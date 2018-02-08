Вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте

Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал вопрос о поправках в законопроект "По вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

В ходе брифинга по итогам заседания коллегии глава ведомства пояснил, в связи с чем вносятся поправки.

- Я считаю, что это плановая работа. У нас была проведена конституционная реформа. В рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы будет возглавлять всегда Совет Безопасности. Это еще раз подчеркивает тот факт, что Елбасы обладает особым статусом, особым доверием населения. В нынешний период времени, когда угроза терроризма, экстремизма особенно актуальна, именно для народа, для населения, для страны очень важен фактор стабильности, - пояснил министр юстиции Марат Бекетаев.

Он отметил, что разработчиком законопроекта "По вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан" является Министерство юстиции.

- Речь идет о том, чтобы усилить механизмы, которые обеспечивают стабильность в нашей стране. Вы знаете, что наша страна, благодаря высокому авторитету Елбасы, обеспечивает стабильность также и в регионе, - добавил министр Бекетаев.

Отметим, что данный законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.