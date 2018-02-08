Коммунисты предлагают остановить приватизацию

Депутаты фракции «Народные коммунисты» призывают премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА остановить приватизацию. В среду, 7 февраля, они обратились к нему с официальным запросом. По мнению парламентариев, вторая волна приватизации не привела к уменьшению участия государства в экономике и не дала ожидаемого экономического эффекта, передает Ratel.kz.

Депутат Айкын Конуров / Фото Ratel.kz

- Только в 2017 году созданы новые крупные национальные компании "Казахинвест" и "Казах туризм". Их масштаб деятельности превышает оборот всех приватизированных коммунальных объектов, вместе взятых. По факту отмечается усиление государственного присутствия в экономике на фоне формального сокращения числа государственных объектов, - зачитал запрос депутат Айкын КОНУРОВ на пленарном заседании.

По данным депутатов, за четыре года проведения приватизации продано более 600 объектов. Общая выручка за весь период составила 256 млрд тенге без учёта расходов на подготовку и проведение торгов. Это меньше 1% от доходов республиканского бюджета за 2014-2017 годы. Из общего числа проданных объектов 54% – объекты коммунальной собственности. Коммунисты считают, что большинство из них имеют социальную направленность, поэтому их продажа не оказывает существенного влияния на расширение экономических возможностей частного сектора.

- Значительную часть представляют объекты, которые являются сервисными организациями госорганов и нацкомпаний. Их продажа никак не влияет на рост конкурентной среды, поскольку они продолжают оставаться единственными поставщиками, – добавил Конуров.

По оценкам коммунистов, приватизация не стимулировала продажи на фондовом рынке. Из 114 проданных объектов национальных холдингов только 29 были реализованы через конкурсы и аукционы с повышением цены. Остальные 85 объектов реализовали через аукционы с понижением цены, либо вообще без конкурсных процедур – через прямые продажи, дарение, преимущественное право выкупа.

- Не отмечается притока инвестиций в приватизированные предприятия и оживления экономической активности. В настоящее время процесс приватизации продолжается в инерционном режиме, при этом не понятны его экономические цели и задачи, которые намерено решить государство. Нет чёткого определения отраслей, в которых участие государства нужно свести к нулю, и тех, где оно должно сохранить свою роль. Из-за отсутствия внятных критериев список объектов на приватизацию постоянно пересматриваются, – заметил Конуров.

По словам депутатов, проводимая приватизация вызывает у граждан скепсис и опасение за будущее объектов коммунальной собственности, а также ожидания роста тарифов.

- Фракция "Народные коммунисты" считает нецелесообразным продолжать реализацию программы в существующем виде. Вместо неё необходима конкретная концепция качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям, понятных как бизнесу, так и населению, - сообщил Конуров.