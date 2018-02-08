Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года выписали вознаграждения на сумму 3,8 млрд тенге

Согласно финансовым отчетам, общая прибыль нацкомпаний за 2016 год составила 228,8 млрд тенге.

Ratel.kz изучили отчеты некоторых институтов развития и квазигосударственных предприятий и обнаружили, что вне зависимости от прибыли или убытков, ведущему персоналу были выписаны солидные бонусы.

Вот, например:

Наименование организации (первый руководитель на момент выплаты вознаграждений) Сумма вознаграж-дения, (тыс. тенге) Количество управлен-ческого персонала, (ед.) Среднее годовое вознаграждение одного руководителя, (тыс. тенге) Прибыль, (тыс. тенге) АО "НАК "Казатомпром"

(Аскар ЖУМАГАЛИЕВ) 503 016 6 83 836 80 051 985 АО "ФНБ "Самрук-Казына"

(Умирзак ШУКЕЕВ) 293 581 5 58 716 86 037 415 АО "НК "КазМунайГаз"

(Сауат МЫНБАЕВ) 429 898 8 53 737 -33 137 512 АО "KEGOC"

(Бахытжан КАЖИЕВ) 220 898 6 36 816 27 159 830 АО "НК "СПК "Байконыр"

(Темирхан КЕНЖЕБАЕВ) 30 327 1 30 327 3 909 АО "Казпочта"

(Сакен САРСЕНОВ) 146 871 6 24 478 600 810 АО "НУХ "Байтерек"

(Ерболат ДОСАЕВ) 153 661 7 21 952 8 264 821 АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"

(Ахметжан ЕСИМОВ) 117 178 7 16 740 -10 650 852 АО "НУХ "КазАгро"

(Нурлыбек МАЛЕЛОВ) 80 195 5 16 039 11 323 553 АО "НИТ"

(Даулет САХИПОВ) 77 964 5 15 593 1 547 351 АО "НГК "Тау-Кен Самрук"

(Мажит ТУРМАГАМБЕТОВ) 119 787 8 14 973 14 169 653 АО "НК "Казахстан инжиниринг"

(Ерлан ИДРИСОВ) 73 948 5 14 790 401 659 АО "НК "Продкорпорация"

(Бакитжан ЖУЛАМАНОВ) 81 460 6 13 577 2 295 660 АО "НИХ "Зерде"

(Куралай ЕЛЕУСИЗОВА) 87 535 8 10 942 -615 402 АО "НК "АктаускийМорПорт"

(Михаил ЯЛБАЧЕВ) 52 909 5 10 582 -548 686 АО "Холдинг "Кәсіпқор"

(Нургали АРШАБЕКОВ) 45 706 5 9 141 328 895 АО "НК "КазАвтоЖол"

(Ермек КИЗАТОВ) 63 108 9 7 012 27 172 АО "НГК "Казгеология"

(Абат ТАСИМОВ) 18 636 4 4 659 158 935 АО "НК "KAZAKH INVEST"

(Борисбий ЖАНГУРАЗОВ) 10 077 5 2 015 392 573 АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

(Ергазы НУРГАЛИЕВ) 74 1 74 -20 733 908

Всего же топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге.

На первом месте стоит НАК «Казатомпром», который до недавнего времени возглавлял нынешний вице-премьер Аскар ЖУМАГАЛИЕВ (он же зять председателя Конституционного совета РК Кайрата МАМИ).

К сожалению, в отчетах не указано, сколько получил каждый топ-менеджер. Поэтому пока неизвестно, как улучшили свое личное благосостояние тот же Умирзак Шукеев, Сауат Мынбаев или Аскар Жумагалиев. Можно только констатировать, что, например, в среднем на каждого руководящего сотрудника того же НАК «Казатомпром» приходится бонус, превышающий четверть миллиона долларов.

Необходимо отметить, что прибыль некоторых национальных компаний частично сформировалась за счет выделения правительством Казахстана денег из Национального фонда по ставкам ниже рыночных - 0,01%!

Ratel.kz изучает структуру чистого дохода ряда компаний, и пообещала поделиться с читателями результатами изысканий.