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Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте

8 февраля 2018, 15:13 |  Государство

Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал вопрос о поправках в законопроект "По вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

В ходе брифинга по итогам заседания коллегии глава ведомства пояснил, в связи с чем вносятся поправки.

- Я считаю, что это плановая работа. У нас была проведена конституционная реформа. В рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы будет возглавлять всегда Совет Безопасности. Это еще раз подчеркивает тот факт, что Елбасы обладает особым статусом, особым доверием населения. В нынешний период времени, когда угроза терроризма, экстремизма особенно актуальна, именно для народа, для населения, для страны очень важен фактор стабильности, - пояснил министр юстиции Марат Бекетаев.

Он отметил, что разработчиком законопроекта "По вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан" является Министерство юстиции.

- Речь идет о том, чтобы усилить механизмы, которые обеспечивают стабильность в нашей стране. Вы знаете, что наша страна, благодаря высокому авторитету Елбасы, обеспечивает стабильность также и в регионе, - добавил министр Бекетаев.

Отметим, что данный законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.
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Комментарии к новости

Лидия
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 08.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замучили, вы его, дайте отдохнуть человеку.

Рустем
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 08.02.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш Елбасы достойн этой должности.

§ сайлау курманов
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как достали лизуны , один гражданин вчера предложил учредить монархию наподобие англичан и японцев , вас самих не тошнит от всего этого, дайте человеку спокойно дожить свой век
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Читатель 1
Re: Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе...




Отправлено: 08.02.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ещё "генералиссимус"....тоже неплохо)))

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