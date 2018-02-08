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В Костанайской области горел МАЗ, груженый пивом

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

8 февраля 2018, 11:18 |  Происшествия

ЧП произошло 7 февраля в 17.04 в Денисовском районе, на 157 км трассы Костанай-Карабутак. Как сообщила "НГ" сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Меруерт БАЛГИНОВА, сгорели передние шины и кабина автомобиля МАЗ и частично обшивка полуприцепа. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Иллюстративное фото

«Спасен товар - пиво на 3 млн тенге и полуприцеп на 4 млн тенге. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», - сообщается в пресс-релизе.

Пламя удалось погасить за полчаса. На месте происшествия работали 4 сотрудника пожарной части № 8 и одна автоцистерна.

Видео предоставлено страницей Kostanay LIFE в Instagram
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: В Костанайской области горел МАЗ, груженый пивом
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 08.02.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то год ещё только начался, а уже столько пожаров по области... Дома, фуры...
Цитата:
Спасен товар - пиво на 3 млн тенге
- прям отлегло)))
Надеюсь с водителем всё в порядке!
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§ Вася Картошкин
Re: В Костанайской области горел МАЗ, груженый пивом
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 08.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Спасен товар - пиво на 3 млн тенге

А название пиво в студию.
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Китаец
Re: В Костанайской области горел МАЗ, груженый пивом




Отправлено: 08.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло Марику. Дефицит пивасика в ближащее время не ожидается.

Народный контроль
Re: В Костанайской области горел МАЗ, груженый пивом




Отправлено: 08.02.18 - 18:10
Комментарий удален модератором.

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