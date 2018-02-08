Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом коньков

В пятницу, 9 февраля, с 18.00 до 20.00, во Дворце спорта организуют благотворительный массовый прокат коньков для детей из малоимущих и малообеспеченных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие проводит Костанайский областной Дом Дружбы, который решил таким образом отметить открытие зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и поддержать участвующих в них костанайских спортсменов: конькобежца Дениса Кузина, шорт-трекистку Анастасию Крестову и лыжника Виталия Пухкало.

Для 50 приглашенных детей бесплатно предоставят коньки и организуют праздничную программу. За каждым ребенком закрепят наставника из числа студентов или спортсменов, чтобы те научили детей кататься на коньках.

Сцену установят прямо на льду. В программе мероприятия - праздничный парад, вступительное слово заслуженного тренера РК Петра Пастушенко, выступление профессиональных фигуристов, конькобежцев и хоккеистов.

- Участникамикатания будут примерно 115 человек , - рассказала «НГ» пресс-секретарь Дома Дружбы Ольга ГОРАЙ. - Всех желающих ждем на нашем концерте!

Гостей вечера организаторы будут угощать горячим чаем и баурсаками.