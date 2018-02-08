В Костанайской области горел МАЗ, груженый пивом
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
ЧП произошло 7 февраля в 17.04 в Денисовском районе, на 157 км трассы Костанай-Карабутак. Как сообщила "НГ" сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Меруерт БАЛГИНОВА, сгорели передние шины и кабина автомобиля МАЗ и частично обшивка полуприцепа. Площадь пожара составила 6 кв. м.
Иллюстративное фото
«Спасен товар - пиво на 3 млн тенге и полуприцеп на 4 млн тенге. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», - сообщается в пресс-релизе.
Пламя удалось погасить за полчаса. На месте происшествия работали 4 сотрудника пожарной части № 8 и одна автоцистерна.
Видео предоставлено страницей Kostanay LIFE в Instagram
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