"Не обязательно все деньги закатывать в асфальт" - костанайские НПО предлагают вкладывать отчисления недропользователей "в людей"

7 февраля в Костанайском ресурсном центре представители НПО региона обсуждали планы на 2018 год, работу школ НПО, а также проблемы информирования населения о работе неправительственных организаций и повышения доверия граждан к деятельности НПО.

О проблеме привлечения дополнительного финансирования проектов представители "третьего сектора" говорили наиболее горячо.

- Не секрет, что есть темы в общественных организациях, по которым не объявляют никаких лотов, - пояснил председатель ОФ «Перекресток» Алексей КУЛИКОВ. - И из года в год либо нам предлагают участвовать в тех лотах, в которых я не хочу участвовать, либо миссия моей организации не предусматривает участие в таких лотах. Но при этом я бы хотел найти финансирование на свои проекты. Изучая казахстанские законы, я наткнулся на статью, по которой часть налогов и сборов недропользователи перечисляют в областной бюджет - чтобы компенсировать урон природе, который они наносят своей деятельностью. У нас три крупных недропользователя: АО «Костанайские минералы», ССГПО и АО «Варваринское». Они, конечно, по закону отчисляют соответствующую сумму в бюджет области. Кто-нибудь знает, какая это сумма? За 2016 год она составила $10 млн или 3,5 млрд тенге.

Как отметил Куликов, государство делает все, чтобы эти отчисления были прозрачными, поэтому сведения о них можно найти в свободном доступе, в Интернете. Так что узнать эти цифры - не проблема.

- Вопрос в другом: на что идут эти деньги? - отметил он. - И как они тратятся? Я понимаю, что это привилегия акима области и наверняка эти деньги идут на очень важные вещи, например - дороги. Но не обязательно все деньги закатывать в асфальт. Есть опыт недропользователей Южного Казахстана, которые добились того, что часть этих денег идет на госсоцзаказ. И сами недропользователи могут выбирать те категории, которые они хотят финансировать. Очень много тратится на экологию, что логично - недропользователи нарушают среду обитания людей и сами же платят за ее восстановление. То есть, в конечном итоге, вкладываются в улучшение жизни людей. Почему бы и у нас не сделать трату этих средств абсолютно прозрачной, чтобы мы видели, на что они тратятся.

По мнению общественника, было бы правильно, чтобы в районах, где работают эти предприятия, на часть поступлений могли бы претендовать НПО.

- Мы не говорим, что нам нужно отдать три миллиарда, - сказал Куликов. - Но если бы нам дали триста, да пусть даже сто миллионов, мы бы вложили их в людей. В прошлом году мы работали с АО «Варваринское» и они нам дали деньги на организацию летнего отдыха детей-инвалидов. Впервые за 5 лет работы нашего центра нам удалось 120 детей со всей области пригласить на отдых к нам. В этом году им сказали: «Извините, деньги нужны на более глобальные проекты». Почему у нас недропользователи лишены возможности решать, каким образом тратить деньги, отчисляемые по меморандуму за эмиссию в окружающую среду? Я готовлю письмо к властям области с соответствующими предложениями и хочу, чтобы все НПО, разделяющие мою точку зрения, подписали его.

Как сообщила руководитель ресурсного центра НПО Динара УТЕБАЕВА, в конце прошлого года такое письмо акиму области уже поступило и, наверняка находится в работе. Со стороны бизнеса же никаких возражений, по данным центра, не поступало. Так что, если аким области «даст добро», часть средств от выплат за эмиссии в окружающую среду недропользователи охотно направят на социальные проекты.

Сейчас в Костанайской области зарегистрированы 1 017 неправительственных организаций.