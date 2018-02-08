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Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года выписали вознаграждения на сумму 3,8 млрд тенге

8 февраля 2018, 13:58 |  Общество

Согласно финансовым отчетам, общая прибыль нацкомпаний за 2016 год составила 228,8 млрд тенге.

Ratel.kz изучили отчеты некоторых институтов развития и квазигосударственных предприятий и обнаружили, что вне зависимости от прибыли или убытков, ведущему персоналу были выписаны солидные бонусы.

Вот, например:

Наименование организации (первый руководитель на момент выплаты вознаграждений) Сумма вознаграж-дения, (тыс. тенге) Количество управлен-ческого персонала, (ед.) Среднее годовое вознаграждение одного руководителя, (тыс. тенге) Прибыль, (тыс. тенге)
АО "НАК "Казатомпром"
(Аскар ЖУМАГАЛИЕВ)		 503 016 6 83 836 80 051 985
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(Умирзак ШУКЕЕВ)		 293 581 5 58 716 86 037 415
АО "НК "КазМунайГаз"
(Сауат МЫНБАЕВ)		 429 898 8 53 737 -33 137 512
АО "KEGOC"
(Бахытжан КАЖИЕВ)		 220 898 6 36 816 27 159 830
АО "НК "СПК "Байконыр"
(Темирхан КЕНЖЕБАЕВ)		 30 327 1 30 327 3 909
АО "Казпочта"
(Сакен САРСЕНОВ)		 146 871 6 24 478 600 810
АО "НУХ "Байтерек"
(Ерболат ДОСАЕВ)		 153 661 7 21 952 8 264 821
АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
(Ахметжан ЕСИМОВ)		 117 178 7 16 740 -10 650 852
АО "НУХ "КазАгро"
(Нурлыбек МАЛЕЛОВ)		 80 195 5 16 039 11 323 553
АО "НИТ"
(Даулет САХИПОВ)		 77 964 5 15 593 1 547 351
АО "НГК "Тау-Кен Самрук"
(Мажит ТУРМАГАМБЕТОВ)		 119 787 8 14 973 14 169 653
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
(Ерлан ИДРИСОВ)		 73 948 5 14 790 401 659
АО "НК "Продкорпорация"
(Бакитжан ЖУЛАМАНОВ)		 81 460 6 13 577 2 295 660
АО "НИХ "Зерде"
(Куралай ЕЛЕУСИЗОВА)		 87 535 8 10 942 -615 402
АО "НК "АктаускийМорПорт"
(Михаил  ЯЛБАЧЕВ)		 52 909 5 10 582 -548 686
АО "Холдинг "Кәсіпқор"
(Нургали АРШАБЕКОВ)		 45 706 5 9 141 328 895
АО "НК "КазАвтоЖол"
(Ермек КИЗАТОВ)		 63 108 9 7 012 27 172
АО "НГК "Казгеология"
(Абат ТАСИМОВ)		 18 636 4 4 659 158 935
АО "НК "KAZAKH INVEST"
(Борисбий ЖАНГУРАЗОВ)		 10 077 5 2 015 392 573
АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
(Ергазы НУРГАЛИЕВ)		 74 1 74 -20 733 908

Всего же топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге.

На первом месте стоит НАК «Казатомпром», который до недавнего времени возглавлял нынешний вице-премьер Аскар ЖУМАГАЛИЕВ (он же зять председателя Конституционного совета РК Кайрата МАМИ).

К сожалению, в отчетах не указано, сколько получил каждый топ-менеджер. Поэтому пока неизвестно, как улучшили свое личное благосостояние тот же Умирзак Шукеев, Сауат Мынбаев или Аскар Жумагалиев. Можно только констатировать, что, например, в среднем на каждого руководящего сотрудника того же НАК «Казатомпром» приходится бонус, превышающий четверть миллиона долларов.

Необходимо отметить, что прибыль некоторых национальных компаний частично сформировалась за счет выделения правительством Казахстана денег из Национального фонда по ставкам ниже рыночных - 0,01%!

Ratel.kz изучает структуру чистого дохода ряда компаний, и пообещала поделиться с читателями результатами изысканий.
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Комментарии к новости

Китаец
Re: Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016...




Отправлено: 08.02.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно. Выписывать бонусы по жирней и по крупней, что б средне статический показатель зарплаты не портить по стране. Нужно до 200 000 т довести среднию.

Бывалый
Re: Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016...




Отправлено: 08.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бонус, превышающий четверть миллиона долларов.

Позор какой-то.
Нищеброды.
Бонусы топам до ляма даже не дотягивают...

гость
Re: Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016...




Отправлено: 08.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно как то, казмунай сработал в минус на 33 лярда и ему еще премию в 430 лямов дали. так можно Жить

Читатель 1
Re: Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016...




Отправлено: 08.02.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, мало заплатили, аж стыдно как мало....."до ляма даже не дотягивают..." (вон они какие, "ориентиры", должны быть)))

Хохол
Re: Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016...




Отправлено: 08.02.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего же топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге.

Зато они все эти вознаграждения потратили наверное внутри страны . Так что поводов для паники нет . Всё осело в карманах бутиков , супермаркетов , ювелирных салонов , кафе и ресторанов . Все без исключения получили выгоду от этих вознаграждений .

Гость
Топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года выписали вознаграждения на сумму 3,8 млрд тенге




Отправлено: 08.02.18 - 21:30
Комментарий проходит проверку.

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