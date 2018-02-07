Сергей УТКИН: Вялый Сапарбаев против бойких журналистов

Политическим госслужащим, видимо, тоже надо проводить аттестацию на знание законов, передает Ratel.kz.

Бердыбек САПАРБАЕВ давеча распорядился защищать в суде честь областного акимата, которую унижают журналисты. Писаки позволили себе назвать заседание акимата скучным и вялым.

Вот аким и возбудился. Пусть докажут, говорит!

И привёл в пример Руслана ТУЛЕУОВА, который наехал на актюбинский «Диапазон» за публикацию фотографии со спящим на совещании джигитом.

Ох, не то говорит аким! И пример плохой привел. Совсем законы не читает!

Ещё в 2015 году Верховный суд принял новое нормативное постановление о возмещении морального вреда, в п.17 которого прямо записано, что никакой ответственности за оценочные суждения по подобным гражданским делам быть не может.

Так вот, если журналисты назвали совещание областного акимата «скучным» и «вялым», то это и есть оценочное суждение журналистов. Ну, таким они увидели это совещание. Имеют право. Если сам аким считает своё совещание интересным и бойким – пусть считает. Тоже имеет право.

Но заставить журналистов через суд поменять их «плохое» мнение на «хорошее» (акимское) не получится! Суд не может установить в решении, что совещание было интересным, и журналистскую оценку «скучное» не может признать не соответствующей действительности.

Фото YK-news.kz

Если бы такое было возможно, уже давно все областные акимы в своих областных судах официально признали бы себя самыми умными, интересными, красивыми, любимыми населением, самыми любящими Президента и т.п.

А сомневающимся и пишущим иное сразу бы предъявляли вступившее в законную силу решение суда.

Кстати, джигит погорел ровно на этой же ошибке. Хочет заставить журналистов доказывать, что он действительно спал, при этом заявляет, что всего лишь сидел с закрытыми глазами.

Дорогой джигит! Журналисты оценивали ваше поведение на совещании. Они высказали своё оценочное суждение, выраженное глаголом «спал» или прилагательным «спящий».

Вы можете своё изображение на совещании с закрытыми глазами оценивать по-другому, но суд не вынесет решение, как вы хотите: «Признать сведения о том, что изображённый на фотографии Руслан Тулеуов во время совещания в областном акимате спит – не соответствующими действительности, поскольку он просто сидит с закрытыми глазами».

Проверить и точно установить факт (спал или просто сидел с закрытыми глазами), согласитесь, невозможно.

Если спросить разных людей, показав им уже ставшую знаменитой фотографию сидящего на совещании джигита, то кто-то скажет «спит», а кто-то, возможно, скажет «сидит с закрытыми глазами».

И те, и другие будут правы, потому что могут иметь и высказывать своё мнение по любому поводу, а суд не вправе навязывать людям одно единственное (правильное) мнение.

Еще джигит заявляет, что его изображение опубликовали без его согласия, поэтому в совокупности за это «нарушение» и за то, что назвали спящим, требует от журналистов миллион тенге. Видимо, Руслан позавидовал славе российской Дианы ШУРЫГИНОЙ, которая тоже там как-то на отсутствие согласия налегает.

Так дайте, уважаемые актюбинские журналисты, славу этому молодому человеку!

Изучите его жизнь под микроскопом, пусть насладится. Он ведь вроде заявил, что не является чиновником, а работает в частной компании? О! Можно потянуть за этого джигита и размотать интересный клубок из хозяев компании и каким боком они связаны с акиматом. Может, тендеры по блату выигрывают или еще там что-нибудь откатывают – проверьте, потому что, согласитесь, не бывает, чтобы от рядовой частной компании работники на совещания в акимат ходили.

И миллиона не видать вам, дорогой джигит!

В Закон «О СМИ» как раз недавно внесли дополнение в ст.14, где теперь прямо урегулировано, что журналисты вправе публиковать изображения без согласия изображённых лиц в ряде случаев. В том числе, если такое лицо находилось на публичном мероприятии (культурном, спортивном, общественно-политическом – на любом собрании).

Значит, журналисты не должны были получать согласие Руслана Тулеуова на публикацию фотографии с его изображением на заседании областного акимата.

Здесь следует похвалить акима Сапарбаева за то, что не дал команду своим заместителям засудить журналистов за публикации всех фотографий с изображениями сотрудников областного акимата, которые, я уверен, никогда не давали своего согласия на такие публикации, включая самого акима.

Да, ещё можно напомнить акиму, что акимат – это коллегиальный орган без статуса юридического лица. Согласно гражданскому процессуальному законодательству, акимат может являться ответчиком по предъявляемым ему искам, а вот истцом выступать не имеет права.

Так что журналистам можно не ждать исков от областного акимата – их суд всё равно вернёт без рассмотрения.

Разве что аким лично как физическое лицо предъявит иск журналистам. Ну тогда пусть слава Дианы Шурыгиной достанется акиму, думаю, население Актюбинской области такому шоу только порадуется.

А вообще, акиму Сапарбаеву со знанием законов следует подтянуться. Жаль, что аттестация предусмотрена только для административных государственных служащих.

Видимо, пора и политическим госслужащим (к которым относятся в том числе акимы областей) периодически устраивать экзамены на знание законов, чтобы не несли пургу и людей не смешили.

На всякий случаю уточняю, что все мои мысли, высказанные выше, также являются оценочным суждением.