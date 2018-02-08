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Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом коньков

Татьяна НАЗАРУК

8 февраля 2018, 12:04 |  Спорт

В пятницу, 9 февраля, с 18.00 до 20.00, во Дворце спорта организуют благотворительный массовый прокат коньков для детей из малоимущих и малообеспеченных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие проводит Костанайский областной Дом Дружбы, который решил таким образом отметить открытие зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и поддержать участвующих в них костанайских спортсменов: конькобежца Дениса Кузина, шорт-трекистку Анастасию Крестову и лыжника Виталия Пухкало.

Для 50 приглашенных детей бесплатно предоставят коньки и организуют праздничную программу. За каждым ребенком закрепят наставника из числа студентов или спортсменов, чтобы те научили детей кататься на коньках.

Сцену установят прямо на льду. В программе мероприятия - праздничный парад, вступительное слово заслуженного тренера РК Петра Пастушенко, выступление профессиональных фигуристов, конькобежцев и хоккеистов.

- Участникамикатания будут примерно 115 человек , - рассказала «НГ» пресс-секретарь Дома Дружбы Ольга ГОРАЙ. - Всех желающих ждем на нашем концерте!

Гостей вечера организаторы будут угощать горячим чаем и баурсаками.
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Комментарии к новости

Директор Пляжа
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко, что для детей сирот и малоимущих, это разовая акция. Продлили бы на всю олимпиаду, хоть по часику на день. Так сразу ведь не научат кататься. Зато если она будет иметь продолжение, кто то из них возможно коньками загорится. И в будущем, мы может услышим имя нового олимпийского чемпиона из нашего города. А если нет, то все равно детишкам в радость.

122222
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 пригашенных - это как понять?

Сакен
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошее дело. Спасибо Дому дружбы. Месяц назад Халык банк подарил горожанам 6 сеансов катания в Ледовом. Было очень много детей. Предлагаю всем организациям отмечать свои юбилеи как Халык банк (не за обильным столом с напитками) в Ледовом дворце, аквопарке, на стадионе, в театре, филармонии и т.п. с приглашением горожан. Тогда мы будем знать Вас, будем благодарны Вам. Бизнесмены тоже могли бы отмечать день рождения своих любимых детишек в таком же формате. Это было бы здорово, запомнилось бы надолго.

* Медный
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сакен:

Поддерживаю! А вот освещение такого мероприятия упущено, и не как реклама, а как информация для граждан
Профайл

Лидия
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Поддерживаю! А вот освещение такого мероприятия упущено, и не как реклама, а как информация для граждан

Чему радоваться? я даже смотреть не буду этот позор, лучших спортсменов мира не допустили, позор.

Народный контроль
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лидия:
Чему радоваться? я даже смотреть не буду этот позор, лучших спортсменов мира не допустили, позор.

Так вы там в России вообще узаконьте использования допинга в спорте! И так позоритесь на весь мир,какая разница.

Китаец
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Притворяешься что не че непонимаешь? Мда.. А вроде взрослая женщина. Позоришься на все область.

Директор Пляжа
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

108 норвежских "спортсменов" взяли на Олимпиаду более 6000 доз препаратов от астмы. Почти 4 дозы в сутки каждому на всё время проведения Игр.Шестью тысячами доз высококачественного норвежского препарата можно навсегда вылечить астму сразу двум сборным Норвегии и одной сборной США, но врачи предпочитают держать подопечных "спортсменов" в умирающем, согласно выданным ВАДА справкам, состоянии.
А вообще это ужасная несправедливость - тяжело больные спортсмены из западных стран, которые и передвигаются лишь благодаря лекарствам, должны соревноваться со здоровыми наглыми лбами из России.

Гость
Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом коньков




Отправлено: 08.02.18 - 21:19
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лидия:

я вообще то о катании детей :-x
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* Медный
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.02.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Так вы там в России вообще узаконьте использования допинга в спорте! И так позоритесь на весь мир,какая разница.

нам тоже пора узаконить? тяжёлоатлеты красавцы.. от души порадовали допинг комитет :lol: Цитата:
Китаец:
Позоришься на все область.

пора знать своих героев! вот в марте и узнаем :lol:
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§ 112
Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом коньков
112


(Пользователи)
Сообщений: 9316
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 21:32
Комментарий проходит проверку.
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