольском районе один и в Мендыкаринском двое). В прошлом году погибли 2 человека. Различные травмы получили три человека. Материальный ущерб составил более 2 800 000 тенге, что на 82% меньше, чем в прошлом году. Пожаров на транспорте произошло 12.
Главными причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнем (34 случая), нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования (22 случая) и печей (24 случая).
Напомним, 15 января в Мендыкаринском районе погибли молодые супруги 1988 г. р. и 1989 г. р. Как сообщала «НГ, у них осталась трехлетняя дочь. Причиной пожара и гибели людей стала неправильная эксплуатация печи на твердом топливе.
В Аулиекольском районе, в с. Первомайское, мужчина 1954 г. р. сгорел прямо в своей постели - в нетрезвом состоянии бросил на пол окурок.
Количество пожаров в этом году выросло в Рудном, Аулиекольском, Карабалыкском, Денисовском и Мендыкаринском районах. Большая часть пожаров - 66 - приходится на частный сектор. Цифра, в сравнении с прошлым годом, выросла на 39%.
- Частный сектор на сегодня не является подконтрольной нам территорией в области пожарной безопасности, - отметил Азамат Оримбаев. - Наши сотрудники регулярно проводят профилактические рейды, вручают памятки, проверяют печи и дают консультации. Но если человек не хочет впускать нашего сотрудника в дом, то здесь ничего не поделаешь. Примерно 10-20% людей отказываются от нашей помощи.
Оримбаев также сообщил, что с начала зимы сотрудники ДЧС провели 23 спасательные операции - на 65% меньше в сравнении с прошлой зимой. 46 человек эвакуировали и 39 спасли, 8 автомобилей освободили из снежного затора.
В период штормового предупреждения, с 21-го по 29 января, когда в регионе были сильные морозы, в созданный оперативный штаб по ликвидации ЧС поступило 151 обращение. В основном жители области узнавали о состоянии трасс, просили отыскать родных и эвакуировать застрявшие автомобили.
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