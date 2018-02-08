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"Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" - костанайские НПО предлагают вкладывать отчисления недропользователей "в людей"

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

8 февраля 2018, 16:20 |  Общество

7 февраля в Костанайском ресурсном центре представители НПО региона обсуждали планы на 2018 год, работу школ НПО, а также проблемы информирования населения о работе неправительственных организаций и повышения доверия граждан к деятельности НПО.

О проблеме привлечения дополнительного финансирования проектов представители "третьего сектора" говорили наиболее горячо.

- Не секрет, что есть темы в общественных организациях, по которым не объявляют никаких лотов, - пояснил председатель ОФ «Перекресток» Алексей КУЛИКОВ. - И из года в год либо нам предлагают участвовать в тех лотах, в которых я не хочу участвовать, либо миссия моей организации не предусматривает участие в таких лотах. Но при этом я бы хотел найти финансирование на свои проекты. Изучая казахстанские законы, я наткнулся на статью, по которой часть налогов и сборов недропользователи перечисляют в областной бюджет - чтобы компенсировать урон природе, который они наносят своей деятельностью. У нас три крупных недропользователя: АО «Костанайские минералы», ССГПО и АО «Варваринское». Они, конечно, по закону отчисляют соответствующую сумму в бюджет области. Кто-нибудь знает, какая это сумма? За 2016 год она составила $10 млн или 3,5 млрд тенге.

Как отметил Куликов, государство делает все, чтобы эти отчисления были прозрачными, поэтому сведения о них можно найти в свободном доступе, в Интернете. Так что узнать эти цифры - не проблема.

- Вопрос в другом: на что идут эти деньги? - отметил он. - И как они тратятся? Я понимаю, что это привилегия акима области и наверняка эти деньги идут на очень важные вещи, например - дороги. Но не обязательно все деньги закатывать в асфальт. Есть опыт недропользователей Южного Казахстана, которые добились того, что часть этих денег идет на госсоцзаказ. И сами недропользователи могут выбирать те категории, которые они хотят финансировать. Очень много тратится на экологию, что логично - недропользователи нарушают среду обитания людей и сами же платят за ее восстановление. То есть, в конечном итоге, вкладываются в улучшение жизни людей. Почему бы и у нас не сделать трату этих средств абсолютно прозрачной, чтобы мы видели, на что они тратятся.

По мнению общественника, было бы правильно, чтобы в районах, где работают эти предприятия, на часть поступлений могли бы претендовать НПО.

- Мы не говорим, что нам нужно отдать три миллиарда, - сказал Куликов. - Но если бы нам дали триста, да пусть даже сто миллионов, мы бы вложили их в людей. В прошлом году мы работали с АО «Варваринское» и они нам дали деньги на организацию летнего отдыха детей-инвалидов. Впервые за 5 лет работы нашего центра нам удалось 120 детей со всей области пригласить на отдых к нам. В этом году им сказали: «Извините, деньги нужны на более глобальные проекты». Почему у нас недропользователи лишены возможности решать, каким образом тратить деньги, отчисляемые по меморандуму за эмиссию в окружающую среду? Я готовлю письмо к властям области с соответствующими предложениями и хочу, чтобы все НПО, разделяющие мою точку зрения, подписали его.

Как сообщила руководитель ресурсного центра НПО Динара УТЕБАЕВА, в конце прошлого года такое письмо акиму области уже поступило и, наверняка находится в работе. Со стороны бизнеса же никаких возражений, по данным центра, не поступало. Так что, если аким области «даст добро», часть средств от выплат за эмиссии в окружающую среду недропользователи охотно направят на социальные проекты.

Сейчас в Костанайской области зарегистрированы 1 017 неправительственных организаций.
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Комментарии к новости

Кеша
Re: "Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" -...




Отправлено: 08.02.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в Костанайской области зарегистрированы 1 017 неправительственных организаций.
у нас три Недропользователья АО «Костанайские минералы», ССГПО и АО «Варваринское». столько гавриков с ложками, они не потянут.

Анатолий
Re: "Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" -...




Отправлено: 08.02.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мысль правильная, только это не эмиссия з экологию, этот мемарандуму по другой теме.И там да часть ресурсов,было бы правильно осваивать в НПО имеющие цель заниматься не только пропагандой, а другими более нужными обществу проектами, разного толка.Практика показывает всегда что чиновники мутят,а в этой теме там точно если покапаться можно найти интересные моменты.)Ну покраней мере хуже не будет, вот например инвалиды хоть по лесу погуляют.А еще Нужно просто делать хороший творческий и фин. отчет.И энергия НПО, занимающихся спецефичными проектами будет полезна обществу.Ну а даже, выделяют, тогда пусть показывают где осваивают и результат.

Лидия
Re: "Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" -...




Отправлено: 08.02.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Нужно просто делать хороший творческий и фин. отчет.И энергия НПО, занимающихся спецефичными проектами будет полезна обществу.Ну а даже, выделяют, тогда пусть показывают где осваивают и результат.

ага, так тебе и сказали куда затратили средства и откуда взяли средства, государство от них этого добиться не может.

Бывалый
Re: "Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" -...




Отправлено: 08.02.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему у нас недропользователи лишены возможности решать, каким образом тратить деньги, отчисляемые по меморандуму за эмиссию в окружающую среду?

Потому что это будет попиллинг в собственный карман.
Так-то каждый налогоплательщик был бы согласен работать по схеме "а давайте я заасфальтирую вот этот участок улицы и затраты, которые я нарисую, пойдут во взаимозачет с бюджетом".
Это уже проходили в 90-х, когда в счет налоговых долгов коммерсы толкали втридорога уголек пенсионерам в зачет долга государства по пенсии перед последними.
Не тем ты, Алексей, занимаешься. Вот тренировал детищек, учил их восточным единоборствам - вот и тренируй дальше...

§ Vital
Re: "Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" -...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5380
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.02.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю открыть 1018 й НПО. Хочу тоже претендовать на100 000 000 тенге. Обезуюсь каждое лето 120 детишек устроить в лагерь на сезон. И с десяток инвалидов свозить в лес на прогулку. Зимой устрою лыжную гонку, с десяток лыж ,так и быть куплю за счет фонда, у кого небудет. Оставшие 90 000 000 обезаюсь потратить достойно.
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Тимур Костнайский
Re: "Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" -...




Отправлено: 08.02.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне нормальная практика, эффект от общественных объединений есть, и ее нужно развивать.Правильно все делает, соц защита забила на детей инвалидов, несчитают нужным выделять финансирование , правильно нужно искать другие пути решение проблемы.Нашел решение, отработал , наладил отношения, руководству как я понял, понравилось его работа, есть заинтересованность,на дальнейшее сотруднечество.А тут влезают государственые мужи,которым,республиканских трансфертов мало и налогов, и начинают решать как распорядиться деньгами, и решить даже того очем "Перекресток" договорился сам без их помощи.Это по моему не очень?( Прежде всего в этом меморандуме за интересованы местные жители, тех мест где есть недропользователи, и им нужно быть эктивными и конструктивными ,стараясь чтоб большая сумма оставалсь на развития их местного сообщества.Вон Рудный, помимо 70 процентов налогов, в бюджет, еще и мемарандум каждый год на полтора ярда выдает,а для города делается крохи. Стакими деньгами город жил как абудаби).Все бы хотели там жить, а нет молодежь валит, так как если руда в яме кончится делать там будет нефиг.И красивые асфальтированные дороги даже не помогут).Силы тебе ,Алексей.Респек, хотябы за то что один смог громко заявить об этом вопросе.

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