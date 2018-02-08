Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года выписали вознаграждения на сумму 3,8 млрд тенге
Согласно финансовым отчетам, общая прибыль нацкомпаний за 2016 год составила 228,8 млрд тенге.
Ratel.kz изучили отчеты некоторых институтов развития и квазигосударственных предприятий и обнаружили, что вне зависимости от прибыли или убытков, ведущему персоналу были выписаны солидные бонусы.
Вот, например:
|Наименование организации (первый руководитель на момент выплаты вознаграждений)
|Сумма вознаграж-дения, (тыс. тенге)
|Количество управлен-ческого персонала, (ед.)
|Среднее годовое вознаграждение одного руководителя, (тыс. тенге)
|Прибыль, (тыс. тенге)
|АО "НАК "Казатомпром"
(Аскар ЖУМАГАЛИЕВ)
|503 016
|6
|83 836
|80 051 985
|АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(Умирзак ШУКЕЕВ)
|293 581
|5
|58 716
|86 037 415
|АО "НК "КазМунайГаз"
(Сауат МЫНБАЕВ)
|429 898
|8
|53 737
|-33 137 512
|АО "KEGOC"
(Бахытжан КАЖИЕВ)
|220 898
|6
|36 816
|27 159 830
|АО "НК "СПК "Байконыр"
(Темирхан КЕНЖЕБАЕВ)
|30 327
|1
|30 327
|3 909
|АО "Казпочта"
(Сакен САРСЕНОВ)
|146 871
|6
|24 478
|600 810
|АО "НУХ "Байтерек"
(Ерболат ДОСАЕВ)
|153 661
|7
|21 952
|8 264 821
|АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
(Ахметжан ЕСИМОВ)
|117 178
|7
|16 740
|-10 650 852
|АО "НУХ "КазАгро"
(Нурлыбек МАЛЕЛОВ)
|80 195
|5
|16 039
|11 323 553
|АО "НИТ"
(Даулет САХИПОВ)
|77 964
|5
|15 593
|1 547 351
|АО "НГК "Тау-Кен Самрук"
(Мажит ТУРМАГАМБЕТОВ)
|119 787
|8
|14 973
|14 169 653
|АО "НК "Казахстан инжиниринг"
(Ерлан ИДРИСОВ)
|73 948
|5
|14 790
|401 659
|АО "НК "Продкорпорация"
(Бакитжан ЖУЛАМАНОВ)
|81 460
|6
|13 577
|2 295 660
|АО "НИХ "Зерде"
(Куралай ЕЛЕУСИЗОВА)
|87 535
|8
|10 942
|-615 402
|АО "НК "АктаускийМорПорт"
(Михаил ЯЛБАЧЕВ)
|52 909
|5
|10 582
|-548 686
|АО "Холдинг "Кәсіпқор"
(Нургали АРШАБЕКОВ)
|45 706
|5
|9 141
|328 895
|АО "НК "КазАвтоЖол"
(Ермек КИЗАТОВ)
|63 108
|9
|7 012
|27 172
|АО "НГК "Казгеология"
(Абат ТАСИМОВ)
|18 636
|4
|4 659
|158 935
|АО "НК "KAZAKH INVEST"
(Борисбий ЖАНГУРАЗОВ)
|10 077
|5
|2 015
|392 573
|АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
(Ергазы НУРГАЛИЕВ)
|74
|1
|74
|-20 733 908
Всего же топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге.
На первом месте стоит НАК «Казатомпром», который до недавнего времени возглавлял нынешний вице-премьер Аскар ЖУМАГАЛИЕВ (он же зять председателя Конституционного совета РК Кайрата МАМИ).
К сожалению, в отчетах не указано, сколько получил каждый топ-менеджер. Поэтому пока неизвестно, как улучшили свое личное благосостояние тот же Умирзак Шукеев, Сауат Мынбаев или Аскар Жумагалиев. Можно только констатировать, что, например, в среднем на каждого руководящего сотрудника того же НАК «Казатомпром» приходится бонус, превышающий четверть миллиона долларов.
Необходимо отметить, что прибыль некоторых национальных компаний частично сформировалась за счет выделения правительством Казахстана денег из Национального фонда по ставкам ниже рыночных - 0,01%!
Ratel.kz изучает структуру чистого дохода ряда компаний, и пообещала поделиться с читателями результатами изысканий.
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