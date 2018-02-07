На территории Костанайской области ожидается потепление
Татьяна НАЗАРУК
По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 февраля, погода будет без осадков, с температурой днем от 8 до 13 градусов ниже нуля, местами - до 16 градусов. Ночью холоднее - от 19 до 24 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.
А с пятницы, 9 февраля, и до конца недели температура постепенно будет повышаться - от минус 10-17 градусов до 7-12 градусов ниже нуля.
- До пятницы погода будет без осадков, а уже на следующий день ожидается низовая метель и снег, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В субботу, 10 февраля, температура ночью опустится до 17-22 градусов, а местами - и до 25 градусов со знаком «минус». Днем температура будет держаться в пределах от 7 до 15 градусов. В воскресенье будет чуть теплее.
Прогнозируется, что на смену антициклону, принесшему на территорию области похолодание и погоду без осадков, придет циклон. С воскрсенья, 11 февраля, погода начнет значительно улучшаться.
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