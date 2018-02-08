В пятницу, 9 февраля, с 18.00 до 20.00, во Дворце спорта организуют благотворительный массовый прокат коньков для детей из малоимущих и малообеспеченных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Мероприятие проводит Костанайский областной Дом Дружбы, который решил таким образом отметить открытие зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и поддержать участвующих в них костанайских спортсменов: конькобежца Дениса Кузина, шорт-трекистку Анастасию Крестову и лыжника Виталия Пухкало.
Для 50 приглашенных детей бесплатно предоставят коньки и организуют праздничную программу. За каждым ребенком закрепят наставника из числа студентов или спортсменов, чтобы те научили детей кататься на коньках.
Сцену установят прямо на льду. В программе мероприятия - праздничный парад, вступительное слово заслуженного тренера РК Петра Пастушенко, выступление профессиональных фигуристов, конькобежцев и хоккеистов.
- Участникамикатания будут примерно 115 человек , - рассказала «НГ» пресс-секретарь Дома Дружбы Ольга ГОРАЙ. - Всех желающих ждем на нашем концерте!
Гостей вечера организаторы будут угощать горячим чаем и баурсаками.
да что там в москве театр в израиле побывал дважды...ничего не знает автор не владеет обстановкой
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: что правда, то правда, может ему просто плохо стало. Что правда, так это то, что ты Мастер перевирать или врать.. Я там минут 40 стоял, смотрел как он с бомжами здоровается,...
Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом коньков
Народный контроль: Так вы там в России вообще узаконьте использования допинга в спорте! И так позоритесь на весь мир,какая разница. нам тоже пора узаконить? тяжёлоатлеты красавцы.. от души...
ТАНОМИ: Испанию (1.3 млрд. долл.), Западную Германию (1.3 млрд. долл.), Голландию (1.0 млрд. долл.). ГДР не досталось ни цента из американских кредитов. Напротив, А с кого перепугу ,...
Александр Родионович Бородач: Сейчас по записи в поликлинику,больницу,морг,кладбище. Ну да... Тогда не было ни поликлиники, ни морга. Вместо горбольницы был лазарет на три койки, куда клали тех,...